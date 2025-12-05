¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡¢´ë¶È¸½¾ì¤ËÆþ¤ê¹þ¤àAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³«È¯BtoB»ö¶È¡Ö¥Ñ¥Ö¥Æ¥¯AI¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤ò»ÏÆ°
ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¥¹ー¥Ñー¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ñ¥Ö¥Æ¥¯¡×¤äAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹ÔÀ¯»Ù±ç¥Äー¥ë¡Ö¥Ñ¥Ö¥Æ¥¯AI¹ÔÀ¯¡×¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§ÀÄÌÚÂçÏÂ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¼ÂÌ³¸½¾ì¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ëBtoB»ö¶È¡Ö¥Ñ¥Ö¥Æ¥¯AI¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ò»Ù¤¨¤ëÃÏÊý¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢½¾Íè¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤äSIer¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢¸½¾ì¤Ëº¬¤¶¤·¤¿²ÝÂêÃê½Ð¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó°Æ¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¡¦ÄêÃå»Ù±ç/·ÑÂ³²þÁ±¤Þ¤Ç¤òÊñ³çÅª¤ËÈ¼Áö¡£¼ÒÆâ¤Ç¡Ö°ÅÌÛÃÎ¡×²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤òAI¤Ç¹½Â¤²½¤·¡¢¸½¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ¤«¤éÃÏ°è¤ÎÀ¸»ºÎÏ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤È²ÝÂê
ÆüËÜ¤Î´ë¶È¹½Â¤¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢´ë¶È¿ô¥Ùー¥¹¤ÇÌó99.7%¡Ê*1¡Ë¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¸ÛÍÑ¤ÎÌó7³ä¡Ê*2¡Ë¤òÃ´¤¤¡¢·ÐºÑÁ´ÂÎ¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÌó53%¡Ê*3¡Ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ãæ³ËÅªÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¥Çー¥¿¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î»º¶È¡¦ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸»ºÎÏ¸þ¾å¤ÏÃÏ°è·ÐºÑ¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¤Î»º¶È¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÇËá¤«¤ì¤¿½ÏÎý¤ÎÃÎ¸«¤Èµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢ÀºÌ©¤Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¶¯¤ß¤ËÀ¤³¦¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¤½¤Î¶ÈÌ³¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÊ£»¨¡¦Â°¿ÍÅª¤ÊÎÎ°è¤Ç¡¢¸½¾ìµ¯ÅÀ¤ÎDX¤¬¿Ê¤ß¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï·µà²½¤·¤¿´ðÈ×¥·¥¹¥Æ¥à¡¢É¸½à²½¡¦¼«Æ°²½¤ÎÃÙ¤ì¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦·Ñ¾µ¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤Î°ÅÌÛÃÎ¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤·¡¢À¸»ºÀ¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡ÖJapanese Dynamism ―ÃÏ°è¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡¢ÆüËÜ¤òÌöÆ°¤µ¤»¤ë―¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤Ë¥¹ー¥Ñー¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ñ¥Ö¥Æ¥¯¡×¤ò¡¢ÃÏ°è±¿±Ä¤òÃ´¤¦¹ÔÀ¯¿¦°÷¤Ë¹ÔÀ¯»Ù±ç¥Äー¥ë¡Ö¥Ñ¥Ö¥Æ¥¯AI¹ÔÀ¯¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤ÎÁÛ¤¤¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ö¥Æ¥¯AI¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÔÀ¯ÎÎ°è¤ÇËá¤¤¤Æ¤¤¿AI³èÍÑ¤Îµ»½ÑÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ËÇÝ¤ï¤ì¤¿¿®Íê¤È¼ÂÀÓ¤ò»Ù¤¨¤Ë¡¢ÃÏ°è»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê*1¡Ëhttps://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/chu_kigyocnt/2023/231213chukigyocnt.html
¡Ê*2¡Ëhttps://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2025/PDF/chusho/00Hakusyo_zentai.pdf
¡Ê*3¡Ëhttps://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/jizoku_kankochi/kankosangyokakushin/saiseishien/content/001444297.pdf
¡Ö¥Ñ¥Ö¥Æ¥¯AI¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤È¤Ï
¡Ö¥Ñ¥Ö¥Æ¥¯AI¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¼çÆ³¤Ç¤âÀ½ÉÊ¼çÆ³¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÝÂê²ò·è¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ëÈ¼Áö·¿¤ÎAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¼ÂÁ©ÃÎ¤ÈºÇÀèÃ¼¤Îµ»½ÑÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢DX¥°¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ»½ÑÀïÎ¬¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡È²¿¤ò²ò¤¯¤Ù¤¤«¡É¤òÌÀ³Î²½¡£´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤äSaaS¤Î³èÍÑ¡¦¹¹¿·Êý¿Ë¤ò´Þ¤á¤¿¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òÉÁ¤¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤à»ÅÁÈ¤ß¤ØÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ³°¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëAI¡¦¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¿Íºà¤¬Ä¾ÀÜ¸½¾ì¤ËÆþ¤ê¡¢¼ÂÌ³¡¦Ê¸²½¡¦À©Ìó¾ò·ï¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤È¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ç²ÝÂê¤òÃê½Ð¡¦¹½Â¤²½¡£Ã»¤¤¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÄó¼¨¤·¡¢¸½¾ì¤Î¼ê¿¨¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²þÁ±¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¤Ç¡Ö¸½¾ì¤Çµ¡Ç½¤¹¤ëAI¡×¤ò¼ÂÁõ¤·¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ¸å¤âÄêÎã¥ì¥Ó¥åー¤È±¿ÍÑÀß·×¤Ë¤è¤êÄêÃå»Ù±ç¡¦·ÑÂ³²þÁ±¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ë¤â¤Î¤òÇä¤ë¡×¤«¤é¡ÖÍ×¤ë¤â¤Î¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡×¤Ø¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸Æ³Æþ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢Â°¿Í²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î²Ä»ë²½¡¦É¸½à²½¡¢¥Çー¥¿Åý¹ç¡¢°Õ»×·èÄê¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Þ¤Ç¤òµ»½ÑÀïÎ¬¤Î¼ÍÄø¤Ë´Þ¤á¡¢¸½¾ì¤ÎÃÎ·Ã¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ÎÂ®ÅÙ¤ÈÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ßÎÎ°è
