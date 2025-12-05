º£°æ¤à¤Ä¤ß»á¡¦¹âÌî½¨¹Ô»á¡¦ÎëÌÚ½Óµ®»á¤«¤é¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå¡ª¡¡¡Ö¤æ¤ë¸À¸ì³Ø¥é¥¸¥ª¡×¿åÌîÂÀµ®¤µ¤ó¤¬¡È²ñÏÃ¤ÎÆæ¡É¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡¢£¶ËüÉôÆÍÇË¤ÎÏÃÂêºî¡Ø²ñÏÃ¤Î0.2ÉÃ¤ò¸À¸ì³Ø¤¹¤ë¡Ù
YouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô43Ëü¿ÍÄ¶¤Î¡Ö¤æ¤ë¸À¸ì³Ø¥é¥¸¥ª¡×¥¹¥Ôー¥«ー¡¦¿åÌîÂÀµ®¤µ¤ó¤¬¡¢Ã¯¤â¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊýË¡¤ÇÆü¾ï¤Î´ñÀ×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹Âç¶½Ê³¤Î°ìºý¡¢¡Ø²ñÏÃ¤Î0.2ÉÃ¤ò¸À¸ì³Ø¤¹¤ë¡Ù¤¬¡¢8·î27Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´©¹Ô¤«¤é£´¥õ·î¤Ë¤·¤Æ£¶ËüÉôÆÍÇË¤ÎÏÃÂêºî¤Ë¡¢º£°æ¤à¤Ä¤ß»á¡¦¹âÌî½¨¹Ô»á¡¦ÎëÌÚ½Óµ®»á¤«¤é¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÏÃ¤ÇÁê¼ê¤È¸òÂØ¤¹¤ë¤Þ¤ÇÊ¿¶Ñ0.2ÉÃ¡£¤³¤Î°ì½Ö¤Ë¤É¤ó¤Ê¹âÅÙ¤Ê¶î¤±°ú¤¤ä´ñÀ×¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«――¸À¸ì³Ø¤ÎÎò»Ë¤òÂç¤Å¤«¤ß¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¥ì¥Ó¥åー¤«¤é¤ª¾Ð¤¤¤ËÆü¶äÁíºÛ¤Î²ñ¸«¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¤Þ¤ÇÐÙ¾å¤ËºÜ¤»¡¢Æü¡¹¤Î¸À¸ì³Ø¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¡¢ÂÔË¾¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¡£¤Ê¤¼¤¦¤Þ¤¯ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡£Çº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉ¬ÆÉ½ñ¡ª
【書籍詳細はこちら】:
https://www.shinchosha.co.jp/book/356431/
■各氏推薦コメントはこちら
¸¦µæ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¸À¸ì¥ª¥¿¥¯¤Î¿åÌî¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤¨¤ë¸À¸ì¤ÎËÜ¼Á¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë
――º£°æ¤à¤Ä¤ß»á¡Ê¡Ø¸À¸ì¤ÎËÜ¼Á¡ÙÃø¼Ô¡Ë
ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤«¤é¸À¸ì³Ø¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÃÎ¸«¤¬¹¤¬¤ë
――¹âÌî½¨¹Ô»á¡Ê¡Ø¸ì³Ø¤ÎÅ·ºÍ¤Þ¤Ç1²¯¸÷Ç¯¡ÙÃø¼Ô¡Ë
¡Ö²ñÏÃ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë±ü¤¬¿¼¤¤¤ó¤À¡Ä¡ª¡×――¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤â¶Ã¤¯¤Ï¤º¡ª
――ÎëÌÚ½Óµ®»á¡Ê¡ØËÍ¤Ë¤ÏÄ»¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤ï¤«¤ë¡ÙÃø¼Ô¡Ë
¤Ê¤ª¡¢º£°æ¤à¤Ä¤ß»á¤Ï´©¹Ô»þ¡¢½ñÉ¾¤â¤´´ó¹Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ú¸¦µæ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸À¸ì¥ª¥¿¥¯¤¬¸«¤¿Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤È¤·¤Æ¤Î¡Ò¸À¸ì¤ÎËÜ¼Á¡Ó
【今尾恵介氏書評はこちら】:
https://www.bookbang.jp/review/article/807798
¢£»î¤·ÆÉ¤ßÆÃÊÌ¸ø³«¡ª
