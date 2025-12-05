¿Í¹©´¥Áç¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡¢¿·¤¿¤ÊÌÚºà³èÍÑ¡£·úÃÛÍÑºà¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Àµ³Ñ¡¦ÂÀ¸Ý¡¦´ÝÂÀ¤Î3¼ï¤Î·Á¾õ¤ÇÂç·Âºà¤ÎÅ·Á³´¥ÁçÈæ³Ó»î¸³¤òº¬±©Â¼¿¹ÎÓÁÈ¹ç¤¬¼Â»Ü
Ä¹Ìî¸©º¬±©Â¼¤ª¤è¤Óº¬±©Â¼¿¹ÎÓÁÈ¹ç¤Ï¡¢Â¼Æâ¤ËËÉÙ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÂç·Âºà¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤È¡¢ºòº£¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー²Á³Ê¹âÆ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯11·î¤è¤êÂç·ÂºàÅ·Á³´¥Áç»î¸³¡ÖNeba Scale¡Ê¥Í¥Ð¡¦¥¹¥±ー¥ë¡Ë¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÌðºîÀîÎ®°è·÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢º¬±©Â¼¡Ê»³´ÖÉô¡Ë¡¦°Â¾ë»Ô¡ÊÊ¿ÌîÉô¡Ë¡¦À¾Èø»Ô¡Ê±è´ßÉô¡Ë¤Î3µòÅÀ¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢ÃÏ°èµ¤¸õ¤Îº¹¤¬ÌÚºà´¥Áç¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÈæ³Ó¸¡¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê¡§¿¼¹ï²½¤¹¤ë¡ÖÂç·Âºà¡×¤ÎÁý²Ã¤È³èÍÑÆñ
Àï¸å¤Î³ÈÂçÂ¤ÎÓ¤Ë¤è¤ê¿¢ÎÓ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î¿¹ÎÓ»ñ¸»¤Ï¡¢¸½ºßËÜ³ÊÅª¤ÊÍøÍÑ´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î°éÀ®¤Ë¤è¤êÁÛÄê°Ê¾å¤ËÂÀ¤¯À®Ä¹¤·¤¿¡ÖÂç·Âºà¡×¤Ï¡¢º¬±©Â¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¡¢ÂÀ¤¤ÌÚºà¤ÏË¤«¤Ê»ñ¸»¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤ÎÌÚºà¼ûÍ×¤Î¡Éµ¬³Ê¤ò³°¤ì¤¿¡ÉÂç¤¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¿¹¤ËÂçÎÌ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÍ¸ú¤Ê³èÍÑÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÂç¤¤Ê¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö´¥Áç¹©Äø¡×¤Ç¤¹¡£ÂÎÀÑ¤ÎÂç¤¤¤Âç·Âºà¤ÏÆâÉô¤Þ¤Ç´¥Áç¤µ¤»¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤¿¤á´¥Áç¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¿Í¹©´¥Áçµ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤¬ËÄÂç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºòº£¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー²Á³Ê¹âÆ¤Ï¤³¤ì¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢´¥Áç¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤¬ÌÚºà²Á³Ê¤Ø¤ÎÅ¾²Ç¤ò¾·¤¡¢ÍøÍÑ¤ò¤µ¤é¤Ë±ó¤¶¤±¤ë¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö»ñ¸»¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¤È¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥È¤ÎÁýÂç¡×¤È¤¤¤¦Æó½Å¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º¬±©Â¼¤Ç¤Ï¿Í¹©´¥Áç¤Î¤ß¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´¥Áç¼êË¡¤Î³ÎÎ©¤¬µÞÌ³¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖNeba Scale¡×¼Â¸³¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
1. ÌðºîÀîÎ®°è¡Ö»³¡¦Î¤¡¦³¤¡×¤Ç¤Î3µòÅÀÆ±»þÈæ³Ó
ËÜ¼Â¸³¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÌðºîÀîÎ®°è·÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢´Ä¶¤Î°Û¤Ê¤ë3¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÇÆ±»þ¤Ë¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
- º¬±©Â¼¡Ê»³´ÖÃÏ¡Ë
- °Â¾ë»Ô¡ÊÊ¿ÌîÉô¡Ë
- À¾Èø»Ô¡Ê±è´ßÉô¡Ë
¤³¤ì¤é3µòÅÀ¤ËÆ±¾ò·ï¤Î»î¸³ÂÎ¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Îµ¤¸õº¹¤¬´¥ÁçÂ®ÅÙ¤äÉÊ¼Á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Êµ¤¸õÊÑÆ°¤Ø¤ÎÅ¬±þ²ÄÇ½À¤âÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¼Â¸³¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©ÎÓ¶ÈÁí¹ç¥»¥ó¥¿ーÍÍ¤Ë¤â¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
2. ÀßÈ÷Åê»ñ¥¼¥í¡¢Å·Á³´¥Áç¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤à