ºß¸Ë´ÉÍý¡¦È¯ÃíºÇÅ¬²½
¸¶ºàÎÁ¡¦»Å³ÝÉÊ¡¦À½ÉÊºß¸Ë¤òAI¤ÇºÇÅ¬²½¤·¡¢·çÉÊ¡¦²á¾êºß¸Ë¤òºï¸º
¼ûÍ×Í½Â¬
²áµî¼ÂÀÓ¡¦Å·¸õ¡¦¾¦Î®¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤ò¤â¤È¤Ë¡¢AI¤¬¹âÀºÅÙ¤Ê¼ûÍ×ÎÌ¤òÍ½Â¬
ÇÛÁ÷¥ëー¥ÈºÇÅ¬²½
¸òÄÌ¾õ¶·¡¦ÀÑºÜÎÌ¡¦»þ´ÖÂÓ¤ò´ð¤ËºÇÃ»¥³¥¹¥È¥ëー¥È¤ò¼«Æ°»»½Ð
À¸»º·×²è¡¦¥¹¥±¥¸¥åー¥ê¥ó¥°
ÀßÈ÷²ÔÆ¯¡¦¿Í°÷¡¦¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤ÊÀ¸»º½ç½ø¤È·×²è¤ò¼«Æ°À¸À®
¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óºÇÅ¬²½
»ÅÆþÀè¡¦ÁÒ¸Ë¡¦ÊªÎ®¤ò´Þ¤á¤¿Á´ÂÎºÇÅ¬¤òAI¤Ç·×»»¤·¡¢Ç¼´ü½å¼éÎ¨¤ÈÍø±×¤ò²þÁ±
·Ð±Ä¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É
À¸»º¡¢ÉÊ¼Á¡¢ºß¸Ë¡¢¸¶²Á¡¢Íø±×¡¢Ç¼´ü¤ò²£ÃÇ¤·¤ÆÅý¹ç²Ä»ë²½¡£·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ÈÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë
¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¶È¾Ò²ð¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢noteµ»ö¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://note.com/pubtech/n/n8d9064e1b7e5
Æ³Æþ¤Þ¤Ç¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×
STEP 1: ¸½¾õÍý²ò¤È²ÝÂêÀ°Íý
- ¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¸½¾ì´Ñ»¡: ·Ð±ÄÁØ¤È¸½¾ìÁÐÊý¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¸½¾ì´Ñ»¡¤Ç¼ÂÌ³¡¦Ê¸²½¡¦À©Ìó¾ò·ï¤òÇÄ°®¡£
- ¶ÈÌ³Ãª²·¡¦¥Çー¥¿³ÎÇ§: ¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ÎÃª²·¤È¥Çー¥¿¹½Â¤¤Î³ÎÇ§¤Ç¡¢Â°¿Í²½¹©Äø¤ä°ÅÌÛÃÎ¤ò´Þ¤á¤Æ²Ä»ë²½¡£
- KPIÀß·×¡¦¹½Â¤²½: ÌÜÉ¸»ØÉ¸¡ÊKPI¡Ë¤òÀß·×¤·¡¢²ÝÂê¤ò¹½Â¤²½¤·¤ÆAI¡¦DXÅ¬ÍÑ²ÄÇ½À¤òÌÀ³Î²½¡£
STEP 2: ÀïÎ¬Äó°Æ¤È¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¶¦Í
- »Üºö°Æ¤ÈÆ³Æþ¥¹¥Æ¥Ã¥×: ²ÝÂê²ò·è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë»Üºö°Æ¤È¥Õ¥§ー¥ºÀß·×¤òÄó¼¨¡£
- À®²Ì»ØÉ¸¡¦Åê»ñÂÐ¸ú²Ì: KGI¡¦KPI¡¢ROI»î»»¤ò´Þ¤àÉ¾²ÁÏÈÁÈ¤ß¤òÄó¼¨¡£
- Í¥Àè½ç°Ì¡¦¥¹¥±¥¸¥åー¥ë: ¼Â»Ü·×²è¤ÈÍ¥ÀèÅÙ¤òÀ°Íý¤·¡¢¹ç°Õ·ÁÀ®¤Î¤¦¤¨¿Ê¹Ô¡£
STEP 3: ¼ÂÁõ¡¦³«È¯¡ÊËÜÈÖÅ¬¹ç¤Þ¤Ç¡Ë
- Ã»´üPoC/MVP¹½ÃÛ: Ã»´ü´Ö¤Ç¸¡¾Ú²ÄÇ½¤ÊPoC¤äMVP¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¸ú²Ì¤È¼ÂÍÑÀ¤ò¸¡¾Ú¡£
- °ìÂÎ±¿ÍÑ¤Î²þÁ±¥µ¥¤¥¯¥ë: ¸½¾ì¤È³«È¯¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢È¿ÉüÅª¤Ê²þÁ±¤ÇËÜÈÖÆ³Æþ¤Ø¡£
- °ÂÁ´Ï¢·È¡¦¥ê¥¹¥¯²óÈò: ´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤È°ÂÁ´¤ËÏ¢·È¤·¡¢¶ÈÌ³Ää»ß¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®²½¡£
STEP 4: ÄêÃå»Ù±ç¡¦·ÑÂ³²þÁ±
- ±¿ÍÑÈ¼Áö: Æ³Æþ¸å¤â¸½¾ìÄêÃå¤Þ¤ÇÈ¼Áö¤·¡¢ÍøÍÑÎ¨¤È¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¡£
- ÄÉ²Ã³«È¯¡¦ÆâÀ½²½»Ù±ç: ÄÉ²Ãµ¡Ç½³«È¯¤È²þÁ±¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÆâÀ½²½¤ò»Ù±ç¡£
- ´Ä¶ÊÑ²½ÂÐ±þ: Ë¡²þÀµ¡¦¶ÈÌ³ÊÑ¹¹¡¦¿·µ»½Ñ¤Ë·ÑÂ³ÂÐ±þ¤·¡¢²ÁÃÍ¤ò¹¹¿·¡£
¥³¥á¥ó¥È
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO
ÀÄÌÚÂçÏÂ
