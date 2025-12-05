¡Ú¥ê¥¾¥Êー¥ìÈ¬¥ö³Ù¡Û·î¤Î¸÷¤Î²¼¡¢¿¿ÌëÃæ¤Ë¼ý³Ï¤·¤¿¥·¥ã¥ë¥É¥Í¤Î¤ß¤Ç¾úÂ¤¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¡ÖMie Ikeno ·î¹á Chardonnay 2024¡×¤ò½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä
Mie Ikeno ·î¹á Chardonnay 2024
¼«Á³Ë¤«¤ÊÈ¬¥ö³Ù¥¨¥ê¥¢¤Î¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥ê¥¾¥Êー¥ìÈ¬¥ö³Ù¡×¤Ç¤Ï¡¢·î¤Î¸÷¤Î²¼¡¢¿¿ÌëÃæ¤Ë¼ý³Ï¤·¤¿¥·¥ã¥ë¥É¥Í¤Î¤ß¤Ç¾úÂ¤¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¡ÖMie Ikeno ·î¹á Chardonnay 2024¡×¤ò12·î6Æü¤«¤é½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Ï¥ªー¥¯Ã®¤ÇÃúÇ«¤Ë½ÏÀ®¤µ¤»¤Æ¾úÂ¤¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¡ÖMie Ikeno ¥·¥ó¥Õ¥©¥ËーÈ¬¥ö³Ù Chardonnay 2024¡×¤âÆ±»þ¤ËÈÎÇä¡£Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥áー¥Ì ¥ß¥¨¡¦¥¤¥±¥Î¡×¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÈÎÇäÅöÆü¤«¤é¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ç´õ¾¯¤Ê¥ï¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖOTTO SETTE¡×¤ÇÎÁÍý¤È¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¡ÖÈ¬¥ö³Ù¥ï¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢µÒ¼¼¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÂÚºß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ï¥¤¥ó¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Äó·È¥ï¥¤¥Ê¥êー¡Ö¥É¥áー¥Ì ¥ß¥¨¡¦¥¤¥±¥Î¡×(https://www.mieikeno.com/)
¥É¥áー¥Ì ¥ß¥¨¡¦¥¤¥±¥Î¡¡ÉòÆºÈª
Äó·È¥ï¥¤¥Ê¥êー¡Ö¥É¥áー¥Ì ¥ß¥¨¡¦¥¤¥±¥Î¡×¤Ï¡¢È¬¥ö³Ù»³Ï¼¤Î¾®¹â¤¤µÖÎÍÃÏ¤Ë¤¢¤ë¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ç¤¹¡£¾úÂ¤²È¡¦ÃÓÌîÈþ±Ç»á¤Î¡Ö¼«¼ÒÈª100%¤Î¥Ö¥É¥¦¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¥ï¥¤¥ó¤òÂ¤¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤òÂÎ¸½¤·¡¢ÉòÆº¤ÎºÏÇÝ¤«¤é¥ï¥¤¥ó¤Î¾úÂ¤¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¾¥Êー¥ìÈ¬¥ö³Ù¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÚÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢2006Ç¯¤è¤ê¡Ö¥É¥áー¥Ì ¥ß¥¨¡¦¥¤¥±¥Î¡×¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥áー¥Ì ¥ß¥¨¡¦¥¤¥±¥Î¡ÖMie Ikeno ·î¹á Chardonnay 2024¡×
¡ÖMie Ikeno ·î¹á Chardonnay 2024¡×
Ã¸¤¤¶â¿§¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¡Ê¡ö1¡Ë¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖMie Ikeno ·î¹á Chardonnay 2024¡×¡£¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¡Ê¡ö2¡Ë¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÍÎÍü¡¢¥«¥ê¥ó¡¢ÇòÅí¡¢¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Ê¤É¤Î¹á¤ê¤ËÂ³¤¡¢Ë¤«¤Ê²Ì¼ÂÌ£¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥³¥¢¥ó¥È¥íー¤Î¹á¤ê¤â´¶¤¸¤é¤ì¡¢¸ý¤Ë´Þ¤à¤ÈÄù¤Þ¤Ã¤¿¥¥ì¤Î¤¢¤ë»ÀÌ£¤È¤ÎÂÐ¾È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¸å¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Û¤Î¤«¤Ê¥¥ã¥é¥á¥ë¤È¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÈé¤Î¹á¤ê¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢ìÔÂô¤Ê¹á¤ê¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ö1¡¡¥ï¥¤¥ó¤ò¥°¥é¥¹¤ËÃí¤¤¤À¤È¤¤Î¡¢±ÕÌÌ¤Î¤³¤È
¡ö2¡¡¥°¥é¥¹¤ËÃí¤¤¤À¤È¤¤Ë¡¢ºÇ½é¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¹á¤ê
¥É¥áー¥Ì ¥ß¥¨¡¦¥¤¥±¥Î¡ÖMie Ikeno ¥·¥ó¥Õ¥©¥ËーÈ¬¥ö³Ù Chardonnay 2024¡×
¡ÖMie Ikeno ¥·¥ó¥Õ¥©¥ËーÈ¬¥ö³Ù Chardonnay 2024¡×
ÎÐ¤¬¤«¤Ã¤¿Ã¸¤¤²«¶â¿§¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖMie Ikeno ¥·¥ó¥Õ¥©¥ËーÈ¬¥ö³Ù Chardonnay 2024¡×¤Ï¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ä¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÈé¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëË¤«¤Ê´»µÌ·Ï¤Î¹á¤ê¤ÎÃæ¤Ë¡¢À¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ïー¥Ö¤Î¹á¤ê¤¬º®¤¸¤ê¹ç¤¤¡¢¤Û¤Î¤«¤Ë¥µ¥ó¥À¥ë¥¦¥Ã¥É¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½À¤é¤«¤¯¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤È¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤»ÀÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¿¿ÌëÃæ¤ËÉòÆº¤ò¼ý³Ï¤¹¤ë¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Ïー¥Ù¥¹¥È¡×
¿¿ÌëÃæ¤ÎÉòÆº¼ý³Ï¤ÎÍÍ»Ò
¡ÖMie Ikeno ·î¹á Chardonnay 2024¡×¤Ï¡¢·î¤Î¸÷¤¬ÉòÆºÈª¤ò¾È¤é¤¹¿¿ÌëÃæ¤ËÅ¦¤Þ¤ì¤¿¥·¥ã¥ë¥É¥Í¤Î¤ß¤Ç¾úÂ¤¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤ËÈæ¤Ùµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ë¡¢Îä¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î²Ì¼Â¤òÅ¦¤ß¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»Å¹þ¤ß¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÀÍÛ¤Î·Ã¤ß¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¼õ¤±¤¿ÉòÆº¤ò¿¿ÌëÃæ¤Ë¼ý³Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë¤«¤Ê¥¢¥í¥Þ¤È¤¤ì¤¤¤Ê»ÀÌ£¤òÊÝ¤Ã¤¿¡¢¾å¼Á¤Ê¥ï¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖOTTO SETTE¡×¤ÇÌ£¤ï¤¦¥ï¥¤¥ó¤ÈÌîºÚ¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å
Åß¸ÂÄê¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¡Ö¥«ー¥Ü¥í¥Í¥í¤È¼Ñ³¤Î¥«¥Ð¥Æ¥£¥¨¥Ã¥Ç¥£¡×
¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖOTTO SETTE¡×Æâ´Ñ
¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡Ö¥ï¥¤¥ó¤ÈÌîºÚ¡×¤òÉ½¤¹¡ÖVino e Verdura¡Ê¥ô¥£¥Î ¥¨ ¥ô¥§¥ë¥Ç¥åー¥é¡Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©ºà¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥ó¤òÃùÂ¢¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ï¥¤¥ó¥«ー¥ô¤òÉ½¸½¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢Á°ºÚ¤«¤é¥Ç¥¶ー¥È¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌîºÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖMie Ikeno ·î¹á Chardonnay 2024¡×¡ÖMie Ikeno ¥·¥ó¥Õ¥©¥ËーÈ¬¥ö³Ù Chardonnay 2024¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¤ÈÌîºÚ¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ò¿´¹Ô¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖOTTO SETTE¡×³µÍ×
ÎÁ¶â¡§1Ì¾ 18,000±ß¡¢¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥³ー¥¹ 9,500±ß
¡¡¡¡¡¡¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥° 5,500±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
»þ´Ö¡§17:30～20:15¡ÊºÇ½ªÆþÅ¹¡Ë
Í½Ìó¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareyatsugatake/¡Ë¤Ë¤ÆÍ×Í½Ìó
ÂÐ¾Ý¡§½ÉÇñ¼Ô
È÷¹Í¡§»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÎÁÍýÆâÍÆ¤¬°ìÉôÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Åß¸ÂÄê¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¡§https://drive.google.com/file/d/1JmRRigNCeKAsvtSm9yGjq8S1Kd6YC_QS/view?usp=drive_link
¥ï¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÈ¬¥ö³Ù¥ï¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ç¥Ü¥È¥ë¤ò¹ØÆþ
¡ÖÈ¬¥ö³Ù¥ï¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¡×Á´·Ê
¡ÖÈ¬¥ö³Ù¥ï¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¡ÖMie Ikeno ·î¹á Chardonnay 2024¡×¡ÖMie Ikeno ¥·¥ó¥Õ¥©¥ËーÈ¬¥ö³Ù Chardonnay 2024¡×¤Î¥Ü¥È¥ë¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â»³Íü¸©¤ÈÄ¹Ìî¸©¤ÇÂ¤¤é¤ì¤¿24¼ïÎà¤Î¸·Áª¥ï¥¤¥ó¤ò¡¢²¹ÅÙ´ÉÍý¤µ¤ì¤¿¥µー¥Ðー¤Ç¡¢¾¯ÎÌ¤Î25ml¤«¤é¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢µ¤·Ú¤Ë¥ï¥¤¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ó¤ò¥Ü¥È¥ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¡¢¸·Áª¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¤È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖVINO BIX¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢BYO¡Ê¡ö3¡Ë¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ö3¡¡Bring Your Own¡Êwine¡Ë¤ÎÎ¬¸ì¤Ç¡¢ÌµÎÁ¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥«¥Õ¥§¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¤³¤È
¥ê¥¾¥Êー¥ìÈ¬¥ö³Ù
¥ê¥¾¥Êー¥ìÈ¬¥ö³Ù¡¡³°´Ñ
È¬¥ö³Ù¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤¬¹¤¬¤ë¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö»³³Ù¤Î¥ô¥¡¥«¥ó¥Ä¥¡¤¬³ð¤¦³¹¡×¡£¡Ö¥ô¥¡¥«¥ó¥Ä¥¡¡×¤È¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¥ô¥¡¥«¥ó¥¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î»³³ÙÅÔ»Ô¤ò´¶¤¸¤ë»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¡¢Êë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë´²¤²¤ëµÒ¼¼¤òÈ÷¤¨¡¢ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤äÅÚÃÏ¤Î¥ï¥¤¥ó¤òÌ£¤ï¤¦¿©»ö¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©408-0044 »³Íü¸©ËÌÅÎ»Ô¾®Ê¥ÂôÄ®129-1
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§050-3134-8093¡Ê¥ê¥¾¥Êー¥ìÍ½Ìó¥»¥ó¥¿ー¡Ë
µÒ¼¼¿ô¡¡¡§172¼¼¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡§15:00¡¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡§12:00
ÎÁ¶â¡¡¡¡¡§1Çñ25,000±ß～¡Ê2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ1Ì¾¤¢¤¿¤ê¡¢ÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡¢¿©»öÊÌ¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¾®Ê¥Âô±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó5Ê¬¡ÊÌµÎÁÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤¢¤ê¡Ë
URL¡¡¡¡¡§https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareyatsugatake/