¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¾åÃÒÂç³Ø¤Î³ØÀ¸ÃÄÂÎ¤¬¼çºÅ¤¹¤ëTEDxSophia U Main Event 2025¡Ö¥·¥ó¡¦¥»¥«¥¤¡×¤Ë¶¨»¿
¡¡¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡ÊCEO¡Ë¡§¶â»Ò ±Ñ¼ù¡Ë¤Ï¡¢¾åÃÒÂç³Ø¤Î³ØÀ¸ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëTEDxSophia U¡ÊµòÅÀ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÄÅÅÄ ¹ÒÂÀÏº¡¢°Â°æ Ëã°¼¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ëTEDxSophia U Main Event 2025¡Ö¥·¥ó¡¦¥»¥«¥¤¡×¤Ë¶¨»¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡TEDx*1¤È¤Ï¡¢TED*2¤Î¡ÈIdeas Change Everything¡É¤ÎÀº¿À¤Î¤â¤È¡¢À¤³¦150¥õ¹ñ°Ê¾å¤ÇÈ¯Â¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£¡Øx¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢TED¤ÎÀµ¼°¤Ê¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿ÍÁª¤ä±¿±Ä¤Ê¤É¤ËTED¤Ï´ØÍ¿¤»¤º¡¢ÆÈ¼«¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£TED¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤«¤é½Ð±é¼Ô¤ò¾·¤¡¢¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç³«¤«¤ì¤¿TEDx¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç1Ëü²ó°Ê¾å¤Ë¾å¤ê¡¢TEDxWoman¡¢TEDxUniversity¤Ê¤É³Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±þ¤¸¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡TEDxSophia U¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¾åÃÒÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤êÁÏÀß¤µ¤ì¡¢¡ÖIdeas for Others, Spreading with Others¡Á¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÂ¾¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Â¾¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¹¤á¼ÂÁ©¤¹¤ë¡Á¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÃÒÂç³Ø¤¬¤è¤ê°ìÁØ¡ÖÂ¾¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Â¾¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡×¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿¼Ò²ñ¤òÃÛ¤¯¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ËèÇ¯ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ëÅÐÃÅ¼Ô¤ò¾·¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TEDxSophia U Main Event 2025¡Ö¥·¥ó¡¦¥»¥«¥¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÆÏ¤±¤ëTalk Session¡¢ÆÀ¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÅÐÃÅ¼Ô¤ä»²²Ã¼Ô¤¬¤È¤â¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¹Ô¤¦Workshop¡¢±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÅÐÃÅ¼Ô¡¢»²²Ã¼Ô¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ê¤É¡¢Î©¾ì¤ä½êÂ°¤òÌä¤ï¤º¸òÎ®¤¹¤ëAfter party¤òÀß¤±¡¢À¤Âå¤äÎ©¾ì¤ò±Û¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤äÈ¯¸«¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2319/124094/124094_web_1.png
*1 TEDx Program https://www.ted.com/about/programs-initiatives/tedx-program
*2 TED¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://www.ted.com/
¢£¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.simplex.holdings/
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»Ò²ñ¼ÒÅù¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£2021Ç¯9·î22Æü¤ËÅì¾Ú°ìÉô¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2022Ç¯4·î4Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×Ãæ³Ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1997Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»ÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ËÉÙ¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø°Ê³°¤ÎÎÎ°è¤Ç¤â¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯3·î¤Ë¤ÏAI´ë¶È¤ÎDeep Percept³ô¼°²ñ¼Ò¡¢2021Ç¯4·î¤Ë¤ÏÁí¹ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎXspear Consulting³ô¼°²ñ¼Ò¤òÁÏÀß¤·¡¢ÁÏ¶È»þ¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤È¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¡¢³Æ¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢ãÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¢ä
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó ¹Êó ×¢荑
TEL¡§03-3539-7370¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://www.simplex.holdings/contact/
