¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¯¤é¤¤¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤³¨Ê¸»ú ー AI»þÂå¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿·ºî¤ò¸ø³«
³ô¼°²ñ¼ÒMagicPod¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£ Ë¾¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¯¤é¤¤¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤³¨Ê¸»ú - AI»þÂå¤ËÂÐ±þ -¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤Ç¤Ï¤è¤¯»È¤¦¤±¤ì¤É¡¢»È¤¦¤Î¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤°¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ïー¥É¤ò¸µ¤ËÀ©ºî¤·¤¿Slack¸þ¤±¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³¨Ê¸»ú¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï2022Ç¯¤ÎÂè1ÃÆ¸ø³«°ÊÍè¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¯ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¡¦¸Ä¿Í¤Î³«È¯¸½¾ì¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¿·ºî¤Ï¡¢À¸À®AI¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈAI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÊ¸²½¡É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë½é¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤¹¡£
AI»þÂå¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿ºÇ¿·ºî
¶áÇ¯¡¢³«È¯¸½¾ì¤Ç¤Ï¡ÖAI¤ËÇ¤¤»¤ë¡×¡ÖAI¤Ç¥É¥é¥Õ¥ÈºîÀ®¡×¡ÖAI¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤ËÀß·×¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢AI¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿²ñÏÃ¤ä°Õ»×·èÄê¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢º£²ó¤Î¿·ºî¤Ç¤Ï¡§
- ¡ÖAI¤Ç¤ä¤ë¡×¡ÖAI¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¡×¤Ê¤É¡ÈAI»þÂå¤Î¼«Á³¸À¸ì¡É¤òÂ¿¿ôÄÉ²Ã
- ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊGIF¡Ë¤òÂçÉý¤ËÁýÎÌ¤·¡¢É½¸½ÎÏ¤ò¶¯²½
- SlackÃæ¿´¤Î³«È¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÇÂ¨»È¤¨¤ë¥ïー¥É¤ò¸·Áª
¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢AI¤ò»È¤Ã¤¿°Õ»×·èÄê¤äÆü¾ï²ñÏÃ¤ò¡¢¤è¤êÄ¾´¶Åª¤«¤Ä¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡ÈAI»þÂå¤Î³«È¯¼Ô¸þ¤±³¨Ê¸»ú¡É¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
MagicPod ¥æー¥¶ー¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¶¦¤ËÀ©ºî
º£²ó¤ÎÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢MagicPod¥æー¥¶ー¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ò³¨Ê¸»ú¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³«È¯¼ÔÆ±»Î¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¾¯¤·¤À¤±±ß³ê¤Ë¤¹¤ë¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥êー¥º¤Ï¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¯¤é¤¤¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤³¨Ê¸»ú － AI»þÂå¤ËÂÐ±þ －¡ÊºÇ¿·ºî¡Ë
AI¥Æ¥¹¥È¼«Æ°²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMagicPod¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖMagicPod¡×¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¥Æ¥¹¥È¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶(¥¦¥§¥Ö¥¢¥×¥ê)¥Æ¥¹¥È¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤·¤¿AI¥Æ¥¹¥È¼«Æ°²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÄ¾´¶Åª¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤Î¹â¤µ¡¢AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«Æ°½¤Àµ¤Ë¤è¤ë¥Æ¥¹¥È¥×¥í¥°¥é¥à½¤Àµ¤Î¼ê´Öºï¸º¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¥ê¥êー¥¹¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¹âÂ®²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£IT¶È³¦¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤òÃæ¿´¤Ë¤¹¤Ç¤Ë500¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
