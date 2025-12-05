IT½¢Ï«»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎCompass¡¢DXÁêÃÌÁë¸ýÎÎ°è¤ØËÜ³Ê¿Ê½Ð
½¢¶È»Ù±ç¤Ë¤ª¤±¤ëGovTech¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒCompass¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÂçÄÅ °¦¡¢°Ê²¼¡¢Compass¡Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥·¥êー¥ºB¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌó2.4²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Îß·×Ä´Ã£³Û¤ÏÌó7²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÄ´Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿½¢Ï«»Ù±çDX¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢Ã¯¤â¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤¤ËÁêÃÌ¡¦»Ù±ç¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ »ñ¶âÄ´Ã£¤Î³µÍ×
Îß·×Ä´Ã£³Û¡§Ìó7²¯±ß
ËÜ¥é¥¦¥ó¥É¶â³Û¡§Ìó2.4²¯±ß
¥é¥¦¥ó¥É¼ïÊÌ¡§¥×¥ì¥·¥êー¥ºB
¢£ ËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤Î½Ð»ñ¼Ô°ìÍ÷
VC¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡§
NES³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¾ïÀÐ¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¤ß¤Ê¤È¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¤¤¤è¤®¤ó³ô¼°²ñ¼Ò
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡§
Ê¡Î±Âç»Î »á¡¢»³ËÜÀµ´î »á¡¢ÃæÌîÃÒºÈ »á¡¢»°ÌÚ´²Ê¸ »á
Í»»ñ¡§
¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡¢ÆüËÜÀ¯ºö¶âÍ»¸ø¸Ë¡¢µþÅÔ¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢ËÌÔ¢¶ä¹Ô
¢£ »ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¾¯»Ò¹âÎð²½¤äÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢½¢Ï«»Ù±ç¤ÏÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ·ï¿ô¤ÎÁý²Ã¤ËÂÐ¤·¡¢Áë¸ý¤Î¿Í°÷³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¤――¤³¤¦¤·¤¿¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Compass¤Ï¡ÖÁêÃÌ¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¿·¤·¤¤¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ï¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÁ´¹ñÅª¤Ë¹¤²¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÁêÃÌ»Ù±çÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ »ñ¶âÍÑÅÓ
Ä´Ã£»ñ¶â¤Ï¼ç¤Ë°Ê²¼¤ÎÎÎ°è¤Ë½¼Åö¤·¡¢»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤È¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¸þ¾å¤òÆ±»þ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
- Á´¹ñ30¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î½¢Ï«»Ù±ç»ö¶È³ÈÂç
¸½ºß¤Î16¼«¼£ÂÎ¤«¤é¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë30¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÈÆ³Æþ¤ò³ÈÂç¡£
µá¿¦¼Ô¤ÈÃÏ°è´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°ÁêÃÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Îµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¡¢ÃÏ°è´Ö¤Î»Ù±ç³Êº¹¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
- ÁêÃÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¶¯²½¡¦ÎÌ»ºÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ
ÁêÃÌ¥Çー¥¿¤Î¼Á²þÁ±¤äÃê½ÐÊýË¡¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿Ê¤á¡¢¥æー¥¶ーÂÎ¸³¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦µ¡Ç½¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡£¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤ÎÆ³Æþ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÎÌ»ºÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤â¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
- Ìë´Ö¡¦µÙÆü¤âÁêÃÌ²ÄÇ½¤ÊDXÁêÃÌÁë¸ý¤Î³«È¯
ÁêÃÌµ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤È¼«¼£ÂÎ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤òÎ¾Î©¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢365ÆüÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´Ä¶À°È÷¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Åê»ñ²È¥³¥á¥ó¥È
NES¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¡Founder ³¤Ï·º¬ÃÒ¿Î»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÏÊý»º¶È¤Î³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤òÁË¤àÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ï¡Ö¿Íºà¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¡²ñ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£Compass¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·ÁêÃÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ðÊó¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÊÉ¤ò¼è¤êÊ§¤¤¡¢ÃÏ°è¤Î¿ÍÅª»ñËÜ¤ò³è¤«¤¹¿·¤·¤¤»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ÇÀ®²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¡¢ÃÏÊý»º¶È¤Î¿Íºà²ÝÂê²ò·è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤È¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ºê ¹À»Ê»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
Compass¤Ï¡¢AI¤È¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿ÁêÃÌ¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µ¡Ç½¤ò¼´¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î½¢Ï«»Ù±ç¤òÂç¤¤¯Á°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LINEÁêÃÌ¡ÖCHOICE¡ª¡×¤ä¼«¼Ò³«È¯¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Áá´üÎ¥¿¦ËÉ»ß¤ä½¢¶Èº¤ÆñÁØ¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤Ç³Î¤«¤ÊÀ®²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤¬ÃÏ°è¤Ëº¬¤Å¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ïー¥¥ó¥°¥×¥¢¤òÌµ¤¯¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¿¿Ùõ¤ËÄ©¤à»ÑÀª¤Ë¶¯¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤È»ö¶ÈÀ®Ä¹¤òÎ¾Î©¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤ÈÈôÌö¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤È¶ä¹Ô¥°¥ëー¥×¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢Á´ÎÏ¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ïÀÐ¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¡¡Á¾º¬ À¸ÇÏ»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
