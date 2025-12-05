¡ÖSHURE Åß¤ÎÂç´¶¼Õº× 2025¡×¤Ç¿Íµ¤À½ÉÊ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¡£ÇÛ¿®¤äÀ©ºî¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÅ¬¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó¤ä¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°À½ÉÊ32À½ÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¡£
Shure¡Ê¥·¥å¥¢¡Ë¤Ï12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¡ÖSHURE Åß¤ÎÂç´¶¼Õº× 2025¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Á´¹ñ¤ÎShureÀµµ¬ÈÎÇäÅ¹¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¡¢Shure¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó¤ä¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°À½ÉÊ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤ËºÇÅ¬¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ØSM7dB ¥Üー¥«¥ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó¡Ù¤ä¡¢¼ýÏ¿´Ä¶¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ºµá¤á¤ë²»À¼¤Î¤ß¤ò³Î¼Â¤Ë¼ý²»¤¹¤ë¡ØMV7+ ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó¡Ù¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¤ä¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡ØBETA 58A ¥Üー¥«¥ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£²óÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥â¥Ç¥ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¤¤¤º¤ì¤âShure¤Î¿Íµ¤À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤ªµá¤á¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¡¢ÇÛ¿®¤äÀ©ºî¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãSHURE Åß¤ÎÂç´¶¼Õº× 2025¡ä
◼︎³«ºÅ´ü´Ö¡§12·î8Æü¡Ê·î¡Ë0:00 ～12·î25 Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
◼︎ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎÎÌÈÎÅ¹¤ä³Ú´ïÅ¹¤Ê¤É¤ÎÀµµ¬ÈÎÇäÅ¹¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
SHURE Åß¤ÎÂç´¶¼Õº× 2025 ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ
É¬Í×¤Ê¥²¥¤¥ó¤ò¶¡µë¤¹¤ë¥×¥ê¥¢¥ó¥×ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡£
SM7dB¥Üー¥«¥ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó
ShureÆÈ¼«¤ÎÆâÂ¢¥×¥ê¥¢¥ó¥×¤òÅëºÜ¤·¤¿SM7dB¥Üー¥«¥ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó¤Ï¡¢Äã¥Î¥¤¥º¤Ç°ÂÄê¤·¤¿+28dB¤Þ¤¿¤Ï+18dB¤Î¥²¥¤¥ó¤ò¶¡µë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎSM7B¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¼ý²»ÆÃÀ¤òÈ÷¤¨¡¢¥Üー¥«¥ë¤ä¥¹¥Ôー¥Á¤ËÅ¬¤·¤¿¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥íー¥É¥¥ã¥¹¥È¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤¢¤é¤æ¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥¿ー¡¢¥¹¥È¥êー¥Þー¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ê¤É¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇÛ¿®´Ä¶¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍýÁÛÅª¤Ê²»¼Á¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/54194/table/37_1_b11506711b75235993b903789d1bb595.jpg?v=202512050857 ]
製品ページ :
https://www.shure.com/ja-JP/products/microphones/sm7db
¥Î¥¤¥º´Ä¶¤Ë¤â¶¯¤¤XLR/USB¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É½ÐÎÏ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó¡£
MV7+ ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó
MV7+¤ÏÉÔÍ×¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¥Î¥¤¥º¤òÄã¸º¤·¡¢Áû¤¬¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤âÍ¥¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£µ÷Î¥¡¢²»ÎÌ¡¢¶õ´Ö¸¡ÃÎ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Þ¥¤¥¯¥²¥¤¥ó¤ò¼«Æ°¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¥ªー¥È¥ì¥Ù¥ë¥âー¥É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ï¤ËºÇÅ¬¤Ê¥²¥¤¥ó¥ì¥Ù¥ë¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÏ¿²»¤ä¡¢¥²ー¥àÇÛ¿®Ãæ¤Ê¤É¤Ë¶½Ê³¤·¤ÆÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¯¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤è¤ë²»³ä¤ì¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹â¤¤ÇÛ¿®ÉÊ¼Á¤È¼ê·Ú¤µ¤ÎÎ¾Êý¤òµá¤á¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ËºÇÅ¬¤Ê°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/54194/table/37_2_050307406f476f713c68c7b72ac5ac55.jpg?v=202512050857 ]
製品ページ :
https://www.shure.com/ja-JP/products/microphones/mv7
µá¤á¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¹â½ÐÎÏ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó¡£
BETA 58A ¥Üー¥«¥ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó
BETA 58A¤Ï¡¢Ãæ²»°è¤ÎË¤«¤Ê¿¤Ó¤È¡¢Äã²»°è¤Î¥íー¥ë¥ª¥Õ¤Ë¤è¤ê¡¢Â¸ºß´¶¤¢¤ë¥Üー¥«¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó¤ÎÄêÈÖ¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ñ°ì¤Ê¥¹ー¥Ñー¥«ー¥Ç¥£¥ª¥¤¥É¤Î»Ø¸þÆÃÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ï¥¦¥ê¥ó¥°¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¹â¥²¥¤¥ó¤òÃ£À®¤·¡¢¼´³°¤«¤éÅþÍè¤¹¤ë²»¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ¬Î¥ÀÇ½¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·øÏ´¤Ê¹½Â¤¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¥Þ¥¦¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¤Î¹ó»È¤Ë¤âÂÑ¤¨¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/54194/table/37_3_f7c174a8847444991dd6c3ba8eb56664.jpg?v=202512050857 ]
