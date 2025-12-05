¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤ÇÊ¡ÂÞ»Üºö¤ò²ÃÂ®¨¡¨¡¡Öµ×À¤Ê¡¾¦Å¹¡×¤¬AnyGift¤ÇÉÁ¤¤¤¿¸ÜµÒÂÎ¸³
¢£ ËèÇ¯¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡ªµ×À¤Ê¡¾¦Å¹¤ÎÊ¡ÂÞ´ë²è
Á´¹ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¡Öµ×À¤Ê¡¾¦Å¹¡×¡£¹±Îã¤Î¡ÖÊ¡ÂÞ¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÇ¯Ëö¾¦Àï»Üºö¤«¤Ä¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ö2026 Åß¤ÎÊ¡ÂÞ¡×¤Ç¤Ï¡¢½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤ÆAnyGift¤ÇÈ¯¹Ô¤·¤¿URL¤òÃêÁª·ÊÉÊ¤Î¼õ¤±¼è¤ê¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î´ë²è¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¡ÖÊ¡ÂÞ¤Ø¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¡×¤È¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢»ÐËå¥µー¥Ó¥¹¤Î¡ØÎ¹¤¹¤ëµ×À¤Ê¡e¾¦Å¹¡Ù¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ë¤³¤È¡×¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÇØ·Ê¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁÛ¤¤¡¢¤µ¤é¤Ëº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯12·î7Æü(Æü)23¡§59¤Þ¤Ç¤ÎÊ¡ÂÞ¹ØÆþ¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£ ¡ÈÊ¡ÂÞ¤Î´üÂÔ¡É¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î³Ú¤·¤µ¤ò½Å¤Í¤ë
º£²ó¤Î¡Ö2026 Åß¤ÎÊ¡ÂÞ¡×¤ÏÁ´4¼ï¤òÅ¸³«¤·¡¢2025Ç¯12·î7Æü(Æü)23¡§59¤Ë¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤«¤éÃêÁª¤Ç10Ì¾¤Ë¡¢¹ë²ÚÎäÅà¥°¥ë¥á¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊ¡ÂÞ¤ò³«¤±¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÃÊ¿¼¤¤¡È³Ú¤·¤µ¡É¤È¡È¥É¥¥É¥¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¤³¤ÎÁÛ¤¤¤³¤½¤¬º£²ó¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜÅª¡§¡ÈÎ¹¤¹¤ëµ×À¤Ê¡e¾¦Å¹¡É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë
ÃêÁª·ÊÉÊ¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÐËå¥µー¥Ó¥¹¡ÖÎ¹¤¹¤ëµ×À¤Ê¡e¾¦Å¹¡ÊÄÌ¾Î¡§¤¿¤Ó¤Õ¤¯¡Ë¡×¤Ç¼è¤ê°·¤¦ËÜ³ÊÎäÅà¥°¥ë¥á¥»¥Ã¥È¡£
Á´¹ñ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤ò¾è¤»¤Æ¤´¼«Âð¤ËÆÏ¤±¤ë¡¢µ×À¤Ê¡e¾¦Å¹¤¬Éý¹¤¯Äó°Æ¤¹¤ë¡È¤ª¼è¤ê´ó¤»ÂÎ¸³¡É¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Ê¡ÂÞ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢µ×À¤Ê¡e¾¦Å¹¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤µ¤é¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¿¤Ó¤Õ¤¯¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡È¤É¤¦ÆÏ¤±¤ë¤«¡É¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥®¥Õ¥ÈÂÎ¸³Àß·×
ÃêÁª·ÊÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊó´ÉÍý¤äÇÛÁ÷¼êÇÛ¤Î¼ê´Ö¡×¤È¡ÖÅöÁª¤«¤é¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤Ç¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Î°Ý»ý¡×¡£
¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢AnyGift¤Îe¥®¥Õ¥È¡ÊURL¼õ¤±¼è¤ê·Á¼°¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢£ AnyGift¤ÎURL¥®¥Õ¥È¤Ç¡¢Â£¤êÊªÂÎ¸³¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥áー¥ë¤Ç¼õ¤±¼è¤êÍÑ¤ÎURL¤òÁ÷ÉÕ¡£URL¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ½»½ê¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÎäÅàÊØ¤¬¼«Âð¤ËÆÏ¤¯»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ³Æþ¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
¡¦±¿ÍÑÉéÃ´¤Î·Ú¸º¡§ÇÛÁ÷¾ðÊó´ÉÍý¤Î¹©Äø¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½
¡¦¼õ¤±¼è¤êÂÎ¸³¤Î¥¹¥àー¥º¤µ¡§URL¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¼õ¤±¼è¤ê¼êÇÛ¤¬´°Î»
¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¡§¡ÈURL¤ÇÆÏ¤¯·ÊÉÊ¡É¤È¤¤¤¦°Õ³°À¤ÈÍøÊØÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿»Å³Ý¤±
¢£ ¼¡¤Ê¤ë¹½ÁÛ¡§¡ÈÊ¡ÂÞ¤ËQR¥«ー¥É¤ò»Å¹þ¤à¡É
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤È¤·¤Æ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¹½ÁÛ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢AnyGift¤ÎURL¤òQR¥³ー¥É²½¤·¤Æ¥«ー¥ÉÆ±º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¡ÂÞ¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¡ÈÅöÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª¡É¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡È³«Éõ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¡É¤Ë¡ÈÈ¯¸«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡É¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë»î¤ß¤Ç¤¹¡£
Ê¡ÂÞ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¡¢°õ¾ÝÅª¤ÊÂÎ¸³¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ëº£²ó¤ÎÄ©Àï¡£
¡ÈÂ£¤êÊªÂÎ¸³¤ÎÌ¤Íè¡É¤òÀÚ¤ê³«¤¯¥Ò¥ó¥È¤¬¡¢¤³¤Î»Üºö¤Ë¤ÏµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£