ËÜ½ñ¡Ö¤Þ¤¨¤¬¤¡×Á´Ê¸¡¦Âè°ì¾ÏËÁÆ¬¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´°ìÆÉ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¨¤¬¤¡¡
Æü¡¹·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢0¡¦1ÉÃÃ±°Ì¤Î¶¥Áè
¡¡2009Ç¯8·î¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÎ¦¾åÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¥½¥ó¡¦¥²¥¤¤Ï¿°¤ò嚙¤ó¤À¡£À¤³¦Î¦¾å¤ÎÃË»Ò100¥áー¥È¥ëÁö·è¾¡¡¢Èà¤¬½Ð¤·¤¿¥¿¥¤¥à¤Ï9¡¦71ÉÃ¡£¶ä¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¡£É½¾´Âæ¤Î²£¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Î¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È¡£º£¤âÇË¤é¤ì¤Ì9¡¦58ÉÃ¤È¤¤¤¦À¤³¦¿·µÏ¿¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿ÃË¤À¡£¤½¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«130¥ß¥êÉÃ¡£
¡¡¤³¤Î130¥ß¥êÉÃ――¤Ä¤Þ¤ê0¡¦13ÉÃ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¤¤Ã¤È¡¢¶Ë¤á¤ÆÃ»¤¤»þ´Ö¤À¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¡¡
¡¡¤·¤«¤·¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤âËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢1ÉÃ°Ê²¼¤Î¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤Ç¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢²ñÏÃ¤À¡£
¡¡²ñÏÃ¤Ç¤Ï¡¢°ì¿Í¤ÎÏÃ¼Ô¤¬ÏÃ¤·¡¢¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÊÌ¤Î¿Í¤¬ÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¡£ÏÃ¼Ô¤¬¸òÂØ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯ÏÃ¤ò¡Ö¥¿ー¥ó¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÏÃ¼Ô¤Î¸òÂØ¤ò¡Ö¥¿ー¥ó¥Æ¥¤¥¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¸À¸ì³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦C¡¦¥ì¥ô¥£¥ó¥½¥ó¤é¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿ー¥ó¥Æ¥¤¥¥ó¥°¤Ë¤ÏÊ¿¶Ñ¤·¤Æ200¥ß¥êÉÃ――¤Ä¤Þ¤ê0¡¦2ÉÃ¤·¤«¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥¿¥¤¥½¥ó¡¦¥²¥¤¤¬ÎÞ¤òÆÝ¤ó¤À130¥ß¥êÉÃ¤È¤µ¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¶Ë¤á¤ÆÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÊÌ¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢10¤Î¸À¸ì¤Ç¡Ö¤Ï¤¤¡¿¤¤¤¤¤¨¡×¤ÇÅú¤¨¤é¤ì¤ë¼ÁÌäÊ¸¤òÍ¿¤¨¡¢±þÅú¤ËÍ×¤¹¤ë»þ´Ö¤òÄ´¤Ù¤¿¡£³Æ¸À¸ì¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ÎÃæ±ûÃÍ¤Ï0¥ß¥êÉÃ¤«¤é300¥ß¥êÉÃ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤ä¤Ï¤ê1ÉÃ¤É¤³¤í¤«¡¢500¥ß¥êÉÃ¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï²ñÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢100¥ß¥êÉÃÃ±°Ì¤ÎÀ¤³¦¤Ç¹âÅÙ¤Ê¶î¤±°ú¤¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡¡¡¡ãÂ³¤¤Ï²¼µ¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡ä
【試し読み】続きはこちら:
https://www.shinchosha.co.jp/book/356431/preview/
¢£È¯Çä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ――Ãø¼Ô¥³¥á¥ó¥È
1Ç¯È¾Á°¤ËÀë¸À¤·¤¿¡Ö30ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ã±Ãø¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯´Ö¼Ò¸ò¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¥ê¥µー¥Á¤ò¿Ê¤á¡¢¸À¸ì³Ø¤ò³Ø¤ó¤Ç¼«Ê¬¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¡¢À¤³¦¤¬¤É¤¦¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¸ÀÍÕ¤Ç½ñ¤ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃøºî¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡ËÜ½ñ¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤È¡¢°õÀÇ¤ò»È¤Ã¤Æ¹Ô¤Ê¤¦¡Ö¸À¸ì³Ø¤ÎÂç³Ø±¡À¸¤Ø¤Î¾©³Ø¶â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤æ¤ë¸À¸ì³Ø¥é¥¸¥ª¡×¤Ç¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ú¤æ¤ë¸À¸ì³Ø¥é¥¸¥ª¡Ö»à¤Ìµ¤¤Ç½ñ¤¤¤¿ËÜ¤¬Í½Ìó³«»Ï¡ª °õÀÇ¤Ï¿Í¤Ë¤¢¤²¤Þ¤¹¡£¡×
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=Wv3K9X5vWc0 ]
¡úÀÑÆÉ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÏÃ¤·Êý¤ËÇº¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡×
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=VbbE74lIkAg ]
¢£ÌÜ¼¡
¤Þ¤¨¤¬¤
Âè°ì¾Ï¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¸ìÍÑÏÀ¡×
ÂèÆó¾Ï¡¡¤³¤È¤Ð¤Ë¤Ï"±ü¹Ô¤"¤¬¤¢¤ë
Âè»°¾Ï¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ö¥Í¥³¡×¤Î°ÕÌ£¤µ¤¨ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤
Âè»Í¾Ï¡¡¸À¸ì²½¤Î±£¤ì¤¿Î©Ìò¼Ô¤¿¤Á
½ª¾Ï¡¡À¤³¦¤Ï¹¤¤¡ª¡¡¶Ã¤¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó
¤¢¤È¤¬¤
¢£Ãø¼Ô¾Ò²ð¡§¿åÌîÂÀµ®¡Ê¤ß¤º¤Î¡¦¤À¤¤¤¡Ë
1995Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£Ì¾¸Å²°Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡£Àì¹¶¤Ï¸À¸ì³Ø¡£½ÐÈÇ¼Ò¤ÇÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢YouTube¡¢Podcast¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤æ¤ë¸À¸ì³Ø¥é¥¸¥ª¡×¤ÇÏÃ¤·¼ê¤òÌ³¤á¤ë¡£Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï43Ëü¿ÍÄ¶¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÉü¹ïÈÇ¡¡¸À¸ì¥ª¥¿¥¯¤¬Í§¤À¤Á¤Ë700Æü´Ö¸ì¤êÂ³¤±¤Æ°ú¤¤º¤ê¹þ¤ó¤À¸À¸ì¾Â¡Ù(¥Ð¥ê¥åー¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¡¢¡Ø¤¤ç¤¦¡¢¥´¥ê¥é¤ò¤¦¤¨¤¿¤è Ìû²÷¤Ç¿¼¤¤¤³¤É¤â¤Î¤¤¤¤¤Þ¤Á¤¬¤¤½¸¡Ù(KADOKAWA)¤¬¤¢¤ë¡£
¢£½ñÀÒ¥Çー¥¿
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û²ñÏÃ¤Î0.2ÉÃ¤ò¸À¸ì³Ø¤¹¤ë
¡ÚÃø¼ÔÌ¾¡Û¿åÌîÂÀµ®
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û8·î27Æü
¡ÚÂ¤ËÜ¡Û»ÍÏ»ÈÇ
¡ÚÄê²Á¡Û1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚISBN¡Û978-4-10-356431-7
¡ÚURL¡Ûhttps://www.shinchosha.co.jp/book/356431/