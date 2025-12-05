Èþ¤·¤¤Ì²¤ê¤Î¤¿¤á¤ÎSleep Sounds¥¢¥ë¥Ð¥à¡£CROIX HEALING¤¬Â£¤ë¡ÈÀ±¤ÎÀÅ¼ä¥µ¥¦¥ó¥É¡É¡ØAsteria - The Garden of Silent Stars¡Ù12·î5ÆüÇÛ¿®³«»Ï
¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー»ö¶È¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸ÍÉôÅÄ ÇÏ½à¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÌþ¤ä¤·¤Î¥ìー¥Ù¥ë¡ÖCROIX HEALING(¥¯¥í¥¢¥Òー¥ê¥ó¥°)¡×¤«¤é¡¢CROIX HEALING¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAsteria - The Garden of Silent Stars¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤¬2025Ç¯12·î5Æü¤è¤ê¡¢Apple Music¡¢Amazon Music¡¢Spotify¤Û¤«³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿ÀÏÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¸½Âå¤Î¿çÌ²¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»ºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢ÀÅ¼ä¤È¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ò¼´¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥¹¥êー¥×¥µ¥¦¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡£
CROIX HEALING / Asteria - The Garden of Silent Stars
Ìë¶õ¤Ëºé¤¯Ìµ¿ô¤ÎÀ±¡¹--¤½¤ì¤Ï¡¢½÷¿À¥¢¥¹¥Æ¥ê¥¢¤¬ËÂ¤°Ì´¤Î²Ö¡£
ÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡ÖÀ±¤ÎÄí±à¡×¤Ç¡¢¸÷¤Ï²»¤È¤Ê¤ê¡¢Ì²¤ê¤Ø¤ÈÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖAsteria - The Garden of Silent Stars¡× ¤Ï¡¢¿ÀÏÃ¤È»í¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Òー¥ê¥ó¥°ºîÉÊ¡£
À±ÌÀ¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¹½À®¤È¡¢±§Ãè¤Î¸ÆµÛ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¡¢²º¤ä¤«¤ÊÌ´¤Î¿¼Ê¥¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Ìë¤ÎÀÅ¤±¤µ¤ÎÃæ¤Ë²ê¿á¤¯¡È²»¤Îµ§¤ê¡É¡£
¿´¤¬Ì²¤ê¤ËÍî¤Á¤ë½Ö´Ö¡¢À±¡¹¤ÎÀ¼¤¬¤½¤Ã¤ÈÓñ¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÀÅ¤«¤Ê²»¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Íð¤ì¤¿¸ÆµÛ¤ä¿´Çï¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÀ°¤¨¡¢°ìÆü¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤É¤¤¤Æ¤¤¤¯¡È¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÀÚ¤êÂØ¤¨¤Î»þ´Ö¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·îÌÀ¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤ËÁ¡ºÙ¤ÊÍ¾Çò¤¬¿´¤ËÀÅ¤±¤µ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢»×¹Í¤Ï¿¼¤¤Ìë¤Ø¤È¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤Õ¤Ã¤ÈÎÏ¤òÈ´¤¯¤¿¤á¤Î¡¢¾®¤µ¤Ê¡ÈÌ²¤ê¤Ø¤Î½àÈ÷¡É¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢·ø¶ì¤·¤¤µ·¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºî¶ÈÅª¤Ê¥ëー¥Æ¥£¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¿´¤ò¤ä¤µ¤·¤¯À°¤¨¤ë¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤¹¡£
ºîÉÊ¾ÜºÙ
▶https://www.croixhealing.com/release/croix-healing/chdd-1927
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Asteria - The Garden of Silent Stars
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§CROIX HEALING
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)
¥ìー¥Ù¥ë¡§CROIX HEALING
YouTube¤Ç´ÊÃ±»îÄ°▶https://lnk.to/xq3QBCC645
ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷▶https://lnk.to/JEMPRei321
¼ýÏ¿¶Ê
01 Whispers Beneath the Starlit Veil
02 Petals of Celestial Dream
03 The Silent Bloom of Asteria
04 Echoes in the Moonlit Garden
05 Veil of the Forgotten Light
06 Serenade of the Sleeping Constellation
07 Lullaby Through the Nebula Mist
08 Fragments of a Shimmering Sky