¸½¾ì¤ÎÃÎ·Ã¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖJapanese Dynamism ―ÃÏ°è¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡¢ÆüËÜ¤òÌöÆ°¤µ¤»¤ë―¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¸½¾ì¤ÇËá¤¤¤Æ¤¤¿¡È¼ÂÁõÎÏ¡É¤ò¡¢´ë¶È¤Î¼ÂÌ³¤Ë¤Þ¤ë¤´¤È»ý¤Á¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÃÖ¤¤¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤â¡¢¥¹¥é¥¤¥É¤Ç¸ì¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Æü¡¹¤ÎÃÊ¼è¤ê¤äÎã³°ÂÐ±þ¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î´ª½ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡È°ÅÌÛÃÎ¡É¤òAI¤Ç¹½Â¤²½¤·¡¢KPI¤Ë¸ú¤¯¾®¤µ¤ÊÀ®¸ù¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÆÂç¤¤ÊÀ¸»ºÀ¤ØÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¥Ñ¥Ö¥Æ¥¯AI¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
¹ÔÀ¯¤ÈÌ±´Ö¡¢Î¾ÎØ¤Ç¡È¸½¾ì¤Çµ¡Ç½¤¹¤ëAI¡É¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¹¤ëÄ©Àï¤ò¡¢ÃÏ°è¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ËÜ»ö¶È¤Ë¤´´Ø¿´¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¡¢²¼µ¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸½¾ì¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤«¤é¤´°ì½ï¤·¡¢µ®¼Ò¤ËºÇÅ¬¤Ê¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
info@pubtech.jp ¤Þ¤¿¤Ï https://www.public-technologies.com/contact
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡ÊPUBLIC Technologies, Inc.¡Ë¤Ï¡¢¡ÖJapanese Dynamism ― ÃÏ°è¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡¢ÆüËÜ¤òÌöÆ°¤µ¤»¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ëGovTech¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¸ø¶¦¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤äÃÏ°èÄÌ²ß¤ò°ì¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë½¸Ìó¤·¤¿¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¥¹ー¥Ñー¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ñ¥Ö¥Æ¥¯¡×¡Ê*4¡Ë¤ä¡¢¹ÔÀ¯¶ÈÌ³¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Î¹½ÃÛ¤È¥×¥í¥ó¥×¥È¥ì¥¹¤Ç¹ÔÀ¯¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤òºÆ¸½¤¹¤ë¹ÔÀ¯»Ù±çAI¥Äー¥ë¡Ö¥Ñ¥Ö¥Æ¥¯AI¹ÔÀ¯¡×¡Ê*5¡Ë¤Ê¤É¡¢¸ø¶¦ÎÎ°è¤ò´ð¼´¤ËAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
POWER THE COUNTRY¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡¢ºÆ¤ÓÆüËÜ¤òÌöÆ°¤µ¤»¡¢Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÄ©Àï¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê*4¡Ëhttps://explore.pubtech.jp/
¡Ê*5¡Ëhttps://ai.pubtech.jp/
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§GovTech»ö¶È¤Î±¿±Ä
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÀÄÌÚÂçÏÂ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è
»ñËÜ¶â¡§100,000,000±ß
ÀßÎ©¡§2020Ç¯5·î
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info@pubtech.jp
URL¡§https://www.public-technologies.com