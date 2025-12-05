Razer Japan¡¢PS5ÂÐ±þ¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥ÈBlackShark V3¥·¥êー¥º3µ¡¼ï4À½ÉÊ¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÈ¯Çä

Razer Japan³ô¼°²ñ¼Ò

¥²ー¥Þー¸þ¤±¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëRazer(TM)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ª¤è¤Ó¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡Ë¤ÎÆüËÜË¡¿ÍRazer Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢PlayStation(R)5¸þ¤±¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È3µ¡¼ï4À½ÉÊ¡ÖBlackShark V3 X HyperSpeed for PlayStation¡×¡¢¡ÖBlackShark V3 for PlayStation¡×¡¢¤ª¤è¤Ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥­¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡ÊANC¡ËÅëºÜ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖBlackShark V3 Pro for PlayStation / BlackShark V3 Pro for PlayStation¡ÊWhite Edition¡Ë¡×¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖBlackShark V3 X HyperSpeed for PlayStation¡×¤È¡ÖBlackShark V3 Pro for PlayStation¡×¤Ï2025Ç¯12·î19Æü¤è¤ê¡¢¡ÖBlackShark V3 for PlayStation¡×¤Ï2026Ç¯1·î16Æü¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢PC¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¹ØÆþÍ½Ìó¤Ï´û¤Ë¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º¸¤«¤éBlackShark V3 X HyperSpeed for PlayStation¡¢BlackShark V3 for PlayStation¡¢BlackShark V3 Pro for PlayStation (Black ¤ª¤è¤ÓWhite)

Razer BlackShark V3 Pro for PlayStation - ANCÅëºÜ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë

¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ40,780±ß¡¢È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ë

¢£ ¼ç¤ÊÆÃÄ§

1. ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥­¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡ÊANC¡Ë

2. Âè2À¤Âå TriForce ¥Ð¥¤¥ª¥»¥ë¥íー¥¹ 50mm ¥É¥é¥¤¥Ðー

3. 3¤Ä¤ÎÀÜÂ³¥âー¥É¡§2.4GHz (Âè2À¤Âå Razer HyperSpeed Wireless) / Bluetooth / 3.5mm (¥¢¥Ê¥í¥°)

Razer BlackShark V3 Pro for PlayStation BKRazer BlackShark V3 Pro for PlayStation WHRazer BlackShark V3 Pro for PlayStation BKRazer BlackShark V3 Pro for PlayStation WH

Razer BlackShark V3 for PlayStation - ¥Á¥¿¥ó¥³ー¥È¥É¥é¥¤¥ÐーÅëºÜ¤Î¾å°Ì¥â¥Ç¥ë

¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ24,480±ß¡¢È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ë

¢£ ¼ç¤ÊÆÃÄ§

1. Âè2À¤Âå TriForce ¥Á¥¿¥ó 50mm ¥É¥é¥¤¥Ðー

2. Âè2À¤Âå Razer(TM) HyperSpeed Wireless¡ÊÄ¶Äã¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·ー¡Ë

3. HyperClear Ä¶¹­ÂÓ°è9.9mm¥Þ¥¤¥¯

Razer BlackShark V3 for PlayStationRazer BlackShark V3 for PlayStationRazer BlackShark V3 for PlayStationRazer BlackShark V3 for PlayStation

Razer BlackShark V3 X HyperSpeed for PlayStation - Ä¶·ÚÎÌ270g e¥¹¥Ýー¥Ä¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥â¥Ç¥ë

¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ16,980±ß¡¢È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ë

¢£ ¼ç¤ÊÆÃÄ§

1. Âè2À¤Âå Razer(TM) TriForce 50mm ¥É¥é¥¤¥Ðー

2. Razer(TM) HyperSpeed Wireless¡ÊÄãÃÙ±ä2.4GHzÀÜÂ³¡Ë

3. ¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê HyperClear ¥«ー¥Ç¥£¥ª¥¤¥É9.9mm¥Þ¥¤¥¯

Razer BlackShark V3 X HyperSpeed for PlayStationRazer BlackShark V3 X HyperSpeed for PlayStationRazer BlackShark V3 X HyperSpeed for PlayStationRazer BlackShark V3 X HyperSpeed for PlayStation

¥¹¥Ú¥Ã¥¯É½

¢£Razer¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¥¹¥Ú¥Ã¥¯É½PDF¤Ï²¼µ­¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£https://prtimes.jp/a/?f=d163154-53-18b8035d3bae9e0baf41bf918fe3c40b.pdf

Razer(TM)¤Ï¡¢¥²ー¥Þー¤Î¤¿¤á¤Ë¥²ー¥Þー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢À¤³¦Åª¤ÊÂç¼ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É´ë¶È¤Ç¡¢¡ÖFor Gamers. By Gamers(TM)¡×¡Ê¥²ー¥Þー¤Î°Ù¤Ë¥²ー¥Þー¤¬ºî¤ë¡Ë¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Razer¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥Ø¥Ã¥É¡¦¥¹¥Íー¥¯ (THS)¤Î¾¦É¸¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤äe¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÇºÇ¤âÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥´¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ëÂçÎ¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤ÄRazer¤Ï¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢¥²ー¥Þー¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀß·×¡¦¹½ÃÛ¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£Razer¤Ï¡¢¹âÀ­Ç½¥²ー¥ß¥ó¥°¼þÊÕµ¡´ï¤äBlade¥²ー¥ß¥ó¥°¥Îー¥ÈPC¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Razer Chroma RGB¤äRazer Synapse¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëRazer¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¹¥¤ー¥È¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºµ¡Ç½¤ä¾ÈÌÀ¸ú²Ìµ¡Ç½¡¢ºÇÅ¬²½µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢2²¯5,000Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥æー¥¶ー¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Razer¤Ï¡¢¥²ー¥Þー¡¢¼ã¼Ô¡¢¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¡¢ZÀ¤Âå¸þ¤±¤Ë¡¢Razer Gold¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢68,000¤òÄ¶¤¨¤ë¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥²ー¥à·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿Êó½·¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ëRazer Silver¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Razer¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢#GoGreenWithRazer³èÆ°¡Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ä¶­¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡¢10Ç¯´Ö¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

2005Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Razer¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥¢ー¥Ð¥¤¥ó¤È¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Î2¤«½ê¤ËËÜµòÃÏ¤ò¹½¤¨¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤È¾å³¤¤ËÃÏ°èÅý³çËÜÉô¤òÃÖ¤­¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î19¤«½ê¤Ë»ö¶È½ê¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿Razer¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï https://rzr.to/20anni ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢£Razer¸ø¼°¥ê¥ó¥¯

RazerÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.razer.com/jp-jp/

Razer JP X (µì¡§Twitter) ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.x.com/razerjp

Razer - For Gamers. By Gamers.(TM)

(C)2025 Razer Inc. All rights reserved.

»ÅÍÍ¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

* ¤½¤ÎÂ¾¡¢µ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£

* PC¤È¤Î¸ß´¹À­¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¥Æ¥¹¥È¡¢ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

* ¡ÈPlayStation¡É ¤ª¤è¤Ó ¡ÉPS5¡É ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£