£±£²·î£³Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ö¹ñºÝ·Ï³ØÀ¸¥µー¥¯¥ë Award 2025¡×Ëþ°÷¸æÎé¡£¡¡Í¥¾¡¤ÏÀ¾Æî³Ø±¡Âç³Ø¡ÖJTD¸ñ¤Î²ñ¡×
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ¹ñºÝ¶µ°é»Ù±çµ¡¹½¥¹¥Þ¥¤¥êー¥Õ¥é¥ïー¥º¡ÊÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡¿ÂåÉ½Íý»ö¡§·¦ÅÄ ¹¿®¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë£±£¸»þ£³£°Ê¬～¥¢¥¯¥í¥¹Ê¡²¬ ±ß·Á¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¡ÖFukuoka ¹ñºÝ·Ï³ØÀ¸¥µー¥¯¥ë Award 2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢¡Ö¹ñºÝ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÊ¡²¬¸©Æâ¤Î³ØÀ¸ÃÄÂÎ¤ä¥¼¥ß¤Î³èÆ°¤òÉ½¾´¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î
¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¶å½£Âç³Ø¡¢À¾Æî³Ø±¡Âç³Ø¡¢¶å½£»º¶ÈÂç³Ø¡¢µ×Î±ÊÆÂç³Ø¤Ê¤É¤ÎÂç³Ø¥µー¥¯¥ë¡¢¥¼¥ß¡¢³ØÀ¸ÃÄÂÎ¤Î5ÃÄÂÎ¤¬¡¢³èÆ°À®²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Ëþ°÷¸æÎé¤Î100Ì¾Ä¶¤¬Íè¾ì¡¢Í¥¾¡¤ÏÀ¾Æî³Ø±¡Âç³Ø¡ÖJTD¸ñ¤Î²ñ¡×
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¹â¹»À¸¤«¤é¤´Ç¯ÇÛ¤ÎÊýÂ¿ÍÍ¤ÊÉý¹¤¤ÁØ¤Î´ÑÍ÷¼Ô¤¬100Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ÆÍè¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏËþ°÷¸æÎé¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¡¦Âç³ØÀ¸¤¬Ìó6³ä¤òÀê¤á¡¢¼¡À¤Âå¤Î¹ñºÝ³èÆ°¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬»Ç¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿³ºº¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¿³ºº°÷¤Ë²Ã¤¨¡¢´ÑÍ÷¼Ô¤ò´Þ¤à²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤ë·Á¼°¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢À¾Æî³Ø±¡Âç³Ø¡ÖJapanese Traditional Dance¡¦¸ñ¤Î²ñ¡×¤¬£±°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î±³ØÀ¸¤È¶¦¤ËÆüËÜÉñÍÙ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜÊ¸²½¤È¹ñºÝÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¹¤²¤ë³èÆ°¤¬¡¢¡ÖÅÁÅý¤È¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤ÎÍ»¹ç¡×¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐÃÅ¤·¤¿Á´5ÃÄÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ò¾Î¤¨¡¢¾Þ¾õ¤È¾Þ¶â¤Ê¤É¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐÃÅÃÄÂÎ¡ÊÈ¯É½½ç¡Ë
¡¦¶å½£»º¶ÈÂç³Ø¡¡¹ñºÝÊ¸²½³ØÉô¡¡½©ÊÝ¥¼¥ß¡¡¹ñºÝ¶¨ÎÏÈÉ
¡¦µ×Î±ÊÆÂç³Ø¡¡¹ñºÝ¸òÎ®PARTNERS
¡¦À¾Æî³Ø±¡Âç³Ø¡¡JTD¸ñ¤Î²ñ
¡¦¶å½£Âç³Ø¡¡IFSAQ
¡¦³ØÀ¸ÃÄÂÎ¡¡FIWC¶å½£
¢£ ³ØÀ¸¤Î¹ñºÝ³èÆ°°Õ¼±¸þ¾å¤äÄ©Àï¡¢³èÆ°¤ÎÎÈ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ÎÎØ¤ò¤Ä¤¯¤ë
º£²ó¤ÎÀ¹¶·¤Ï¡¢Ê¡²¬¤ÎÃÏ°è¼Ò²ñ¤¬³ØÀ¸¤Î¹ñºÝÅª¤Ê³èÆ°¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾ÚÌÀ¤Ç¤¹¡£ÅöË¡¿Í¤Ï¡¢³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÅô²Ð¤¬¤ä¤¬¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ò¾È¤é¤¹¤È¤¤¤¦¡Ö°ìÅõ¾È¶ù¡×¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¡¢º£¸å¤âËÜ¥¢¥ïー¥É¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤Î³ØÀ¸ÃÄÂÎ¤äÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤ÎÈ¯É½µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¸ß¤¤¤Î³èÆ°¤ÎÎÈ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§ ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ¹ñºÝ¶µ°é»Ù±çµ¡¹½¥¹¥Þ¥¤¥êー¥Õ¥é¥ïー¥º¡ÊÎ¬¾Î¡§¥¹¥Þ¥Õ¥é¡Ë
ÂåÉ½Íý»ö¡§ ·¦ÅÄ ¹¿®
½êºßÃÏ¡§ ¢©810-0041 Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾2ÃúÌÜ10-1 ¥·¥ã¥ó¥Üー¥ëÂçÌ¾A-601
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://smileyflowers.org¡ÊÃÄÂÎ¡Ë¡¿https://smileyflowers.net¡ÊÎ±³Ø¡Ë
ÃÄÂÎÌ¾¡§ ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ¹ñºÝ¶µ°é»Ù±çµ¡¹½¥¹¥Þ¥¤¥êー¥Õ¥é¥ïー¥º
Ã´Åö¼Ô¡§ ÂåÉ½Íý»ö ·¦ÅÄ ¹¿®
TEL¡§ 092-791-4360
E-mail¡§ info@smileyflowers.net