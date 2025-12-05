¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥É¥³¥â¥¹¥Þー¥ÈÊÝ¸±¥Ê¥Ó¡Û2025Ç¯12·î¹¹¿· ºÇ¿·ÈÇ ¢£°åÎÅÊÝ¸±¢£¤¬¤óÊÝ¸±¢£À¸Ì¿ÊÝ¸± ¤ª¤¹¤¹¤á¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¸ø³«¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡Ú¥É¥³¥â¥¹¥Þー¥ÈÊÝ¸±¥Ê¥Ó¡Û2025Ç¯12·î¹¹¿· ºÇ¿·ÈÇ
¢£°åÎÅÊÝ¸±¢£¤¬¤óÊÝ¸±¢£À¸Ì¿ÊÝ¸±
¤ª¤¹¤¹¤á¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¸ø³«¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
2025Ç¯12·î5Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥â¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹
¡Ö¥É¥³¥â¥¹¥Þー¥ÈÊÝ¸±¥Ê¥Ó¡×¡Êhttps://hoken-navi.docomo.ne.jp¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÂ¼ÃéµÁ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·îÍË¡Ë¤Ë2025Ç¯10·î¤Î¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿°åÎÅÊÝ¸±¡¦¤¬¤óÊÝ¸±¡¦À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
______________________________________________________________________________
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÌÜÅª¡§ÊÝ¸±¤Î¿Íµ¤Ä´ºº¡Ê¿½¹þ¿ô¡¦ÊÝ¸±²ñ¼Ò¥Úー¥¸¤Ø¤ÎÁ«°Ü¿ô¤ò¤â¤È¤Ë»»½Ð¡Ë
¼Â»Ü¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥â¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§¥É¥³¥â¥¹¥Þー¥ÈÊÝ¸±¥Ê¥ÓË¬Ìä¥æー¥¶ー
Ä´ºº¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü～31Æü
¢£°åÎÅÊÝ¸±¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/life-ins/medical/#ranking
1°Ì¡¡¤Ï¤Ê¤µ¤¯À¸Ì¿¡¡¤Ï¤Ê¤µ¤¯°åÎÅ
2°Ì¡¡¥á¥Ç¥£¥±¥¢À¸Ì¿¡¡¿·¥á¥Ç¥£¥Õ¥£¥Ã¥È£Á¡Ê¥¨ー¥¹¡Ë¥é¥¤¥È¥×¥é¥ó¡Ê25¡Ë
3°Ì¡¡¥Á¥åー¥ê¥Ã¥ÒÀ¸Ì¿¡¡½ª¿È°åÎÅÊÝ¸±¥×¥ì¥ß¥¢¥àZ
¢£¤¬¤óÊÝ¸±¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/life-ins/cancer/#ranking
1°Ì¡¡¤Ï¤Ê¤µ¤¯À¸Ì¿¡¡¤Ï¤Ê¤µ¤¯¤¬¤óÊÝ¸±
2°Ì¡¡¤Ï¤Ê¤µ¤¯À¸Ì¿¡¡¤Ï¤Ê¤µ¤¯°ì»þ¶â
3°Ì¡¡¥á¥Ç¥£¥±¥¢À¸Ì¿¡¡¥á¥Ç¥£¥Õ¥£¥Ã¥È¤¬¤óÊÝ¸±
¢£À¸Ì¿ÊÝ¸±¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/life-ins/life/#ranking
1°Ì¡¡¤Ï¤Ê¤µ¤¯À¸Ì¿¡¡¤Ï¤Ê¤µ¤¯Äê´ü
2°Ì¡¡SBIÀ¸Ì¿¡¡¥¯¥ê¥Ã¥¯Äê´ü¡ªNeo
3°Ì¡¡¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥ÕÀ¸Ì¿¡¡¥¹ー¥Ñー³ä°úÄê´üÊÝ¸±
¤Þ¤¿¡¢³ÆÊÝ¸±¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤Ê¤É¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¼Â¤Ï¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¾ðÊó¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥é¥à¡Êhttps://hoken-navi.docomo.ne.jp/life-ins/column/¡Ë¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÊÝ¸±¤òÁª¤Ü¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¡¢´û¤Ë·ÀÌóÃæ¤ÎÊý¤Ë¤âÌòÎ©¤ÄÆâÍÆ¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°¥Úー¥¸¤Ë¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥³¥é¥à¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥â¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹
Our purpose