¿·¤¿¤Ê´¥Áç»ÜÀß¤ò·úÀß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ûÂ¸ÀßÈ÷¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖÅ·Á³´¥Áç¡×¤Î¤ß¤Ç¡¢·úÃÛÍÑºà¤È¤·¤Æ¼ÂÍÑ²ÄÇ½¤Ê´Þ¿åÎ¨¡ÊÌó15～20¡ó°Ê²¼¡Ë¤Þ¤Ç²¼¤²¤é¤ì¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤·ÐºÑÅª¤Ê´¥Áç¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
3. Â¿ÍÍ¤Ê·Á¾õ¤Ç¤Î¥Çー¥¿ÃßÀÑ
»î¸³ÂÎ¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°Ê²¼¤Î3¼ïÎà¤Î·Á¾õ¤òÍÑ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Àµ³Ñºà¡Ê260mm³Ñ¡Ë
- ÂÀ¸Ýºà¡Ê160mm¸ü¤ß¡Ë
- ´ÝÂÀºà¡ÊÈéÇí¤¤Î¤ß¡Ë
¤³¤ì¤é¤ò³ÆµòÅÀ¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢Ìó1Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê´Þ¿åÎ¨¡¢³ä¤ì¡¢ÊÑ·Á¤Ê¤É¤ò¾ÜºÙ¤ËµÏ¿¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¡ÖNeba Scale¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµ»½Ñ¸¡¾Ú¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤é»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ¡Ú´Ä¶¡¦Ã¦ÃºÁÇ¡Û¡Ö²½ÀÐÇ³ÎÁ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤ÌÚºàÀ¸»º¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹
½¾Íè¤Î¿Í¹©´¥Áç¤Ï¡¢ÅôÌý¤ä½ÅÌý¡¢ÅÅµ¤¤Ê¤É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥¹¥ÈÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´Ä¶Éé²Ù¤â²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼Â¸³¤Ë¤è¤ê¡¢Å·Á³´¥Áç¤À¤±¤Ç·úÃÛÍÑºà¤È¤·¤Æ¼ÂÍÑ²ÄÇ½¤Ê´Þ¿åÎ¨¡ÊÌó15～20¡ó¡Ë¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢À½Â¤²áÄø¤Ë¤ª¤±¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¡ÖÃ¦ÃºÁÇ·¿¤ÎÌÚºà¶¡µë¥×¥í¥»¥¹¡×¤ò³ÎÎ©¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¸ú²Ì¤òÄêÎÌ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÐºÑ¤È´Ä¶¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¿·¤¿¤Ê»Ø¿Ë¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¡ÚÃÏ°è·ÐºÑ¡Û¡ÖÌñ²ð¼Ô¡×¤À¤Ã¤¿Âç·Âºà¤ò¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ê¡ÖÃÏ°è»ñ¸»¡×¤Ø
Âç¤¤¯°é¤Á¤¹¤®¤Æ³èÍÑ¤Ë¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ë¡ÖÂç·Âºà¡×¤Ï¡¢¿¹ÎÓ´ÉÍý¾å¤Î²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢´ûÂ¸ÀßÈ÷¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÀßÈ÷Åê»ñ¤ò¹Ô¤ï¤º¤Ë´¥Áç¤µ¤»¤ë¼êË¡¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥¹¥ÈÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÂç·Âºà¤òÀ½ÉÊ²½¤¹¤ëÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤È¤·¤Æ¤Î·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¡¢Íø±×¤¬»³Â¦¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÎÓ¶È·Ð±Ä¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¡ÚÎ®°èÏ¢·È¡Ûµ¤¸õÊÑÆ°¤ËÅ¬±þ¤·¤¿¡ÖÎ®°èÊ¬»¶·¿¥â¥Ç¥ë¡×¤Î¹½ÃÛ
ÌðºîÀîÎ®°è·÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢»³´ÖÃÏ¡Êº¬±©¡Ë¡¦Ê¿ÌîÉô¡Ê°Â¾ë¡Ë¡¦±è´ßÉô¡ÊÀ¾Èø¡Ë¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ë´Ä¶¥Çー¥¿¤òÃßÀÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ø¤ÎÅ¬±þºö¤ò¸«½Ð¤¹¾å¤Ç¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤ëµ¤¸õÊÑ²½¤¬´¥Áç¥×¥í¥»¥¹¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄÌÍÑ¤¹¤ë´¥Áç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÎ¸«¤òÎ®°èÁ´ÂÎ¤Ç¶¦Í¤·¡¢ÃÏ°èÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌÚºà¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡ÖÃÏ°èÊ¬»¶·¿ÌÚºàÍøÍÑ¥â¥Ç¥ë¡×¤Î¹½ÃÛ¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜ»î¸³´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î¤«¤é2026Ç¯11·î¤Þ¤Ç¤ÎÌó1Ç¯´Ö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÀ¤é¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿Í¹©´¥Áç¤ÎÂåÂØ¼êË¡¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤òÄó¼¨¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥Èºï¸º¸ú²Ì¤òÄêÎÌ²½¤·¤Þ¤¹¡£º¬±©Â¼¤ª¤è¤ÓÎ®°è·÷Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤Ç¤¢¤ëÂç·Âºà¤Î·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¤¤¡ÖÃÏ°èÊ¬»¶·¿ÌÚºàÍøÍÑ¥â¥Ç¥ë¡×¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ´Ø·¸¼Ô¥³¥á¥ó¥È
PAN- PROJECTS¡Ê¹âÅÄ °ìÀµ¡Ë
¿¹¤Î¥¹¥±ー¥ë¤È¡¢¸½ºß¤Î·úÃÛ¤¬Á°Äó¤È¤¹¤ëµ¬³ÊÀ£Ë¡¤È¤Î´Ö¤Ë¤º¤Ã¤È°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÙ¤¤ºà¤Ë²Ã¹©¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌÚºà¤ÎÊâÎ±¤Þ¤ê¤Ï²¼¤¬¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÎÓ¶È¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë²ÁÃÍ¤â¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ËÜÍè¤ÏÂç¤¤¤ºà¤òÂç¤¤¤¤Þ¤Þ³è¤«¤¹Êý¤¬Ë¤«¤Ê·úÃÛ¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢´¥Áç¤ÎÊÉ¤¬¤½¤ì¤òÁË¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼Â¸³¤Ï¤½¤Îº¬ËÜ²ÝÂê¤ËÀµÌÌ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¿¹¤ÎÏÀÍý¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡¢¥×¥ê¥ß¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿·¤·¤¤ÌÚºàÍøÍÑ¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯Âè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥¤¥¢¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤¬ËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯°¦ÃÎ¸©°Â¾ë»Ô¤Ï¡¢º¬±©Â¼¤ò¸»Î®¤È¤¹¤ëÌðºîÀî¤«¤é¼è¿å¤¹¤ë¡ÖÌÀ¼£ÍÑ¿å¡×¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÀ¶È¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡Ö´¥Áç¾ò·ï¤Î°ã¤¤¤òÎ®°èÃ±°Ì¤Ç´Ñ»¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»î¤ß¤Ï¡¢¡Ö¿¹¤È¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤ë¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬²¼Î®°è¤Ç¤¢¤ë°Â¾ë¤È¸»Î®¤Îº¬±©¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯¤á¡¢¿·¤¿¤Ê·ÐºÑ½Û´Ä¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º¬±©Â¼¿¹ÎÓÁÈ¹ç
ÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿ÌÚ¤¬¡¢µ¬³Ê³°¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç³è¤«¤·¤¤ì¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¡¢¿¹¤ò¼é¤ê°é¤Æ¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï²ò·è¤¹¤Ù¤Âç¤¤Ê²ÝÂê¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼Â¸³¤Ë¤Ï¡¢ÎÓ¶È¤Ë¸Â¤é¤ºÂ¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤ÄÊý¡¹¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤ÏÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿È¯ÁÛ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÝÂê²ò·è¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹¤äÎÓ¶È¡¢¤½¤·¤ÆÌÚ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤Ø¡£¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤âÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼Â»Ü³µÍ×
»î¸³Ì¾¾Î¡§ Neba Scale - Âç·ÂºàÅ·Á³´¥Áç»î¸³
¼Â»Ü´ü´Ö¡§ 2025Ç¯11·î ～ 2026Ç¯11·î¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÀßÃÖ¾ì½ê¡§ Ä¹Ìî¸©º¬±©Â¼¡Êº¬±©Â¼¿¹ÎÓÁÈ¹ç¡¡ÌÚºàÃÖ¤¾ì¡Ë¡¢°¦ÃÎ¸©°Â¾ë»Ô¡ÊÄ»µï¹©Ì³Å¹¡¡ÌÚÂ¤¥¨¥·¥«¥ëÄê²¹ÁÒ¸Ë²£¡Ë¡¢°¦ÃÎ¸©À¾Èø»Ô¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥é¥¹¡¡¹¾ì¡Ë
»î¸³ÂÎ¿ô¡§ ¹ç·×90ËÜ¡Ê³ÆµòÅÀ30ËÜ ¡ß 3²Õ½ê¡Ë
¸¡¾Ú¹àÌÜ¡§ ´Þ¿åÎ¨¡¢Á´´¥Ì©ÅÙ¡¢¿åÊ¬·¹¼Ð¡¢³°´ÑÊÑ²½¡Ê³ä¤ì¡¦ÊÑ·Á¡Ë¤Ê¤É
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¼Â¸³¤Î¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
Ã´Åö¡¡º¬±©Â¼¿¹ÎÓÁÈ¹çÁíÌ³²Ý¡¡Âçµ×ÊÝ
ÅÅÏÃ¡¡0265-49-2120
URL¡¡https://nebaforest.net
¤½¤ÎÂ¾¹ÊóÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
Ã´Åö¡¡º¬±©Â¼Ìò¾ìÁíÌ³²Ý¡¡¸ÍÃ«
ÅÅÏÃ¡¡0265-49-2111
URL¡¡https://www.nebamura.jp