Èþ¤·¤¤Ì²¤ê¤Î¤¿¤á¤ÎSleep Sounds¥¢¥ë¥Ð¥à¡£CROIX HEALING¤¬Â£¤ë¡ÈÀ±¤ÎÀÅ¼ä¥µ¥¦¥ó¥É¡É¡ØAsteria - The Garden of Silent Stars¡Ù12·î5ÆüÇÛ¿®³«»Ï

¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー»ö¶È¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸ÍÉôÅÄ ÇÏ½à¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÌþ¤ä¤·¤Î¥ìー¥Ù¥ë¡ÖCROIX HEALING(¥¯¥í¥¢¥Òー¥ê¥ó¥°)¡×¤«¤é¡¢CROIX HEALING¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAsteria - The Garden of Silent Stars¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤¬2025Ç¯12·î5Æü¤è¤ê¡¢Apple Music¡¢Amazon Music¡¢Spotify¤Û¤«³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿ÀÏÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¸½Âå¤Î¿çÌ²¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»ºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢ÀÅ¼ä¤È¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ò¼´¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥¹¥êー¥×¥µ¥¦¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡£



CROIX HEALING / Asteria - The Garden of Silent Stars

Ìë¶õ¤Ëºé¤¯Ìµ¿ô¤ÎÀ±¡¹--¤½¤ì¤Ï¡¢½÷¿À¥¢¥¹¥Æ¥ê¥¢¤¬ËÂ¤°Ì´¤Î²Ö¡£
ÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡ÖÀ±¤ÎÄí±à¡×¤Ç¡¢¸÷¤Ï²»¤È¤Ê¤ê¡¢Ì²¤ê¤Ø¤ÈÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£

¡ÖAsteria - The Garden of Silent Stars¡× ¤Ï¡¢¿ÀÏÃ¤È»í¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Òー¥ê¥ó¥°ºîÉÊ¡£



À±ÌÀ¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¹½À®¤È¡¢±§Ãè¤Î¸ÆµÛ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¡¢²º¤ä¤«¤ÊÌ´¤Î¿¼Ê¥¤Ø¤ÈÆ³¤­¤Þ¤¹¡£



¤½¤ì¤Ï¡¢Ìë¤ÎÀÅ¤±¤µ¤ÎÃæ¤Ë²ê¿á¤¯¡È²»¤Îµ§¤ê¡É¡£
¿´¤¬Ì²¤ê¤ËÍî¤Á¤ë½Ö´Ö¡¢À±¡¹¤ÎÀ¼¤¬¤½¤Ã¤ÈÓñ¤­¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£




ÀÅ¤«¤Ê²»¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Íð¤ì¤¿¸ÆµÛ¤ä¿´Çï¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÀ°¤¨¡¢°ìÆü¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤É¤¤¤Æ¤¤¤¯¡È¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÀÚ¤êÂØ¤¨¤Î»þ´Ö¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



·îÌÀ¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤ËÁ¡ºÙ¤ÊÍ¾Çò¤¬¿´¤ËÀÅ¤±¤µ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢»×¹Í¤Ï¿¼¤¤Ìë¤Ø¤È¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤Õ¤Ã¤ÈÎÏ¤òÈ´¤¯¤¿¤á¤Î¡¢¾®¤µ¤Ê¡ÈÌ²¤ê¤Ø¤Î½àÈ÷¡É¡£



¤½¤ì¤Ï¡¢·ø¶ì¤·¤¤µ·¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºî¶ÈÅª¤Ê¥ëー¥Æ¥£¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¿´¤ò¤ä¤µ¤·¤¯À°¤¨¤ë¤Ò¤È¤È¤­¤Ç¤¹¡£




ºîÉÊ¾ÜºÙ


▶https://www.croixhealing.com/release/croix-healing/chdd-1927


¥¿¥¤¥È¥ë¡§Asteria - The Garden of Silent Stars


¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§CROIX HEALING


ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)


¥ìー¥Ù¥ë¡§CROIX HEALING


YouTube¤Ç´ÊÃ±»îÄ°▶https://lnk.to/xq3QBCC645


ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷▶https://lnk.to/JEMPRei321



¼ýÏ¿¶Ê


01 Whispers Beneath the Starlit Veil
02 Petals of Celestial Dream
03 The Silent Bloom of Asteria
04 Echoes in the Moonlit Garden
05 Veil of the Forgotten Light
06 Serenade of the Sleeping Constellation
07 Lullaby Through the Nebula Mist
08 Fragments of a Shimmering Sky
09 The Dream That Fell Among the Stars
10 Ethereal Path - Into the Night of Asteria


´ØÏ¢ºîÉÊ



CROIX HEALING / Endymion -The Moon in Serene Dream-

·î¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿ÀÄÇ¯¥¨¥ó¥Ç¥£¥ß¥ª¥ó¡£
¤½¤ÎÀÅ¤«¤ÊÌ²¤ê¤Ï¡¢±Ê±ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì´¤ÎÃæ¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ëÊª¸ì¡£