製品ページ :
https://www.shure.com/ja-JP/products/microphones/beta_58a
¥Ûー¥à¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤¹¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¡£
SM4 ¥Ûー¥à¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°ÍÑ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó
¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÈÄã°è¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ËÍ¥¤ì¡¢²Î¤ä±éÁÕ¤Î²»³ÚÅªÍ×ÁÇ¤òÁ¡ºÙ¤ËºÆ¸½¤¹¤ëSM4¥Ûー¥à¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°ÍÑ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢ÌµÀþLAN¥ëー¥¿ー¤Ê¤É¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤«¤é¤ÎÉÔÍ×¤ÊRF¥Î¥¤¥º¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ëRF´³¾Ä¥·ー¥ë¥É¤òÈ÷¤¨¡¢¥¯¥êー¥ó¤Ê¿®¹æÉÊ¼Á¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹â¤¤²»°µ¥ì¥Ù¥ë¡ÊºÇÂçSPL 140dB¡Ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Üー¥«¥ë¤«¤é¥É¥é¥à¡¢¥®¥¿ー¥¢¥ó¥×¤Ê¤É¤ÎÂç²»ÎÌ³Ú´ï¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»¸»¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Þ¥¤¥¯¤ÇÏÅ¤¤¤¿¤¤¼«Âð´Ä¶¤Ê¤É¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/54194/table/37_4_e888762371839b285f8c6582591a4e22.jpg?v=202512050857 ]
製品ページ :
https://www.shure.com/ja-JP/products/microphones/sm4
²»¤ÎºÙÉô¤Þ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤ËºÆ¸½¤·¡¢¹â¤¤¼×²»À¤òÈ÷¤¨¤ë¥¤¥ó¥¤¥äー¥â¥Ë¥¿ー¡£
SE215¹â¼×²»À¥¤¥ä¥Û¥ó
¹âÀººÙ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÇ÷ÎÏ¤ÈÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤¹¤ëSE215¹â¼×²»À¥¤¥ä¥Û¥ó¡£¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Çö·¿Àß·×¤È¥±ー¥Ö¥ë¤ò¼ª¤Ë¤«¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¤¥äー¥â¥Ë¥¿ー»ÈÍÑ¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤Æ°¤¤òÈ¼¤¦¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÁõÃå´¶¤¬»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡£¹â¤¤ÂÑµ×À¤ò¸Ø¤ê¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¸½¾ì¤Ç¤âÄ¹´ü´Ö¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¿®ÍêÀ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
[É½5: https://prtimes.jp/data/corp/54194/table/37_5_c1296d1199780d2b948596c0a531066c.jpg?v=202512050857 ]
製品ページ :
https://www.shure.com/ja-JP/products/earphones/se215
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¥ê¥¹¥È[É½6: https://prtimes.jp/data/corp/54194/table/37_6_8486b6a15b590707b4138895af8a8940.jpg?v=202512050857 ]
¢¨¥»ー¥ëÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ïºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥»ー¥ëÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚShure ¡Ê¥·¥å¥¢¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Shure¡Êwww.shure.com¡Ë¤Ï¡¢100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ºã¤¨¤ï¤¿¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤òÀ¤³¦¤ØÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ 1925Ç¯¤ËÁÏ¶È¤µ¤ì¤¿Shure¤Ï¤½¤ÎÉÊ¼Á¡¢ÀÇ½¡¢ÂÑµ×À¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢²»¶Áµ¡´ï¤È²ñµÄÍÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÇÀ¤³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¤¥¯¡¢²ñµÄ¼¼¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡¢¥¤¥ó¥¤¥äー¥â¥Ë¥¿ー¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤À½ÉÊ·²¤òÅ¸³«¡£Âçµ¬ÌÏÊüÁ÷¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹²ñµÄ¤äÂç³Ø¤Î¹ÖµÁ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ûー¥à¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¾ï¤ËÂî±Û¤·¤¿¿®ÍêÀ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´¹Ù³°¤Î¥Ê¥¤¥ë¥º¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢À¤³¦30¤«½ê°Ê¾å¤ËµòÅÀ¤òÅ¸³«¡£À½ÉÊ¤Ï120¤«¹ñ°Ê¾å¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥å¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¸ø¼° HP : https://www.shure.com/ja-JP
¥·¥å¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¸ø¼° Facebook : https://www.facebook.com/shure.jp
¥·¥å¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¸ø¼° X : https://x.com/ShureJapan
¥·¥å¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¸ø¼° YouTube : https://www.youtube.com/shurejapan
¥·¥å¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò (Shure Japan Limited¡¿www.shure.com/ja-JP) ¤Ï¡¢Shure Incorporated¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¹¡£
¢¨Shure¤ÏÊÆ¹ñShure Incorporated¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤ª¤è¤ÓÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ ¤½¤ÎÂ¾¤Î¾¦É¸¤ª¤è¤Ó¥È¥ìー¥É¥Íー¥à¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½êÍ¼Ô¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£