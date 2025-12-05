¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
NBC¤ÎIPO¥¹¥¯ー¥ë¼õ¹Ö´ë¶È¡ÉFUNDINNO¡É¼Ò¤¬¾å¾ì¡ª¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅìµþ¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨µÄ²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢²ñÄ¹¡§ÀÄÌÚ ÀµÇ·¡Ë¤Ï¡¢Åö¶¨µÄ²ñ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖIPO¥¹¥¯ー¥ë¡×¤ÎÂè2´ü～Âè5´ü¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤¿³ô¼°²ñ¼ÒFUNDINNO¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¼Æ¸¶ Í´´î¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO Âç±º ³Ø¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ª½Ë¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒFUNDINNO¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î³ô¼°Åê»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¤òÁÄ¶È¤È¤·¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ø¤Î»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê»ñËÜ»Ô¾ì¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÂè°ì¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Âç·¿¤Î»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç¡¢Ì¤¾å¾ì³ô¼°¤Î¥»¥«¥ó¥À¥êー¥Þー¥±¥Ã¥È¡¢¤ª¤è¤Ó³ô¼ç´ÉÍýSaaS¤òÅ¸³«¤·¡¢¼¡À¤Âå·¿¤Î¶âÍ»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÄ©Àï¤ÈÀ®Ä¹¤Îµ°À×¤Ï¡¢µ¯¶È²ÈÀº¿À¤ò»Ù¤¨¤ëNBC¤ÎÍýÇ°¤È¤â¿¼¤¯ÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
IPO¥¹¥¯ー¥ë¡ÊÂè5´ü¤è¤ê¡ÖIPO¡¦M&A¥¹¥¯ー¥ë¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡Ë¤Ï¡¢¾å¾ì¤ò»Ö¤¹À®Ä¹»Ö¸þ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¡¢¼ÂÌ³¤ä¿´¹½¤¨¤òºÂ³Ø¤È¾å¾ì¥ªー¥Êー·Ð±Ä¼Ô¤È¤Î¸ÄÊÌ¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ö¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþNBC¤¬2021Ç¯¤è¤ê³«¹Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FUNDINNO¼Ò¤Î¾å¾ì¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼õ¹ÖÀ¸¡¦¹Ö»Õ¡¦¥á¥ó¥¿ー·Ð±Ä¼Ô¡¦¶¨»¿¤ª¤è¤Ó¶¨ÎÏ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÎå¤ß¤È¤Ê¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£
NBC¤Ïº£¸å¤â¡¢»Ö¤¢¤ë´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤È¿·»º¶ÈÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335361&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335361&id=bodyimage2¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡Åìµþ¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨µÄ²ñ
