Ç¯Ëö¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡È¿©¡É¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡£¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Ø¤Î¿©ÉÊ»Ù±ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Êç½¸
Ç¯Ëö¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤¬¡¢ºÇ¤â»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»þ´ü¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ÅßµÙ¤ßÃæ¤Î³Ø¹»µë¿©¤ÎµÙ»ß¤äÀ¸³èÈñ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢½½Ê¬¤Ê¿©»ö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤µ¤¨Æñ¤·¤¤²ÈÄí¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ç§ÄêNPOË¡¿Í¥°¥Ã¥É¥Íー¥Ðー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§¾®Àô ÃÒ¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤ÂÐºö»ö¶È¤È¤·¤Æ¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯¡Ö¥°¥Ã¥É¤´¤Ï¤ó¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢Äã½êÆÀ¤Î¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Ë¸þ¤±¤¿¿©ÉÊÇÛÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ù±ç¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ëÇ¯Ëö¤ËºÝ¤·¡¢¼óÅÔ·÷¡¦¶áµ¦¡¦¶å½£¤Ç¿©ÉÊ»Ù±ç³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÊç½¸¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯Ëö¤Ë¹â¤Þ¤ë»Ù±ç¥Ëー¥º
¡Ö¥°¥Ã¥É¤´¤Ï¤ó¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÄã½êÆÀ¤Î¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Ø¥°¥Ã¥É¥Íー¥Ðー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È[1]¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î²È·×ÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¡¢Ìó6³ä¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬¡Öµ¨Àá¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê¤ªÀµ·î¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Åù¡Ë¤ËºÝ¤·¤¿¿©»ö¤äÉÊÊª¤ÎÍÑ°Õ¤òÄü¤á¤ë¡×¡Ö±ÉÍÜÌÌ¤è¤ê¤â²Á³Ê¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¿©ºà¤òÇã¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡£¤µ¤é¤ËÌó5³ä¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¿©»ö¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤¸½¼Â¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î²È·×ÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ ²ÈÄí¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤¦ (¹Ô¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤) Í½Äê¤Î»öÊÁ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë
Ç¯Ëö¤Ï³Ø¹»µë¿©¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î¿©ÈñÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£·ÐºÑÅª¤Êº¤Æñ¤òÊú¤¨¤ë¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÉéÃ´¤¬ÆÃ¤Ë½Å¤¯¡¢½½Ê¬¤Ê¿©»ö¤äµ¨Àá¤Î¿©Âî¤òÄü¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¥°¥Ã¥É¥Íー¥Ðー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¤³¤ÎÅß¤Î¿©ÉÊÇÛÉÕ¤Ç¡¢¥Ëー¥º¤Î¹â¤¤¤ªÊÆ¤Î¤Û¤«¡¢Ê´Ëö¥¹ー¥×¤Ê¤É¤Î¼ê·Ú¤ËÂÎ¤ò²¹¤á¤é¤ì¤ë¿©ÉÊ¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ª²Û»Ò¥¥Ã¥È¡¢¤ªÌß¤È¤¤¤Ã¤¿µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿©ÉÊ¤Ê¤É¤ò¤ªÅÏ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤Î»ÅÊ¬¤±¤äÇÛÉÕºî¶È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÂ¿¤¯¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÎÏ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯¡Ö¥°¥Ã¥É¤´¤Ï¤ó¡× ¤³¤ÎÅß¤ÎÇÛÉÕ¿©ÉÊÎã¡Ê¢¨¼ÂºÝ¤ÎÇÛÉÕÆâÍÆ¤Ï¼Ì¿¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Êç½¸³µÍ×¡¦³èÆ°ÆâÍÆ¡¡
³èÆ°ÆâÍÆ¤ÏÂç¤¤¯¡¢£±.¿©ÉÊÇÛÉÕ¤È£².ÁÒ¸Ëºî¶È¤Î2¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
£±.¿©ÉÊÇÛÉÕ¡§ÇÛÉÕÆüÅöÆü¤Ë¿©ÉÊ¤Î½àÈ÷¡¢ÇÛÉÕ¤Î¼õÉÕ¡¢ÇÛÉÕ¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
£².ÁÒ¸Ëºî¶È¡§Åö·î¤ÎÇÛÉÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÁÒ¸Ë¤Ç¿©ÉÊ¤ÎÈÂÆþ¤äÀ°Íý¡¢ÇÛÉÕ½àÈ÷¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ºî¶ÈÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÇÛÉÕÆü¡¦¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ì¤·Ð¸³¤ÎÊý¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê»ñ³Ê¤ä¥¹¥¥ë¤Ï¤´ÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¦¥°¥Ã¥É¤´¤Ï¤ó¤Î¸ø¼°Instagram(https://www.instagram.com/gn_goodgohan/)¤è¤ê¡¢ºî¶È¤ÎÍÍ»Ò¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢»²²Ã¼Ô¤ÎÊý¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ï¡¢Ç¯Ëö°Ê³°¤Î´ü´Ö¤Ë¤â¾ï»þÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¥°¥Ã¥É¤´¤Ï¤ó¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ºî¶ÈÆâÍÆ¡Ê¿©ÉÊÇÛÉÕ¥µ¥Ýー¥È¤Î¾ì¹ç¡Ë
¡¦³èÆ°Æü»þ¡¦¾ì½ê
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤ÆËè·î¤Î³èÆ°Í½Äê¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤Êç½¸¾õ¶·¤Ï°Ê²¼URL¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¼óÅÔ·÷¡ä https://www.gnjp.org/work/domestic/gohanvolunteer/#t
¡ã¶áµ¦¡ä ¡¡https://www.gnjp.org/work/domestic/gohanvolunteer/#o
¡ã¶å½£¡ä¡¡ https://www.gnjp.org/work/domestic/gohanvolunteer/#k
¢¨³ÆÆüÄø¡¢Äê°÷¡Ê1～5Ì¾/Æü¡Ë¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÄù¤áÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»²²ÃÆü»þ¤Ï¡¢Â¾¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¿½¤·¹þ¤ß¾õ¶·¤Ë¤è¤êÄ´À°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦±þÊçÊýË¡
£±¡Ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ³èÆ°ÆâÍÆ¡¦Æü»þ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£²¡Ë¤ªÌ¾Á°¡¢¤´Ï¢ÍíÀè(Tel, Email)¡¢»²²Ã²ÄÇ½Æü»þ¡¦¾ì½ê¤òÌÀµ¤Î¾å¡¢²¼µ¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤Ç¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·ïÌ¾¤ò¡Ö¥°¥Ã¥É¤´¤Ï¤ó¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢±þÊç¡ÊÃÏ°èÌ¾¡Ë¡×¤È¤´µºÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥°¥Ã¥É¥Íー¥Ðー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¥°¥Ã¥É¤´¤Ï¤óÃ´Åö
gohan-volunteer@gnjp.org
±þÊç¥áー¥ëÁ÷¿®¸å3±Ä¶ÈÆü°ÊÆâ¤ËÅöÃÄÂÎ¤è¤ê¼õ¤±¼è¤ê¤ÎÏ¢Íí¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0120-916-010¡ÊÊ¿Æü10:00～17:00¡Ë ²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡Ö¥°¥Ã¥É¤´¤Ï¤ó¡×
¡¦ÂÔ¶ø
¡¦Ìµµë
¡¦¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÊÝ¸±²ÃÆþ¡ÊÅöÃÄÂÎÉéÃ´¡Ë
[¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÊÝ¸±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ]
ÅÐÏ¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢ÅöÃÄÂÎ¤¬Ë¡¿Í·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ëNPO³èÆ°Áí¹çÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ÊÅöÃÄÂÎÉéÃ´¡Ë¡£NPOÃÄÂÎ¤ª¤è¤Ó²ñ°÷¸Ä¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÉéÃ´¤¹¤ëÂ»³²Çå½þÀÕÇ¤¤È³èÆ°Ãæ¤Î²ñ°÷¤Î½ý³²¤Ê¤É¤¬Êñ³ç¤·¤ÆÊä½þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸±¼ïÎà¡§NPOÇå½þÀÕÇ¤ÊÝ¸±¡¦NPO½ý³²ÊÝ¸±¡Ê¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼
¡¦¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»²²ÃÆü¤ä¾ì½ê¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³èÆ°¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ñ¾ì¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤µ¤óÃ£¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÇÛÉÕ³èÆ°¤ò¤¹¤ë»ö¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤È¤ê¤ï¤±¤ª²Û»Ò¤äÓÏ¹¥¿©ÉÊ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤ä¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡¦¡ÖÁÒ¸Ëºî¶È¡¦ÇÛÉÕ¤â¤É¤Á¤é¤â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Æ±»Î¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤¿¤êÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Çµ¤Ê¬Å¾´¹¤ä±¿Æ°ÉÔÂ²ò¾Ã¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¥°¥Ã¥É¤´¤Ï¤ó¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤´²ÈÄí¤ÎÀ¼
¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¤âÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤ÊËèÆü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤Ë¿¨¤ì¡¢°ì¿Í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î´óÉÕ¤ä¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤µ¤ó¤Î¤´»Ù±ç¤Ë¿´¤«¤é´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿©ÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â´î¤ó¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿»Ù±ç¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤ÎÇ¯Ëö¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤¬²ÈÂ²¤Ç²¹¤«¤¤¿©Âî¤ò°Ï¤á¤ë¤è¤¦¡¢¤¼¤Ò¤ªÎÏ¤ò¤ªÂß¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
[1]¥°¥Ã¥É¥Íー¥Ðー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡×¡Ê2025Ç¯11·î¼Â»Ü¡Ë
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000124.000005375.html
¢£ÃÄÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥°¥Ã¥É¥Íー¥Ðー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¹ñºÝÁÈ¿¥¥°¥Ã¥É¥Íー¥Ðー¥º¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢2004Ç¯¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¾Ð´é¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢Ã¯¤â¤¬¿Í´Ö¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î»Ò¤É¤â»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø±×À¤Î¹â¤¤ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇ§ÄêNPOË¡¿Í¡×¤È¤·¤ÆÅìµþÅÔ¤«¤éÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.gnjp.org/
¢£¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Î¤¿¤á¤Î¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯¡Ö¥°¥Ã¥É¤´¤Ï¤ó¡×¤È¤Ï
¡Ö¥°¥Ã¥É¤´¤Ï¤ó¡×¤È¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄíÅù°åÎÅÈñ¼õµë¼Ô¾Ú¤ò¤â¤Ä¡¢½êÆÀ¤¬¸ÂÅÙ³ÛÌ¤Ëþ¤Î¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¿©ÉÊ¤òËè·îÌµÎÁ¤ÇÇÛÉÕ¤¹¤ë»ö¶È¤Ç¤¹¡£2017Ç¯9·î¤Î»ö¶È³«»Ï°Ê¹ß¡¢±ä¤Ù13Ëü¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¤ÂÓ¤Ë¿©ÉÊ¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿*¡£
¼óÅÔ·÷¡¢¶áµ¦¤ª¤è¤Ó¶å½£¤Ë¤ª¤±¤ëÌó40¤«½ê*¤ÎÇÛÉÕµòÅÀ¤Ë¤Æ¡¢´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤Î´óÉÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ªÊÆ¤äÄ´Ì£ÎÁ¡¢¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¡¢¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¡¢Ìó10,000±ßÁêÅö¤Î¥«¥´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¿©ÉÊ¤ò¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤ËÇÛÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*2025Ç¯5·î»þÅÀ¡ÊÇÛÉÕµòÅÀ¿ô¤Ï·î¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¡Ë¡¡
https://www.gnjp.org/work/domestic/gohan/
¢¨ÄÌ¾ï¡¢ÇÛÉÕµòÅÀ¤ËÄ¾ÀÜ¼è¤ê¤ËÍè¤é¤ì¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¿©ÉÊ¤òÇÛÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨À¸³èÊÝ¸î¼õµëÃæ¤ÎÊý¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