ÆüËÜµ¤°µ¥Ð¥ë¥¯¹©¶È¡¢¹âÃÎ¸©¡¦ÁÒ·ó°é¹¯±¹¼Ë¤Ø¹âµ¤°µ»ÀÁÇ¼¼¤òÇ¼ÉÊ
～ ÇÏ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤òÌÜÅª¤ËÆ³Æþ¡£¼ªÈ´¤¤¬¶ì¼ê¤ÊÇÏ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ ～
ÆüËÜµ¤°µ¥Ð¥ë¥¯¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¡§Å·Ìî±Ñµª¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î3Æü¡¢¹âÃÎ¸©¤Ë¤¢¤ëÁÒ·ó°é¹¯±¹¼Ë¤Ø¡¢Æ±¼ÒÆÈ¼«Àß·×¤Î¹âµ¤°µ»ÀÁÇ¼¼¤òÇ¼ÉÊ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¶¥ÁöÇÏ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢±¹¼Ë´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÇÏÀìÍÑ¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇÏ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤ò¼Â´¶
Ä´¶µ»Õ¤Ç¤¢¤ëÁÒ·ó°é¹¯»á¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤éÇÏ¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤È¡¢¶¥ÁöÇÏ¤Î¿´¿ÈÎ¾ÌÌ¤Î¥±¥¢¤Ë¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÇ¼ÉÊ¤·¤¿¹âµ¤°µ»ÀÁÇ¼¼¤ËÇÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÇÏ¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¸«¤»¤ë¡¢Æ¬¤ä¼ó¤ò²¼¤²¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤·¤°¤µ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸ú²Ì¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ö²ø²æ¤ò¸º¤é¤·¡¢Ä¹¤¯Áö¤ì¤ëÇÏ¤Ø¡×ÁÒ·ó°é¹¯±¹¼Ë¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¯Æ³Æþ
ÁÒ·ó°é¹¯±¹¼Ë¤Ï¡¢ÇÏ¤Î²ø²æ¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤®¡¢¶¥ÁöÀ¸³è¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âµ¤°µ»ÀÁÇ¼¼¤Ï¡¢
¡ü ¿ÈÂÎ¤ÎÈèÏ«²óÉü¤ÎÂ¥¿Ê
¡ü ¶ÚÆù¡¦ç§¡¦¿ÙÂÓ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ý
¡ü Àº¿ÀÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤Î·Ú¸º
¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡¢¶¥ÁöÇÏ¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÀßÈ÷¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼ªÈ´¤¤¬ÂçÊÑ¤ÊÇÏ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿ÆÈ¼«Àß·×
º£²óÇ¼ÉÊ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¼ªÈ´¤¤¬¶ì¼ê¤ÊÇÏ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢Á¡ºÙ¤Êµ¤°µ¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜµ¤°µ¥Ð¥ë¥¯¹©¶È¤Ï¡Èµ¤°µ¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡É¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¹âÅÙ¤Êµ¤°µÀ©¸æµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢ÇÏ¤ÎÀ¸Íý¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ºÇÅ¬¤Ê²Ã°µ¡¦¸º°µ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÁõÃÖ¤ËÅëºÜ¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢°åÎÅ¡¢°ìÈÌ¡¢Æ°Êª¥±¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î¹âµ¤°µ´Ä¶ÁõÃÖÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³¤³°¤«¤é¤ÎÃíÊ¸¤âÁý²Ã¡¢À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¡Èµ¤°µµ»½Ñ¡É
¹â¤¤°ÂÁ´À¤ÈÆÈ¼«À¤ò»ý¤ÄÆüËÜµ¤°µ¥Ð¥ë¥¯¹©¶È¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢³¤³°¤Î¶¥ÁöÇÏ»ÜÀß¤«¤é¤âÉ¾²Á¤¬¹â¤¯¡¢¶áÇ¯¤Ï³¤³°¤«¤é¤Î¼õÃí¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ïº£¸å¤â¹ñÆâ³°¤Î¶¥ÇÏ¡¦¾èÇÏ»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÀ½ÉÊ³«È¯¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆüËÜµ¤°µ¥Ð¥ë¥¯¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
°åÎÅ¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦Æ°Êª¥±¥¢Ê¬Ìî¸þ¤±¤Ë¡¢¹âµ¤°µ´Ä¶ÁõÃÖ¤ò³«È¯¡¦À½Â¤¤¹¤ëÀìÌç¥áー¥«ー¡£¡Èµ¤°µ¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡É¤È¤·¤Æ¡¢ºÙ¤ä¤«¤Êµ¤°µÀ©¸æµ»½Ñ¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÂ¿¿ô¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
