¶¥ÁöÇÏ¥°¥Ã¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ØUMAbred¡Ù¤¬½©¤ÎÃæ±û¶¥ÇÏ³«ºÅ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥µ¥Æ¥é¥¤¥ÈPOPUP¤ò³«ºÅ¡ª12/6～¥¢¥Ù¥Î¥é¥¯¥Ð¥¹¡Ê¤¢¤Ù¤ÎHoop4F¡Ë¤Ë¤Æ 12/14¤Þ¤Ç¡ª
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¼Âºß¤Î¶¥ÁöÇÏ¡¦°úÂàÇÏ¤ò¡ÖUMA¡×¡Ê¥¦¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Á¥â¥Á¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡Ë¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤ª¤í¤¹¥°¥Ã¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUMAbred¡×¤Ï12/6¤è¤ê¡ÖUMAbred Âç½¸·ë ～¥¢¥Ù¥Î¥é¥¯¥Ð¥¹ ½©¤Î¿Ø～¡×¤ÈÂê¤·¡¢½¾Íè¤ÎPOPUP¤è¤ê¤â¾®µ¬ÌÏ¤ÊPOPUP¤ò¡Ö¥µ¥Æ¥é¥¤¥ÈPOPUP¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ù¥Î¥é¥¯¥Ð¥¹¡Ê¤¢¤Ù¤ÎHoop4F¡Ë¤Ç¤Ïº£Ç¯¤Î4·î°Ê¹ßÈÎÇä¤Î¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïºß¸Ë¶Ë¾®¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ´üÃæ¤ËÉÊÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥Æ¥àÊä½¼¾õ¶·¡¢·çÉÊ¾õ¶·¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏUMAbred¸ø¼°X¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëUMAbred
¢£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¼ç¤Ê¾¦ÉÊ(¥á¥Ë¥åー)
Âç¿Íµ¤¤Î¥Ï¥ä¥ä¥Ã¥³¥°¥Ã¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢»©·î¾Þ¡¢¥Àー¥Óー¡¢¥ªー¥¯¥¹¤Ê¤ÉG1¤Ç³èÌö¤·¤¿ÇÏ¤¿¤Á¤Î¥°¥Ã¥º¤ò°ìµóÈÎÇä¡ª¡Ê°ìÉôºß¸Ë¶Ë¾®¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÊÀÚ¤ì»þ¤Ë¤Ï¤´Î»¾µ´ê¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢£ÆâÍÆ¾ÜºÙ
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¢¥Ù¥Î¥é¥¯¥Ð¥¹ Hoop4F
½»½ê¡§¢©545-0052¡¡Âçºå»Ô°¤ÇÜÌî¶è°¤ÇÜÌî¶Ú1-2-30¡¡¤¢¤Ù¤ÎHoop4³¬ ¥¢¥Ù¥Î¥é¥¯¥Ð¥¹
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)～12·î14Æü(Æü)
±Ä¶È»þ´Ö¡§Á´Æü11:00～19:00
¡Ú¤´Æþ¾ìÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Õ¥êーÆþ¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³«Å¹¸å¡¢Ä¾ÀÜºÅ»ö¾ì¤Þ¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ½¹ð¤Ê¤¯¡¢Æþ¾ìµ¬À©¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
