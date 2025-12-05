¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
5G¡¦¹Ò¶õ±§Ãè¤¬¼ûÍ×¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¨¡¨¡¥¿¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ë¥ª¥ÖºàÎÁ»Ô¾ì¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë59.73²¯ÊÆ¥É¥ë
¥¿¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ë¥ª¥ÖºàÎÁ¤Ï¡¢¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿ÆÃÀ¤«¤é¸½Âå»º¶È¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÂÑ¿©À¡¢¹âÍ»ÅÀ¡¢Í¥¤ì¤¿Æ³ÅÅÀ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸ÂÎÅ¬¹çÀ¤È¤¤¤¦ÆÃ°Û¤ÊÊªÍý²½³ØÆÃÀ¤ò»ý¤Ä¡£¥¿¥ó¥¿¥ë¤Ï¡¢¹â¤¤Í¶ÅÅÎ¨¤«¤é¾®·¿¡¦¹âÀÇ½¤Ê¥³¥ó¥Ç¥ó¥µー¤ÎºàÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢ÂÑÉå¿©À¤«¤é²½³Ø¥×¥é¥ó¥È¤ÎÈ¿±þÍÆ´ï¤ä°åÎÅÍÑ¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ë¥ª¥Ö¤Ï¡¢Ä¶ÅÅÆ³ÆÃÀ¤äÄ¶¹ç¶â¤Ø¤ÎÅº²ÃºÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤¬¼ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¹Ò¶õ±§Ãè»º¶È¤ä°åÎÅµ¡´ïÊ¬Ìî¤Ç¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎºàÎÁ¤Ï¡¢¹âÅÙ¤ÊÀºÀ½µ»½Ñ¤òÍ×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹â½ãÅÙÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÍÑÅÓ¤Ç¤Îº¹ÊÌ²½Í×°ø¤È¤Ê¤ë¡£Î¾¸µÁÇ¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¹ç¶â³«È¯¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÆÃÄê¤ÎÍÑÅÓ¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¹âÀÇ½ºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ë¥ª¥ÖºàÎÁ¤Ï¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¡¢²½³Ø¡¢°åÎÅµ¡´ï¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëºÇÀèÃ¼»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¤Ë¾®·¿²½¡¦¹âÀÇ½²½¤¬¿Ê¤àÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¿¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥Ç¥ó¥µー¤¬ÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹Ò¶õµ¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¥¬¥¹¥¿ー¥Ó¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ë¥ª¥Ö·ÏÄ¶¹ç¶â¤Î¼ûÍ×¡¢MRIÁõÃÖ¤Ê¤É¤Î°åÎÅµ¡´ï¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¶ÅÅÆ³¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ø¤Î±þÍÑ¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤òÎÏ¶¯¤¯¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¡ÖÀ¤³¦¥¿¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ë¥ª¥ÖºàÎÁ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2025～2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/435812/tantalum-and-niobium-materials¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬5.2%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¿¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ë¥ª¥ÖºàÎÁ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï59.73²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»Ô¾ìÍ½Â¬¤Ï¡¢¥¿¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ë¥ª¥ÖºàÎÁ¤¬ÆÃÄê¤Î»º¶È¤Î·Êµ¤ÊÑÆ°¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤Î¹âÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤Îµ»½Ñ³×¿·¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢5GÄÌ¿®¤ÎÉáµÚ¤äIoT¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÁý²Ã¤¬¡¢Àî¾åÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ë¥ª¥ÖºàÎÁ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ¥¿¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ë¥ª¥ÖºàÎÁÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336241&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336241&id=bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤Î¥¿¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ë¥ª¥ÖºàÎÁ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×14´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ë¥ª¥ÖºàÎÁ¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢CBMM¡¢CMOC Group¡¢Ximei Group¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×3´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó72.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¿¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ë¥ª¥ÖºàÎÁ»Ô¾ì¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Ï¡¢»ñ¸»¤Î³ÎÊÝ¡¢¹âÅÙ¤ÊÀºÀ½¡¦²Ã¹©µ»½Ñ¡¢¤½¤·¤Æ°ÂÄêÅª¤Ê¶¡µëÇ½ÎÏ¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¤Î»º½ÐÃÏ°è¤ÏÊÐºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤ä»ñ¸»²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸¶ºàÎÁ¤Î°ÂÄêÄ´Ã£¤È¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ¤Î³«È¯¤¬½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ»½ÑÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¹â½ãÅÙ²½µ»½Ñ¤äÆÃÄê¤ÎÍÑÅÓ¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¹ç¶â³«È¯¤¬¶¥ÁèÎÏ¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ë¡£¼çÍ×¤Ê¶¡µë´ë¶È¤Ï¡¢µ»½Ñ³×¿·¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ½ÉÊ¤ÎÀÇ½¸þ¾å¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ë¥ª¥ÖºàÎÁ¤Î¾ÍèÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Ï¡¢µ»½Ñ³×¿·¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¬Ìî¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¿ÊÅ¸¤Ï¡¢ÄÌ¿®µ¡´ï¤ä¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