Razer Japan¡¢PS5ÂÐ±þ¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥ÈBlackShark V3¥·¥êー¥º3µ¡¼ï4À½ÉÊ¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÈ¯Çä
¥²ー¥Þー¸þ¤±¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëRazer(TM)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ª¤è¤Ó¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡Ë¤ÎÆüËÜË¡¿ÍRazer Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢PlayStation(R)5¸þ¤±¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È3µ¡¼ï4À½ÉÊ¡ÖBlackShark V3 X HyperSpeed for PlayStation¡×¡¢¡ÖBlackShark V3 for PlayStation¡×¡¢¤ª¤è¤Ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡ÊANC¡ËÅëºÜ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖBlackShark V3 Pro for PlayStation / BlackShark V3 Pro for PlayStation¡ÊWhite Edition¡Ë¡×¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖBlackShark V3 X HyperSpeed for PlayStation¡×¤È¡ÖBlackShark V3 Pro for PlayStation¡×¤Ï2025Ç¯12·î19Æü¤è¤ê¡¢¡ÖBlackShark V3 for PlayStation¡×¤Ï2026Ç¯1·î16Æü¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢PC¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¹ØÆþÍ½Ìó¤Ï´û¤Ë¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¸¤«¤éBlackShark V3 X HyperSpeed for PlayStation¡¢BlackShark V3 for PlayStation¡¢BlackShark V3 Pro for PlayStation (Black ¤ª¤è¤ÓWhite)
Razer BlackShark V3 Pro for PlayStation - ANCÅëºÜ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë
¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ40,780±ß¡¢È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ë
¢£ ¼ç¤ÊÆÃÄ§
1. ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡ÊANC¡Ë
2. Âè2À¤Âå TriForce ¥Ð¥¤¥ª¥»¥ë¥íー¥¹ 50mm ¥É¥é¥¤¥Ðー
3. 3¤Ä¤ÎÀÜÂ³¥âー¥É¡§2.4GHz (Âè2À¤Âå Razer HyperSpeed Wireless) / Bluetooth / 3.5mm (¥¢¥Ê¥í¥°)
Razer BlackShark V3 for PlayStation - ¥Á¥¿¥ó¥³ー¥È¥É¥é¥¤¥ÐーÅëºÜ¤Î¾å°Ì¥â¥Ç¥ë
¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ24,480±ß¡¢È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ë
¢£ ¼ç¤ÊÆÃÄ§
1. Âè2À¤Âå TriForce ¥Á¥¿¥ó 50mm ¥É¥é¥¤¥Ðー
2. Âè2À¤Âå Razer(TM) HyperSpeed Wireless¡ÊÄ¶Äã¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·ー¡Ë
3. HyperClear Ä¶¹ÂÓ°è9.9mm¥Þ¥¤¥¯
Razer BlackShark V3 X HyperSpeed for PlayStation - Ä¶·ÚÎÌ270g e¥¹¥Ýー¥Ä¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥â¥Ç¥ë
¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ16,980±ß¡¢È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ë
¢£ ¼ç¤ÊÆÃÄ§
1. Âè2À¤Âå Razer(TM) TriForce 50mm ¥É¥é¥¤¥Ðー
2. Razer(TM) HyperSpeed Wireless¡ÊÄãÃÙ±ä2.4GHzÀÜÂ³¡Ë
3. ¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê HyperClear ¥«ー¥Ç¥£¥ª¥¤¥É9.9mm¥Þ¥¤¥¯
¥¹¥Ú¥Ã¥¯É½
¥¹¥Ú¥Ã¥¯É½PDF¤Ï²¼µ¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d163154-53-18b8035d3bae9e0baf41bf918fe3c40b.pdf
¢£Razer¸ø¼°¥ê¥ó¥¯
RazerÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.razer.com/jp-jp/
Razer JP X (µì¡§Twitter) ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.x.com/razerjp