Compass¤Ï¡¢Ã±¤Ëµá¿¦¼Ô¤È´ë¶È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µá¿¦¼Ô¤¬Êú¤¨¤ëº¬ËÜÅª¤Ê²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¶¦¤Ë²ò·è¤ÎÆ»¤òÃµ¤ë¿·¤·¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³èº¤µç¤ä½¢Ï«º¤Æñ¤È¤¤¤Ã¤¿»Ù±ç¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤ÆÃå¼Â¤ËÀ®²Ì¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤òÀÚ¤êÂó¤¯ÂçÄÅ¤µ¤óÎ¨¤¤¤ë·Ð±Ä¿Ø¤Î»ÑÀª¤Ë¶¯¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Compass¤¬ÉÁ¤¯¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¶¦¤ËÊâ¤ß¤Ê¤¬¤é»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤è¤®¤ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡¹âÀ¥ ¿ð·û»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
±¿ÍÑÃæ¤Î7¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÎÎ°è¤Ø¤ÎÅê»ñ¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÃ¯¤â¤¬Ì´¤ò¸«¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ö¥ïー¥¥ó¥°¥×¥¢¤ò¤Ê¤¯¤¹¡×¤È¤¤¤¦Compass¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤àÂçÄÅÂåÉ½¤ÎÇ®°Õ¡¢¤½¤·¤ÆÁêÃÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ÔÀ¯¤ÎÊý¤Î¡Ö¤â¤Ï¤ä¤Ê¤¯¤Æ¤Ïº¤¤ë¡×¤È¤Î¤ªÀ¼¤òÄ°¤¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë²Ì´º¤ËÄ©Àï¤·¤ÆÃå¼Â¤ËÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¶¦´¶¤È¼Â´¶¤«¤éº£²ó½Ð»ñ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°¦É²¸©¤È¤â´û¤ËÏ¢·È¤·¡¢¡Ö´ØÀ¾·÷¤ÇÆ¯¤¯¼ã¼Ô¤Î£Õ¥¿ー¥ó»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤â³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥ïー¥¥ó¥°¥×¥¢ÌäÂê¤Î²ò·è¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤Compass¼Ò¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤òÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒCompass ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ÂçÄÅ °¦¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ï¡¢Compass¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¥ïー¥¥ó¥°¥×¥¢¤òÌµ¤¯¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢ÁêÃÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÁêÃÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬É¬Í×¤Ê»Ù±ç¤Ë½½Ê¬¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄ´Ã£»ñ¶â¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÁêÃÌ¤Î¡È¥¤¥ó¥Õ¥é¡É¤È¤·¤Æ¤Î´ðÈ×¤ò°ìÃÊ¤È³ÈÂç¤·¡¢Ã¯¤â¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Á´¹ñ30¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î½¢Ï«»Ù±ç»ö¶È¤Î³ÈÂç¡¢ÁêÃÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹âÅÙ²½¡¢¤½¤·¤ÆÌë´Ö¡¦µÙÆü¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëDXÁêÃÌÁë¸ý¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁêÃÌµ¡²ñ¤Î³Êº¹¤ò²ò¾Ã¤·¡¢»Ù±ç¤¬ÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤òÂç¤¤¯¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Compass¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¡Ö¼«¤éÁª¤Ù¤ë¡×¥¥ã¥ê¥¢¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£ÁêÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ÉÆÈ¡¦¸ÉÎ©¤ò²ò¾Ã¤·¡¢°ìÊâÁ°¤Ø¿Ê¤à¤¤Ã¤«¤±¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ï³Î¼Â¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤Î¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡ÈÁ°¿Ê¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡É¤¬¤¢¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Compass¤Ï¿À¸Í»Ô¤òµòÅÀ¤Ë´ØÀ¾¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏËÌÎ¦¡¢´ØÅì¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¢¶å½£¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¡¢ÃÏ°è¤òÄ¶¤¨¤¿Êñ³çÅª¤Ê»Ù±çÂÎÀ©¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢ÁêÃÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÁêÃÌ»Ù±ç¥â¥Ç¥ë¤ò³ÆÃÏ°è¤Ç¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Compass¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬Ì´¤ò¸«¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢ÁêÃÌ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍ»¹ç¤·¤¿»ÅÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ÉÎ©¤Î²ò¾Ã¤äÉ¬Í×¤Ê»Ù±ç¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬°ÂÄê¤·¤¿·ÐºÑ´ðÈ×¤òÃÛ¤¡¢¾Íè¤Î¡È¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡É¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¹¤¯¼Ò²ñ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒCompass²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒCompass¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÖÃ¯¤â¤¬Ì´¤ò¸«¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¡¢¡ØÆüËÜ¤«¤é¥ïー¥¥ó¥°¥×¥¢¤òÌµ¤¯¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÎLINEÁêÃÌ¤ò¼´¤È¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÎß·×14Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¡ßIT¡×¤Ç¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÉÏº¤ÌäÂê¤ä¹ñÆâ´ë¶È¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤Ê¤É¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://corp.choice-career.com/