¤³¤³¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¡ª¥¹¥íー¥é¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¡¦¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¿·¤¿¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
ËÜ¸©¤Ç¤Ï¡¢À®¿Í¤Î½µ1²ó°Ê¾å¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¼Â»ÜÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë20Âå¤«¤é50Âå¤ÎÆ¯¤¯À¤Âå¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤Î20Âå¤«¤é40Âå¤Þ¤Ç¤Î¼Â»ÜÎ¨¤Ï¡¢40¡ó¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¡¢°é»ùÅù¤Ç±¿Æ°¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Æ¯¤¯À¤Âå¤Î½÷À¤Ç¤â¡¢Æü¾ï¤Î¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤¡Ö¥¹¥íー¥é¥ó¡×¤Î¹Êó¥Äー¥ë¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1 ¡¡¥¹¥íー¥é¥óÆ°²è¡¦¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î³µÍ×
Æ¯¤¯À¤Âå¤Î½÷À¤ÎÊý¸þ¤±¤Ë¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¤ÎµÈÀîÈþ¹á¥³ー¥Á¤Ë¤è¤ë´Æ½¤¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¥¹¥íー¥é¥ó¤Î¸ú²Ì¤ä¼ÂÁ©ÊýË¡¤¬Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ëÆ°²è¤È»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸©¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ê¤«¤Ê¤¬¤ï¤Ç Let¡Çs ¥¹¥íー¥é¥ó¡ª¡Ë¡Û
URL¡§https://www.pref.kanagawa.jp/docs/tz5/slowrun/slowrun.html
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¡Û
(1) ¥¹¥íー¥é¥óÉáµÚÂ¥¿ÊÆ°²è
¥¢¡¡¹ÖµÁÊÔ¡ÊÌó£µÊ¬¡ËURL¡§https://youtu.be/xaRX9skqvkc
¥¹¥íー¥é¥ó¤Î¸ú²Ì¤ä¥¹¥íー¥é¥ó¤ÎÁö¤êÊý¤ò¡Ö»ëÀþ¡×¡Ö¾åÈ¾¿È¡×¡Ö¹üÈ×¡×¡ÖÀÜÃÏ¡×¤Î£´¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¡¡½àÈ÷±¿Æ°¡¦¼ÂÁ©ÊÔ¡ÊÌó£µÊ¬¡ËURL¡§https://youtu.be/Mutk_CEYHN0
Æüº¢¡¢±¿Æ°¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤â¼Â»Ü¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢±¿Æ°¤ò¹Ô¤¦Á°¤Î½àÈ÷±¿Æ°¤ÎÊýË¡¤ä²°³°¤Ç¤Î¥¹¥íー¥é¥ó¤Î¼ÂÁ©Æ°²è¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
(2) ¥¹¥íー¥é¥óÉáµÚÂ¥¿ÊÆ°²è¡Ê£Ã£ÍÍÑÆ°²è¡Ë
¥¹¥íー¥é¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃ¼Åª¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿15ÉÃ¤ÎCMÍÑÆ°²è¤Ç¤¹¡£¸©¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Û¤«¡¢¼¡¤Î¼ÖÆâ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ÇÊü±Ç¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://youtu.be/xaRX9skqvkc
Êü±Ç´ü´Ö¡§ÎáÏÂ£·Ç¯12·î15Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë¤«¤é21Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¤Þ¤Ç
Êü±Ç¾ì½ê¡§£Ê£Ò²£ÉÍÀþ
Êü±Ç´ü´Ö¡§ÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î£µÆü¡Ê·îÍËÆü¡Ë¤«¤é11Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¤Þ¤Ç
Êü±Ç¾ì½ê¡§²£ÉÍ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡Ê¥Ö¥ëー¥é¥¤¥ó¡¦¥°¥êー¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë
(3) ¡Ö¥¹¥íー¥é¥ó¤Ç»ä¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤Ï¤¸¤á¤Æ¥¬¥¤¥É
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¥¹¥íー¥é¥ó¤Î¸ú²Ì¤ä¼ÂÁ©ÊýË¡¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥íー¥é¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÅù¤ò·ÇºÜ¤·¤¿£³¤ÄÀÞ¤ê¤Î¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»²¹Í»ñÎÁ¡Û
¡¦¡¡¡Ö¥¹¥íー¥é¥ó¤Ç»ä¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤Ï¤¸¤á¤Æ¥¬¥¤¥É
https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1359-2c53cee0defb9263e45b6cd6ce03610c.pdf
¡Ú¥¹¥íー¥é¥ó¤È¤Ï¡Û
¥¹¥íー¥é¥ó¤È¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½÷»ÒÄ¹µ÷Î¥ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯½÷»ÒÎ¦¾å¶¥µ»Éô¡Ë¤ÎµÈÀîÈþ¹á¥³ー¥Á¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¡¢¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Î¾Êý¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¼è¤Ã¤¿±¿Æ°¤Ç¤¹¡£¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤ÈÈæ¤Ù¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤¬Ìó£²ÇÜ¤Ç¡¢¶ÚÎÏ¡¦ÂÎÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ä¥·¥§¥¤¥×¥¢¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ìä¹ç¤»Àè
¿ÀÆàÀî¸©Ê¸²½¥¹¥Ýー¥Ä´Ñ¸÷¶É¥¹¥Ýー¥Ä²Ý
²ÝÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µÈÅÄ¡¡ÅÅÏÃ 045-285-0791
´ë²è¥°¥ëー¥×¡¡µÈß·¡¡ÅÅÏÃ 045-285-0798