¡ÖEndymion -The Moon in Serene Dream-¡×¤Ï¡¢¸ÅÅµ¤Î»í¤ä¿ÀÏÃ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¡¢·îÌÀ¤«¤ê¤Î²¼¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¸¸ÁÛÅª¤ÊÌ´¤ÎÃÇÊÒ¤ò²»³Ú¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¶ä¿§¤Î¶õ¤Ë¶Á¤¯¤µ¤µ¤ä¤­¡¢À±¡¹¤ÎÄí¤ËÍÉ¤ì¤ëÀÅ¤±¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÌ²¤ê¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀûÎ§¡£

¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¸÷¤ÈÍ¥¤·¤¤ÀÅ¼ä¤Ø¤ÈÆ³¤­¡¢¿´¤ò²ò¤­¤Û¤°¤·¡¢¿¼¤¤Ì²¤ê¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç·î¤ÎÌ´¤ËÊú¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¤È¤­¡£



ÀÅ¤«¤Ê²»¤Ë¿È¤ò¤æ¤À¤Í¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿´Çï¤ò²º¤ä¤«¤Ë¤·¡¢
°ìÆü¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Û¤É¤¯¾®¤µ¤Ê¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



·îÌÀ¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê²»¤ÎÍ¾Çò¤¬¡¢¸ÆµÛ¤ò¿¼¤¯¤·¡¢
»×¹Í¤ò¤½¤Ã¤È¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤ä¤µ¤·¤¤Ì²¤ê¤Ø¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Î¡¢ÀÅ¤«¤ÊÆ³¤­¤Ç¤¹¡£



¡Öµ·¼°¡×¤Û¤É·ø¤¯¤Ê¤¯¡¢
¡Ö¥ëー¥Æ¥£¥ó¡×¤Û¤É»öÌ³Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£



µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¤ä¤µ¤·¤¤½¬´·



¤½¤ì¤¬ "¥ê¥Á¥å¥¢¥ë" ¤Ç¤¹¡£




ºîÉÊ¾ÜºÙ


▶https://www.croixhealing.com/release/croix-healing/chdd-1924


¥¿¥¤¥È¥ë¡§Endymion -The Moon in Serene Dream-


¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§CROIX HEALING


ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯11·î7Æü(¶â)


¥ìー¥Ù¥ë¡§CROIX HEALING


YouTube¤Ç´ÊÃ±»îÄ°▶https://lnk.to/MhI3cHKz45


ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷▶https://lnk.to/emMLVweV21


¡ãCROIX HEALING¡ä¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë



CROIX HEALING

¥Òー¥ê¥ó¥°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È


ËèÆü¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼ª¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤ë·ò¹¯Ë¡¡ÖSOUND TREATMENT¡×¤Ë¤è¤ë²»³Ú¤òÄÉµæ³èÆ°¤¹¤ë²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£


ÍÍ¡¹¤Ê±éÁÕ²È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¾¡¢²»³Ú¤Î»ý¤ÄÀ¸ÍýÅª¡¢¿´ÍýÅª¡¢¼Ò²ñÅªÆ¯¤­¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿´¿È¾ã³²¤Î²óÉü¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î²ò¾Ã¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤Ø²»³Ú¤«¤é¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¿¼¤á¹­¤²¤Æ¤¤¤¯»ö¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢°å»Õ¤ä°åÎÅµ¡´Ø¡¢ÀìÌç²È¤é¤È¤â³èÆ°Ãæ¡£


Ì²¤ì¤ë²»³Ú¡¢¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó²»³Ú¡¢¥á¥Ç¥£¥Æー¥·¥ç¥ó(âÔÁÛ)²»³Ú¡¢Ìþ¤ä¤·¤Î¼«Á³²»¡¢¥è¥¬¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¢Áµ²»³Ú¡¢¤Ê¤É¤ÎÂ¾¡¢¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤ä¥Ð¥Ã¥Ï¤Ê¤É¤òÉ®Æ¬¤ËÌþ¤ä¤·¤Î¼þÇÈ¿ô¤òÊü¤Ä¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤âÂ¿¤¯À©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


2009Ç¯6·î29Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃæ¿´¤Ë³«È¯¤¹¤ëÁÏ¶È16Ç¯¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£°å³ØÇî»Î¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤¿µ¡Ç½À­¤Î¹â¤¤¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£´û¤Ë¹ñÆâ¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤ë¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÆ°²èÇÛ¿®³Æ¼Ò¤Ë¤Æ¹â²è¼Á¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹Æ°²è¤òÅ¸³«Ãæ¡£À¤³¦¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¸þ¤±¤¿ÅìÍÎÈ¯¿®¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³ÎÎ©Ãæ¡£



²ñ¼Ò³µÍ×


¼ÒÌ¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¢


½êºßÃÏ ¡§ ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è²¼ÌÜ¹õ3-7-2-7F


ÀßÎ© ¡§ 2009Ç¯6·î29Æü


ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸ÍÉôÅÄ ÇÏ½à


³°Éô¥ê¥ó¥¯¡§ https://croix.asia/


