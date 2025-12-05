Ä¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô¡¢IMP.¡¢CLASS SEVEN¡¢ICEx¤Î¥³¥á¥ó¥ÈOA!¤µ¤é¤ËCLASS SEVEN¡¢¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤â¡ª12/8(·î)～12/14(Æü) FMÂçºå¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£ー¥¯¡ª
2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î1½µ´Ö¡¢FMÂçºå¤Ç¤Ï¡¢
¡ØFMÂçºå 55th anniversary¡¡～ LAUGH & MUSICÂç´¶¼Õº×¡ª¡Ù¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
55Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤ÆÂ£¤ë¡¢²»³Ú¤È¾Ð¤¤¤¬°î¤ì¤ë£±½µ´Ö¡ª
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê´ë²è¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ú¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÃ£¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÂ³¡¹O.A¡ª¡¡
FMÂçºå ¡ØHIT STREET¡Ù Æâ¤Ç¡¢
Ä¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô¡¢IMP.¡¢CLASS SEVEN¡¢ICEx¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òÊüÁ÷¡ª
¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥é¥¸¥ª¤È»ä¡×¡£
Ä¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô¡¢IMP.¡¢CLASS SEVEN¡¢ICEx¤Î¸ì¤ë¡Ö¥é¥¸¥ª¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¡¢¡Ö¥é¥¸¥ª¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÏÉ¬Ä°¤Ç¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢ICEx¤«¤é¤Ï12·î10Æü(¿å)¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDa-Da-Da¡×¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÅþÃå¡ª
¡ØHIT STREET¡Ù¡¡¡¡¡¡
¡¦12/8¡Ê·î¡Ë24:55~25:00¡¡https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20251209005500(https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20251209005500)
Ä¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô¡¡ÄÔÌî¤«¤Ê¤ß
¡¦12/9¡Ê²Ð¡Ë24:55~25:00¡¡https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20251210005500(https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20251210005500)
Ä¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô¡¡°É¥¸¥å¥ê¥¢¡¡
¡¦12/10¡Ê¿å¡Ë24:55~25:00¡¡https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20251211005500(https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20251211005500)
IMP. ±Æ»³ÂóÌé¡¡
¢¨°Ê²¼¡¢CLASS SEVEN¤Ï³Æ²ó£±Ì¾¤º¤Ä¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´7²ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬½ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦12/11¡ÊÌÚ¡Ë24:55~25:00¡¡https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20251212005500(https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20251212005500)
CLASS SEVEN
¡¦12/12¡Ê¶â¡Ë5:55~6:00¡¡https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20251212055500(https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20251212055500)
CLASS SEVEN
¡¦12/12¡Ê¶â¡Ë24:55~25:00 https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20251213005500(https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20251213005500)
CLASS SEVEN
¡¦12/13¡ÊÅÚ¡Ë21:55~22:00¡¡https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20251213215500(https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20251213215500)
CLASS SEVEN
¡¦12/13¡ÊÅÚ¡Ë23:55~22:00¡¡https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20251213235500(https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20251213235500)
CLASS SEVEN
¡¦12/14¡ÊÆü¡Ë5:55~6:00 https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20251214055500(https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20251214055500)
CLASS SEVEN
¡¦12/14¡ÊÆü¡Ë9:55~10:00¡¡https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20251214095500(https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20251214095500)
CLASS SEVEN
¡¦12/14¡ÊÆü¡Ë22:55~23:00¡¡https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20251214225500(https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20251214215500)
ICEx
¡úFMÂçºå ÆÃÊÌÈÖÁÈ
¡ÖCLASS SEVEN¤ÎSEVEN CLASS¡×¡¡¡¡
¡Ú12/8(·î) 25:00～26:00 ¡¡½Ð±é¡§CLASS SEVEN¡¢²¼Ç¸ÀµÂÀ¡Û
2024Ç¯11·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢TOBE½êÂ°¤Î7¿ÍÁÈ¥°¥ëー¥×¡ÖCLASS SEVEN¡×¤¬FMÂçºå¤Ç°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¡ª
FMÂçºåDJ²¼Ç¸ÀµÂÀ¤¬Î×»þ¹Ö»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢CLASS SEVEN¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¼ø¶È¤òÅ¸³«¡ª
CLASS SEVEN¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÊÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¤¼¤Ò¤ªÊ¹¤Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
CLASS SEVEN
¡Ö¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤Î¤é¤¸¤ª¤Ã¤Á¤åー¤Î¡ª¡×
¡Ú12/9(²Ð) 25:00～26:00 ¡¡½Ð±é¡§ÎÃ³¤¤¹¤¦¡¦Æü¸þÃ¼¤Ò¤Ê¡¦Ìâ»³¤Ò¤á¤ê(¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³)¡Û
HoneyWorks¤¬¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡×¡£
2025Ç¯6·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤¬DJ¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ
¡Ö¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤Î¤é¤¸¤ª¤Ã¤Á¤åー¤Î¡ª¡×¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¡Ö¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡×¤Î´èÄ¥¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊç½¸¤¹¤ë¡È2025Ç¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤«¤Í¤³¡É¤ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÌÜÁ°¤Î¡ÈÅß¤Î¶»¥¥å¥óÂç²ñ¡É¤Ê¤É¡¢¥ê¥¹¥Êー»²²Ã·¿¤Î´ë²è¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤é¤¸¤ª¤Ã¤Á¤åー¤Î¡ª¡×¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
ÎÃ³¤¤¹¤¦
Æü¸þÃ¼¤Ò¤Ê
Ìâ»³¤Ò¤á¤ê
¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£ー¥¯³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØFMÂçºå 55th anniversary¡¡～ LAUGH & MUSICÂç´¶¼Õº×¡ª¡Ù
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
¥é¥¸¥ª¡§FMÂçºå¡¡85.1MHz
radiko URL¡§https://radiko.jp/mobile/timetable/JP27?station_id=FMO
¸ø¼°HP¡§https://www.fmosaka.net/_ct/17806122