09 The Dream That Fell Among the Stars
10 Ethereal Path - Into the Night of Asteria
¡ãCROIX HEALING¡ä¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
CROIX HEALING
¥Òー¥ê¥ó¥°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
ËèÆü¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼ª¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤ë·ò¹¯Ë¡¡ÖSOUND TREATMENT¡×¤Ë¤è¤ë²»³Ú¤òÄÉµæ³èÆ°¤¹¤ë²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£
ÍÍ¡¹¤Ê±éÁÕ²È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¾¡¢²»³Ú¤Î»ý¤ÄÀ¸ÍýÅª¡¢¿´ÍýÅª¡¢¼Ò²ñÅªÆ¯¤¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿´¿È¾ã³²¤Î²óÉü¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î²ò¾Ã¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤Ø²»³Ú¤«¤é¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¿¼¤á¹¤²¤Æ¤¤¤¯»ö¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢°å»Õ¤ä°åÎÅµ¡´Ø¡¢ÀìÌç²È¤é¤È¤â³èÆ°Ãæ¡£
Ì²¤ì¤ë²»³Ú¡¢¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó²»³Ú¡¢¥á¥Ç¥£¥Æー¥·¥ç¥ó(âÔÁÛ)²»³Ú¡¢Ìþ¤ä¤·¤Î¼«Á³²»¡¢¥è¥¬¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¢Áµ²»³Ú¡¢¤Ê¤É¤ÎÂ¾¡¢¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤ä¥Ð¥Ã¥Ï¤Ê¤É¤òÉ®Æ¬¤ËÌþ¤ä¤·¤Î¼þÇÈ¿ô¤òÊü¤Ä¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤âÂ¿¤¯À©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CROIX HEALING ホームページ
▶https://www.croixhealing.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2009Ç¯6·î29Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃæ¿´¤Ë³«È¯¤¹¤ëÁÏ¶È16Ç¯¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£°å³ØÇî»Î¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤¿µ¡Ç½À¤Î¹â¤¤¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£´û¤Ë¹ñÆâ¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤ë¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÆ°²èÇÛ¿®³Æ¼Ò¤Ë¤Æ¹â²è¼Á¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹Æ°²è¤òÅ¸³«Ãæ¡£À¤³¦¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¸þ¤±¤¿ÅìÍÎÈ¯¿®¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³ÎÎ©Ãæ¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¢
½êºßÃÏ ¡§ ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è²¼ÌÜ¹õ3-7-2-7F
ÀßÎ© ¡§ 2009Ç¯6·î29Æü
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸ÍÉôÅÄ ÇÏ½à
外部リンク: https://croix.asia/
RELAX WORLD(R) BRAND
RELAX WORLD¤Ï¡¢¡Ö²»¡×¡Ö±ÇÁü¡×¡Ö¹á¤ê¡×¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
ÅÔ»ÔÀ¸³è¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¡È¥Ç¥¸¥¿¥ëÝôÍá¡É¤òÆÏ¤±¤ë¥Òー¥ê¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
Ìþ¤ä¤·¤Î±ÇÁü¤È²»³Ú¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡¢¿·¤·¤¤¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°ÂÎ¸³¡Ê¹âÀººÙ±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ë
RELAX WORLD(R) Wellbeing Brand by CROIX
¡È¤ª¤Ï¤è¤¦¡É¤«¤é¡È¤ª¤ä¤¹¤ß¡É¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î1Æü¤ò¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È
²»³Ú¥¢¥×¥ê¡ÖRELAX WORLD MUSIC¡×
▶https://relaxworld.jp/pages/relaxworldmusic-app
¤è¤êÎÉ¤¤ËèÆü¤Î¤¿¤á¤Ë Ìþ¤ä¤·¤ÈÌ²¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥¹¥È¥¢
EC¥µ¥¤¥È¡ÖRELAX WORLD¡×
▶https://relaxworld.jp/
»ä¤¿¤Á¥¯¥í¥¢¤Ï¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤ÎÏ¢·È¡¢´ë¶ÈÍÍ¤È¤Î´Æ½¤¥³¥é¥Ü²»³Ú¡¢²»¸»¡¦±ÇÁüÀ©ºî¤ò¤Ï¤¸¤áÌþ¤ä¤·¤Î¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¤«¤éÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£