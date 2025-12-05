¤«¤Ê¤¬¤ï¤Î¥¹¥Ýー¥ÄËþºÜ¤Î¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖENJOY¡ªSPORTS¡ªKANAGAWA¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
ËÜ¸©¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ¤ä¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤Î¸¡º÷µ¡Ç½¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¾ðÊó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤«¤Ê¤¬¤ï¤Î¥¹¥Ýー¥ÄËþºÜ¤Î¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¯¤â¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤Ë¤¹¤°¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
£± ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥ÈÌ¾
¡¡ENJOY¡ªSPORTS¡ªKANAGAWA¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¡ª¥¹¥Ýー¥Ä¡ª¤«¤Ê¤¬¤ï¡Ë
¡ÚURL¡Û
¡¡https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0802/enjoy-sports/
¡ÚÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¡Û
2 ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§
¡Ê1)¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È
¡ÖENJOY¡ªSPORTS¡ªKANAGAWA¡×¤Î¥í¥´¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤é¤·¤¤ÌöÆ°´¶¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¤Ë¤Ï¡¢¸©SNS¤ä»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ªÃÎ¤é¤»Åù¤òÉ½¼¨¤·¡¢¡È¥¹¥Ýー¥Ä¤Îº£¡É¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(2)¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤í¤¦¡ª¤«¤Ê¤¬¤ï¥¹¥Ýー¥ÄNOW
ËÜ¸©¤Î¥¹¥Ýー¥Ä»Üºö¤Î¾ðÊó¤ò´ÊÃ±¤ËÃµ¤»¤ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤È¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(3)µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¸©Æâ¤ËÌó900¤¢¤ë¸øÎ©¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏ°èÊÌ¤äÂÎ°é´Û¡¦¥Æ¥Ë¥¹¥³ー¥È¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¼ïÎàÊÌ¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ÜÀß¤òÃµ¤·¤Æ¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¸¡º÷·ë²Ì¤Ï¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¿ÀÆàÀî¸©¸øÎ©¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀßÀßÃÖ¾õ¶·Ä´ºº¤Ë´ð¤Å¤ºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎáÏÂ6Ç¯10·î1Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìä¹ç¤»Àè
¿ÀÆàÀî¸©Ê¸²½¥¹¥Ýー¥Ä´Ñ¸÷¶É¥¹¥Ýー¥Ä²Ý
²ÝÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µÈÅÄ¡¡ÅÅÏÃ 045-285-0791
´ë²è¥°¥ëー¥×¡¡µÈß·¡¡ÅÅÏÃ 045-285-0798