ÊÝ¸±¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊÝ¸±¤ò¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¡¢¿¿¤ËÉ¬Í×¤ÊÊÝ¸±¤ËÍý²ò¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤È¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÀ¸³è¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥â¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹
¢£°åÎÅÊÝ¸±¢£¤¬¤óÊÝ¸±¢£À¸Ì¿ÊÝ¸±
¤ª¤¹¤¹¤á¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¸ø³«¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
2025Ç¯12·î5Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥â¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹
¡Ö¥É¥³¥â¥¹¥Þー¥ÈÊÝ¸±¥Ê¥Ó¡×¡Êhttps://hoken-navi.docomo.ne.jp¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÂ¼ÃéµÁ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·îÍË¡Ë¤Ë2025Ç¯10·î¤Î¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿°åÎÅÊÝ¸±¡¦¤¬¤óÊÝ¸±¡¦À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
______________________________________________________________________________
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÌÜÅª¡§ÊÝ¸±¤Î¿Íµ¤Ä´ºº¡Ê¿½¹þ¿ô¡¦ÊÝ¸±²ñ¼Ò¥Úー¥¸¤Ø¤ÎÁ«°Ü¿ô¤ò¤â¤È¤Ë»»½Ð¡Ë
¼Â»Ü¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥â¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§¥É¥³¥â¥¹¥Þー¥ÈÊÝ¸±¥Ê¥ÓË¬Ìä¥æー¥¶ー
Ä´ºº¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü～31Æü
¢£°åÎÅÊÝ¸±¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/life-ins/medical/#ranking
1°Ì¡¡¤Ï¤Ê¤µ¤¯À¸Ì¿¡¡¤Ï¤Ê¤µ¤¯°åÎÅ
2°Ì¡¡¥á¥Ç¥£¥±¥¢À¸Ì¿¡¡¿·¥á¥Ç¥£¥Õ¥£¥Ã¥È£Á¡Ê¥¨ー¥¹¡Ë¥é¥¤¥È¥×¥é¥ó¡Ê25¡Ë
3°Ì¡¡¥Á¥åー¥ê¥Ã¥ÒÀ¸Ì¿¡¡½ª¿È°åÎÅÊÝ¸±¥×¥ì¥ß¥¢¥àZ
¢£¤¬¤óÊÝ¸±¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/life-ins/cancer/#ranking
1°Ì¡¡¤Ï¤Ê¤µ¤¯À¸Ì¿¡¡¤Ï¤Ê¤µ¤¯¤¬¤óÊÝ¸±
2°Ì¡¡¤Ï¤Ê¤µ¤¯À¸Ì¿¡¡¤Ï¤Ê¤µ¤¯°ì»þ¶â
3°Ì¡¡¥á¥Ç¥£¥±¥¢À¸Ì¿¡¡¥á¥Ç¥£¥Õ¥£¥Ã¥È¤¬¤óÊÝ¸±
¢£À¸Ì¿ÊÝ¸±¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/life-ins/life/#ranking
1°Ì¡¡¤Ï¤Ê¤µ¤¯À¸Ì¿¡¡¤Ï¤Ê¤µ¤¯Äê´ü
2°Ì¡¡SBIÀ¸Ì¿¡¡¥¯¥ê¥Ã¥¯Äê´ü¡ªNeo
3°Ì¡¡¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥ÕÀ¸Ì¿¡¡¥¹ー¥Ñー³ä°úÄê´üÊÝ¸±
¤Þ¤¿¡¢³ÆÊÝ¸±¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤Ê¤É¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¼Â¤Ï¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¾ðÊó¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥é¥à¡Êhttps://hoken-navi.docomo.ne.jp/life-ins/column/¡Ë¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÊÝ¸±¤òÁª¤Ü¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¡¢´û¤Ë·ÀÌóÃæ¤ÎÊý¤Ë¤âÌòÎ©¤ÄÆâÍÆ¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°¥Úー¥¸¤Ë¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥³¥é¥à¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥â¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹
Our purpose
ÊÝ¸±¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊÝ¸±¤ò¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¡¢¿¿¤ËÉ¬Í×¤ÊÊÝ¸±¤ËÍý²ò¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤È¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÀ¸³è¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥â¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø