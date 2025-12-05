¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¶¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥ê¥µー¥Á¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¶¥¹çÄÉÀ×¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò³ÍÆÀ
Åö¼Ò¤Î¾ÜºÙ¤Ê¶¥¹ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¶¥¹ç´ë¶È¤ÎÀïÎ¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÆ¶»¡¤òÄó¶¡¤·¡¢µ®½Å¤ÊÀïÎ¬ÅªÍ¥°ÌÀ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îà»÷¤ÎÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëµÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ë»Ô¾ì´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¼Ò¤ÎÆÈ¼«¤Î¶¯¤ß¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÊÑ³×Åª¤ÊÀïÎ¬¤òºöÄê¤¹¤ë¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤òÍ½Â¬¤·Àè¤ó¤¸¤ëÇ½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤¬¶¥¹çÊ¬ÀÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¥ÁèÁê¼ê¤òÆÃÄê¡¦´Æ»ë¤·¡¢¾å²ó¤ë¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¶¥¹çÂ¾¼Ò¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î³èÆ°¤òÄÉÀ×¤·¡¢ÀïÎ¬¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤ß¡¢¶¼°Ò¡¢µ¡²ñ¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤òÆÃÄê¤·¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ë¥È¥ì¥ó¥É¥Ùー¥¹¤ÎÀïÎ¬¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¶¥¹çÄÉÀ×¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌòÎ©¤Ä¤«¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡§
http://www.thebusinessresearchcompany.com/customizedresearch/competitor-tracking-package
¶¥¹çÉ¾²Á¤Î¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¼êË¡¡§
1. SWOTÊ¬ÀÏ - ¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¯°Õ»×·èÄê
Åö¼Ò¤Ï¡¢²½³Ø¡¢À½Ìô¡¢ITÊ¬Ìî¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¡¢Natus Medical Incorporated ¤ª¤è¤Ó Semler Scientific ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¶¥¹çÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¤ß¡¦¼å¤ß¡¦µ¡²ñ¡¦¶¼°Ò¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¶È³¦´´Éô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò´Þ¤àÊñ³çÅª¤ÊÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë½ÅÍ×¤ÊÀïÎ¬ÅªÍ¥°ÌÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¶¥¹ç¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥° - »Ô¾ì¥È¥ì¥ó¥É¤Ë´ð¤Å¤¯ÀïÎ¬¤Î¹½ÃÛ
¥¤¥ó¥É¤ÎÂç¼ê¶µ°é´ë¶È¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ç¥é¥Ðー¥É¤ä¥Ð¥ó¥¬¥íー¥ë¤Ê¤É¤ÎÅÔ»Ô¤Ç³ØÀ¸¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¾å¤Ç²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡ÆâÍÆ¤ò´Æ»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¿¼ÁØ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÈÄêÎÌÅª¤ÊÅÅÏÃÄ´ºº¡ÊCATI¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿2ÃÊ³¬¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¸ÜµÒÇ§¼±¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÆ¶»¡¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹çÃ×¤·¤¿ÁÊµá¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3. ¶¥¹ç¥µー¥Ù¥¤¥é¥ó¥¹ - °ìÊâÀè¤ò¹Ô¤¯
¤¢¤ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ï¡¢¥°¥ê¥·¥ó»Ô¾ì¤Î¶¥Áè´Ä¶¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ìÆÃÀ¡¢¥È¥ì¥ó¥É¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢ÍÞÀ©Í×°ø¡¢²áµî¤ª¤è¤Ó¸½ºß¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢ËÇ°×¼ý»Ù¡¢¶¥¹çÊ¬ÀÏ¡¢²Á³ÊÉ¾²Á¡¢¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ê¿ä¾©»ö¹à¤Ê¤É¤òÄó¼¨¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬¾ï¤ËÀè¤ò¹Ô¤¯¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¥¹çÄÉÀ×¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¤´¾Ò²ð
¶¥¹çÄÉÀ×¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤³¤ÎÁí¹ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¶¥¹çÊ¬ÀÏ¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¶¥¹ç´ë¶È¤ÎÀïÎ¬¤Ë´Ø¤¹¤ëÈæÎà¤Ê¤Æ¶»¡¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¶¥¹ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹Ä´ºº¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡§
¡ü ÀïÎ¬Ê¬ÀÏ¡§ ¥®¥ã¥Ã¥×Ê¬ÀÏ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ä¹´üÌÜÉ¸¤ä»Ô¾ì³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬¤òÀöÎý¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü »Ô¾ì¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡§ ¶¥¹ç´ë¶È¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¼Ò¤Î¶¥Áè¾å¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Ô¾ì¤Î²ÝÂê¤Ø¸ú²ÌÅª¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü »Ô¾ì¥·¥§¥¢Ê¬ÀÏ¡§ ¶¥¹ç¤Î¶¯¤ß¡¦¼å¤ß¤ò¼¨¤¹»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÉ¾²Á¤·¡¢ÆÃÄê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÊªÎ®¤âÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ·ÑÂ³Åª¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡§ Äó¶¡²ÁÃÍ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶¥¹ç´ë¶È¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë»ÍÈ¾´ü¤´¤È¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢¾ï¤ËÀè²ó¤ê¤·¤¿ÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶¥¹ç´ë¶È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤äÎ®ÄÌ¶È¼Ô¡¦Ãç²ð¶È¼Ô¤«¤é¤ÎÆ¶»¡¼ý½¸¤ò¹Ô¤¤¡¢¶È³¦¥½ー¥¹¤«¤é¤Î¼Á¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¶¥¹ç´Ä¶Ê¬ÀÏ¤Ï¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤¢¤é¤æ¤ëÍ×ÁÇ¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
