¡ÚÀçÂæÈ¯¡ÛÈ¯¹Ú¤ÎÎÏ¤ÇÄ²¤«¤éÈþ¤·¤¯
10·î¤ËÁ´¾¦ÉÊ¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£Âç¿Íµ¤¤ÎÄ²³è¥¥à¥Á¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¤¤è¤¤¤èÈÎÇäÍ½Ìó¼õÉÕ¤òºÆ³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìËÌ¼«Á³Ä²³è¥é¥Ü¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ëÄ²³è¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¿©½¬´·
¹çÆ±²ñ¼ÒÅìËÌ¼«Á³Ä²³è¥é¥Ü¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡Ë¤Ï¡¢È¯¹Ú¤ÎÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¡ÖÀçÂæ¥¥à¥Á¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸½ºßÅ¸³«Ãæ¤Î5¾¦ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¾¦ÉÊ¤ÎÌ£¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÈÀçÂæÌ£Á¹»ÈÍÑ¤ÎÈëÅÁÆÃÀ½¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ²¤«¤éÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËèÆü¤ò¤â¤Ã¤È·ò¤ä¤«¤Ë¡¢Èþ¤·¤¯¡£¡×
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Î¤â¤ÈÃÂÀ¸¤·¤¿ÀçÂæ¥¥à¥Á¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡È¿É¤¤ÄÒÊª¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½Âå½÷À¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡ÈÈþÄ²½¬´·¥Õー¥É¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î´Æ½¤¡¦È¯¹ÚÆÃ²½¤ÎÄ²³è¥¥à¥Á
ÅìËÌ¼«Á³Ä²³è¥é¥Ü¤Î¥¥à¥Á¤Ï¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤ò°Õ¼±¤·¤¿Àß·×¤Ç³«È¯¡£ÊÝÂ¸ÎÁ¡¦Ãå¿§ÎÁ¤Ï¶ËÎÏ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢È¯¹Ú¤ÎÎÏ¤ÈÁÇºàËÜÍè¤Î±ÉÍÜ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÈþÌ£¤·¤¯¿©¤ÙÂ³¤±¤é¤ì¤ë¥¥à¥Á¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ôー¥ÈÎ¨¤â¹â¤¯¡¢·ò¹¯»Ö¸þÁØ¤«¤é»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¸½ºßÈÎÇäÃæ¤ÎÀçÂæ¥¥à¥Á5¾¦ÉÊ
Â¿ÍÍ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡ÈËèÆü¤ÎÄ²³è¡É¤ò¥µ¥Ýー¥È
¡ü ¥ß¥ä¥®¥·¥í¥á¥¥à¥Á
µÜ¾ë¸©»ºÂçÆ¦¡Ö¥ß¥ä¥®¥·¥í¥á¡×¤ò»ÈÍÑ¡£¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¡¦Å´¡¦¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ò´Þ¤ß¡¢ÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë½÷À¤Ë¿Íµ¤¡£
¡ü Â¢²¦¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¥¥à¥Á
Â¢²¦ÍïÇÀ¥»¥ó¥¿ー¤ÎÇ»¸ü¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤ÈÈ¯¹Ú¥¥à¥Á¤ÎÍ»¹ç¡£ìÔÂô¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÍ£°ìÌµÆó¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£
¡ü ÇòºÚ¥¥à¥Á
²¦Æ»¤Ê¤¬¤éÀçÂæÌ£Á¹¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¤Ç±ü¹Ô¤¤¢¤ë¥³¥¯¤ò±é½Ð¡£
¡ü ¥È¥Þ¥È¥¥à¥Á
´°½Ï¥È¥Þ¥È¤Î´Å¤ß¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬ÆÃÄ§¡£¿©¤Ù¤ä¤¹¤µÈ´·²¡£
¡ü µ¨Àá¸ÂÄê¥¥à¥Á
½Ü¤ÎÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤â¿ï»þÅ¸³«¡£
¢£ ¡È·ò¹¯¤òÂ£¤ë¡ÉÈ¯¹Ú¥®¥Õ¥È¤È¤¤¤¦¿·Äó°Æ
¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î2¼ï¤òÀìÍÑ²½¾ÑÈ¢¤ËµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢ÃÂÀ¸Æü¡¦Êì¤ÎÆü¡¦Æâ½Ë¤¤¡¦Ë¡¿ÍÂ£Åú¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂÎ¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥®¥Õ¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Â£¤êÊª¤Î¤«¤¿¤Á¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌ£¤ÎÍ× ― ÀçÂæÌ£Á¹¡ßÈëÅÁÆÃÀ½¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÀçÂæÌ£Á¹¤ò¥Ùー¥¹¤ËÆÈ¼«ÇÛ¹ç¤·¤¿¡ÈÈëÅÁ¤ÎÆÃÀ½¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¡É¡£
È¯¹Ú¤Î¤¦¤ÞÌ£¡¢¼«Á³¤Ê´Å¤ß¡¢¤Û¤É¤è¤¤¿ÉÌ£¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢
¡Ö¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¸åÌ£¤ÎÍ¾±¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÈëÅÁ¤Î¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ :
https://www.chokatsulab.jp/blank-2
¢£ ÅìËÌ¼«Á³Ä²³è¥é¥Ü¤¬ÉÁ¤¯Ì¤Íè
Åö¥é¥Ü¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¿©ÉÊÀ½Â¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º
¡¦ÃÏ¸µÀ¸»º¼Ô¤È¤Î¶¦ÁÏ
¡¦Ä²³è¤Î·¼È¯³èÆ°
¡¦È¯¹ÚÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ
¡¦ÃÏ°è³èÀ¤Ø¤Î¹×¸¥
¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¿©¤òÄÌ¤¸¤¿¿´¤ÈÂÎ¤ÎË¤«¤µ¡×¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÄ²¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¡É
ÅìËÌ¼«Á³Ä²³è¥é¥Ü¤Ï¡¢ÀçÂæ¤«¤éÁ´¹ñ¤Ø¿·¤·¤¤È¯¹Ú½¬´·¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅìËÌ¤Î¿©ºà¤Ç¤Ò¤é¤¯Ä²³è¤Î²ÄÇ½À¡Û
¹çÆ±²ñ¼ÒÅìËÌ¼«Á³Ä²³è¥é¥Ü
ËÜ¼Ò
¢©981-1106µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÂÀÇò¶èÌøÀ¸6-13-1
Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹
¢©140-0001ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èËÌÉÊÀî2-33-3-301
