300MW/1200MWh¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤¬Ìµ»ö²ÔÆ¯³«»Ï -- SINEXCEL¤Î1725kW PCS¤Ç²ÔÆ¯

Ãæ¹ñ¡¢¿¼¥»¥ó¡¢2025Ç¯12·î5Æü /PRNewswire/ -- SINEXCEL¤Î 1725kW¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£µ¬ÌÏ¥Ñ¥ïー¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊPCS¡Ë¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ë¡¢Ãæ¹ñºÇÂç¤ÎÅÅµ¤²½³Ø¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÂè1´ü¡Ê300 MW/1200 MWh¡Ë¤¬Ìµ»ö¤Ë±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£±¿Å¾¤Ø¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÅÎÏÌÖ¤Î°ÂÄêÀ¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÆ³Æþ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
300MW/1200MWh Energy Storage Station Successfully Commissioned - Powered by SINEXCEL¡Çs 1725kW PCS
¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢Ãæ¹ñºÇÂç¤ÎÅÅµ¤²½³Ø¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 600MW/2400MWh¤Î2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈµòÅÀ¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£ËÜ»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢ 240 ¸Ä¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥³¥ó¥Æ¥Ê¤È60 Âæ¤Î¥×¥ì¥Ï¥Ö¥¥ã¥Ó¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤¬´°À®¤¹¤ë¤È¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÍøÍÑ¤òºÇÂç²½¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¤ë¡ÖÉ÷ÎÏ-ÂÀÍÛ¸÷-Ç®-ÃßÅÅ-Á÷ÅÅ¡×¤ÎÅý¹ç¥â¥Ç¥ë¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
SINEXCEL¡Ê300693.SZ¡Ë¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸þ¤±¤Ë¡¢1725kW PCS¤ò 180 ÂæÅëºÜ¤·¤¿ 60 Âæ¤Î¥×¥ì¥Ï¥Ö¥¥ã¥Ó¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂç98.5%¤Î¥Ôー¥¯¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¤¹¤ëPCS¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÊÝ¸î¤ò¶¯²½¤¹¤ë¹âÅÙ¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥¹¥È¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1¡¢2¡¢4¡¢¤Þ¤¿¤Ï8¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Î½ÀÆð¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¹½À®¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AC/DC½ÐÎÏ¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¥·¥¹¥Æ¥àÀ©¸æ¤ä¾Íè¤Î³ÈÄ¥¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¡¢IP54µ¬³Ê¤Î¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê²°³°¤Ç¤Î¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤±¿ÍÑ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÅÅÎÏÌÖ¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë 10 ms¤Î¹âÂ®±þÅú»þ´Ö¤òÈ÷¤¨¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤ÏËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢ÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼çÍ×¤Êµ¬³Ê¡¦Ç§¾Ú¤ËÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
40¥«¹ñ°Ê¾å¤ËÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦¤Ç5,000·ï°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄSINEXCEL¤Ï¡¢¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£µ¬ÌÏ¡¢¾¦¶È¡¦»º¶È¡ÊC&I¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥°¥ê¥Ã¥É¸þ¤±¤Ë¹ç·×12GW°Ê¾å¤ÎÃßÅÅÍÆÎÌ¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î²è´üÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤ÎÀ®¸ùÎ¢¤Î»²²è¤Ï¡¢SINEXCEL¤Îµ»½ÑÎÏ¤È¡¢¤è¤ê¶¯¿Ù¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÌ¤Íè¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2007Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿SINEXCEL¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¡¢EV½¼ÅÅ¡¢ÅÅÎÏÉÊ¼Á¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¹¡£12GW¤ÎÀßÃÖºÑ¤ßÃßÅÅÍÆÎÌ¡¢14ËüÂæ¤ÎEV½¼ÅÅ´ï¡¢¤Û¤Ü2,000Ëü¥¢¥ó¥Ú¥¢¤ÎAHF¤òÅ¸³«¤¹¤ëSINEXCEL¤Ï¡¢EVE Energy¤ä¥·¥å¥Ê¥¤¥Àー¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¶È³¦¥êー¥Àー¤ÈÄó·È¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¼«Í³¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