¤Ë¾®·¿¡¦¹âÀÇ½¤Ê¥³¥ó¥Ç¥ó¥µー¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ò³ÈÂç¤µ¤»¡¢¥¿¥ó¥¿¥ë¤Î½ÅÍ×À¤ò°ìÁØ¹â¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーµ»½Ñ¤ä¼¡À¤Âå¼«Æ°¼Ö¤Ø¤Î±þÍÑ¤òÂ¥¤·¡¢¥Ë¥ª¥Ö¤ÎÄ¶ÅÅÆ³ÆÃÀ¤ä·ÚÎÌ²½¹ç¶â¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î»º¶È¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òº¬Äì¤«¤é»Ù¤¨¤ë¡£¥¿¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ë¥ª¥ÖºàÎÁ¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Îµ»½Ñ¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¤Ê¥ー¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¡¢¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤È²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¿¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ë¥ª¥ÖºàÎÁ¤Ï¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¡¢²½³Ø¡¢°åÎÅµ¡´ï¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëºÇÀèÃ¼»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¤Ë¾®·¿²½¡¦¹âÀÇ½²½¤¬¿Ê¤àÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¿¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥Ç¥ó¥µー¤¬ÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹Ò¶õµ¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¥¬¥¹¥¿ー¥Ó¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ë¥ª¥Ö·ÏÄ¶¹ç¶â¤Î¼ûÍ×¡¢MRIÁõÃÖ¤Ê¤É¤Î°åÎÅµ¡´ï¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¶ÅÅÆ³¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ø¤Î±þÍÑ¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤òÎÏ¶¯¤¯¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¡ÖÀ¤³¦¥¿¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ë¥ª¥ÖºàÎÁ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2025～2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/435812/tantalum-and-niobium-materials¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬5.2%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¿¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ë¥ª¥ÖºàÎÁ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï59.73²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»Ô¾ìÍ½Â¬¤Ï¡¢¥¿¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ë¥ª¥ÖºàÎÁ¤¬ÆÃÄê¤Î»º¶È¤Î·Êµ¤ÊÑÆ°¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤Î¹âÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤Îµ»½Ñ³×¿·¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢5GÄÌ¿®¤ÎÉáµÚ¤äIoT¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÁý²Ã¤¬¡¢Àî¾åÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ë¥ª¥ÖºàÎÁ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ¥¿¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ë¥ª¥ÖºàÎÁÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336241&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336241&id=bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤Î¥¿¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ë¥ª¥ÖºàÎÁ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×14´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ë¥ª¥ÖºàÎÁ¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢CBMM¡¢CMOC Group¡¢Ximei Group¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×3´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó72.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¿¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ë¥ª¥ÖºàÎÁ»Ô¾ì¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Ï¡¢»ñ¸»¤Î³ÎÊÝ¡¢¹âÅÙ¤ÊÀºÀ½¡¦²Ã¹©µ»½Ñ¡¢¤½¤·¤Æ°ÂÄêÅª¤Ê¶¡µëÇ½ÎÏ¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¤Î»º½ÐÃÏ°è¤ÏÊÐºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤ä»ñ¸»²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸¶ºàÎÁ¤Î°ÂÄêÄ´Ã£¤È¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ¤Î³«È¯¤¬½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ»½ÑÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¹â½ãÅÙ²½µ»½Ñ¤äÆÃÄê¤ÎÍÑÅÓ¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¹ç¶â³«È¯¤¬¶¥ÁèÎÏ¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ë¡£¼çÍ×¤Ê¶¡µë´ë¶È¤Ï¡¢µ»½Ñ³×¿·¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ½ÉÊ¤ÎÀÇ½¸þ¾å¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ë¥ª¥ÖºàÎÁ¤Î¾ÍèÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Ï¡¢µ»½Ñ³×¿·¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¬Ìî¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¿ÊÅ¸¤Ï¡¢ÄÌ¿®µ¡´ï¤ä¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¤Ë¾®·¿¡¦¹âÀÇ½¤Ê¥³¥ó¥Ç¥ó¥µー¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ò³ÈÂç¤µ¤»¡¢¥¿¥ó¥¿¥ë¤Î½ÅÍ×À¤ò°ìÁØ¹â¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーµ»½Ñ¤ä¼¡À¤Âå¼«Æ°¼Ö¤Ø¤Î±þÍÑ¤òÂ¥¤·¡¢¥Ë¥ª¥Ö¤ÎÄ¶ÅÅÆ³ÆÃÀ¤ä·ÚÎÌ²½¹ç¶â¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î»º¶È¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òº¬Äì¤«¤é»Ù¤¨¤ë¡£¥¿¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ë¥ª¥ÖºàÎÁ¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Îµ»½Ñ¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¤Ê¥ー¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¡¢¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤È²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡£