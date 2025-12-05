¡Ú¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ÎÇã¼è°ÍÍê¡¢¸å²ù¤Ï¡©¡ÛÇã¼è²Á³Ê¤ËËþÂ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë62.7¡ó¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¢£¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ÎÇã¼è²Á³Ê¤ËËþÂ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¡©
¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ä¹âµéÏÓ»þ·×¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤Ê¤É¤ò¥ê¥»ー¥ë¤Ë½Ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê°Â¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÉÔËþ¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤ÞÇäµÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤òÇäµÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï¡¢Çä¤ê¤¿¤¤¾¦ÉÊ¤ÎÇã¼èºÇ¹âÃÍ¤¬¤¹¤°¤ï¤«¤ë¡ØºÇ¹âÃÍ¥Ê¥Ó¡Ù¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢»öÁ°Ä´ºº¤Ç¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ÎÇã¼è¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Á´¹ñ¤ÎÃË½÷140Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ÎÇã¼è²Á³Ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ò°úÍÑ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤´ÂÐ±þ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦°úÍÑ¸µ¤¬¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒNEXER¤ÈºÇ¹âÃÍ¥Ê¥Ó¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¡×¤Ç¤¢¤ë»Ý¤ÎµºÜ
¡¦ºÇ¹âÃÍ¥Ê¥Ó¡Êhttps://saikoune.jp/¡Ë¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯ÀßÃÖ
¡¦³ºÅöµ»ö¡Êhttps://www.saikoune.jp/wp/featured/635¡Ë¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯ÀßÃÖ
¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ÎÇã¼è²Á³Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡×Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº¼êË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î8Æü ～ 10·î17Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§»öÁ°Ä´ºº¤Ç¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ÎÇã¼è¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Á´¹ñ¤ÎÃË½÷
Í¸ú²óÅú¡§140¥µ¥ó¥×¥ë
¼ÁÌäÆâÍÆ¡§
¼ÁÌä1¡§Çã¼è²Á³Ê¤ËËþÂ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼ÁÌä2¡§ËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤²Á³Ê¤Ç¼ÂºÝ¤ËÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¼ÁÌä3¡§¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ÁÌä4¡§ËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¼ÁÌä5¡§¼¡²ó¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ò¼êÊü¤¹ºÝ¡¢¤Þ¤¿Çã¼è¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¼ÁÌä6¡§¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¸¶Â§¤È¤·¤Æ¾®¿ôÅÀ°Ê²¼Âè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·É½µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤¬100%¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£59.3¡ó¤¬¡ÖËþÂ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ÎÇã¼è²Á³Ê¤ËËþÂ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
59.3¡ó¤ÎÊý¤¬¡ÖËþÂ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë°Â¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦ÍîÃÀ¤¬Âç¤¤¯¡¢´üÂÔ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ÎÇã¼è²Á³Ê¤ËËþÂ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤²Á³Ê¤ÇÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
²Á³Ê¤ËËþÂ¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢62.7¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¡¦¤Û¤«¤âÆ±¤¸²Á³Ê¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¤Û¤«¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¤É¤³¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¹â¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦ÉÔËþ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â»È¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦²¿·ï¤«ººÄê¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬»÷¤¿¤ê´ó¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤â¤¦Èè¤ì¤¿¤Î¤Ç¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¤ä¤Ï¤êÇØ¤ËÊ¢¤ÏÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤Û¤«¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÈæ³Ó¤¬ÌÌÅÝ¡×¡Ö»È¤ï¤Ê¤¤¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¯¡×¤Ê¤É¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤ä¼ê´Ö¤òÈò¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
Ê£¿ô¤Î¶È¼Ô¤Ë¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤Î¤Ï¿´ÍýÅª¤Ë¤âÂÎÎÏÅª¤Ë¤âÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢·ë²ÌÅª¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿Êý¤Ï37.3¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¡¦Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Ç»È¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¼ê¸µ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦³Û¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Â»¤¹¤ë¤¿¤á¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤é¤ì¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¤Û¤«¤ÎÅ¹¤ÇººÄê¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¡£¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¶â³Û¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÂ»¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ç»È¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢²Á³Ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ä¿´ÍýÅª¤ÊÄñ¹³¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤Û¤«¤ÎÅ¹¤Ç¤âººÄê¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Èæ³Ó¸¡Æ¤¤ò¹Í¤¨¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢Çã¼è²Á³Ê¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£57.8¡ó¤¬¡ÖÁÛÄê¤è¤ê¤âÁê¾ì¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú
¤µ¤é¤Ë¡¢ËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁÛÄê¤è¤ê¤âÁê¾ì¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬57.8¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢È¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¹ØÆþ»þ¤Î²Á³Ê¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍîº¹¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¾õÂÖ¤Î°¤µ¤òÍýÍ³¤ËÂçÉý¤Ë¸º³Û¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ÇäµÑ»þ¤Î´üÂÔ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¯À¼¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¤â¡¢»öÁ°¤Ë¤ª¤ª¤è¤½¤ÎÁê¾ì´¶¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢ººÄê³Û¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£77.1¡ó¤¬¡Ö¤Þ¤¿Çã¼è¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤Þ¤¿Çã¼è¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤«¤É¤¦¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
77.1¡ó¤ÎÊý¤¬¡Ö¤Þ¤¿Çã¼è¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤äÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤¬50.7¡ó¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤¬26.4¡ó¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥ê¥»ー¥ë¤ò¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼Çã¼è¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò°ìÉô¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Çã¼è¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦ÍýÍ³¤Ï¡©
¡¦¼Î¤Æ¤ë¤è¤ê¤â¤¤¤¤¤«¤é¡£¡Ê60Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¾¯¤·¤Ç¤â¤ª¶â¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Çã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¾®¸¯¤¤²Ô¤®¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¥¨¥³¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦°ìÈÖ¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¼Î¤Æ¤ë¼ê´Ö¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
ºÆ¤ÓÇã¼è¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼Î¤Æ¤ë¤è¤ê¥Þ¥·¡×¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¤ª¶â¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤è¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼ÂÍÑÅª¤ÊÍýÍ³¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡×¡Ö½èÊ¬¤¬³Ú¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê´ÑÅÀ¤«¤éÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢7.9¡ó¤¬¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡×15.0¡ó¤¬¡Ö¤¢¤Þ¤ê»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Çã¼è¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡©
¡¦°Â¤¤¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¤â¤¦¼êÊü¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ê60Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¤Û¤«¤ËÁªÂò»è¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ê60Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦´õË¾¤Î¶â³Û¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö²Á³Ê¤¬°Â¤¤¡×¡Ö¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¡Ö´õË¾³Û¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶âÁ¬Åª¡¦»þ´ÖÅª¥³¥¹¥È¤Ø¤ÎÉÔËþ¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤½¤â¤½¤â¼êÊü¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ðÅªÍýÍ³¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Çã¼è¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï°ìÍÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Á³Ê¤ä¼êÂ³¤¤ÎÈÑ»¨¤µ¡¢´¶¾ðÌÌ¤â´Þ¤á¤Æ¡ÖÍøÍÑ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¤Þ¤È¤á
º£²ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ÎÇã¼è²Á³Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
59.3¡ó¤ÎÊý¤¬¡ÖËþÂ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î62.7¡ó¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Çã¼è¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï77.1¡ó¤¬¡Ö¤Þ¤¿ÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê°Ê³°¤ÎÍøÊØÀ¤ä¼ê·Ú¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ÇäµÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¼Ò¤Ç¤ÎÈæ³Ó¤äÁê¾ì¤Î³ÎÇ§¤È¤¤¤Ã¤¿»öÁ°¤Î¹©É×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢ºÇ¹âÇã¼è²Á³Ê¤òÄ´¤Ù¤¿¤¦¤¨¤ÇººÄê¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
