¡ÚÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡ÛÃæ¾®´ë¶È¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤È¤Ï¡©¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó³«¼¨µ¬À©¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡¡ÅìµþÅÔ»º¶ÈÏ«Æ¯¶É12·î25Æü

¶áÇ¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó³«¼¨µ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â2025Ç¯¤«¤é¡¢Âç´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó¤Î³«¼¨¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¡×¤ä¡Ö²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¡ÊGHG¡ËÇÓ½Ð¡×¤Ê¤É¡¢Ã¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ðÊó¤Î³«¼¨¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó³«¼¨¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Âç´ë¶È¤Ø¤Î¾ðÊó³«¼¨µ¬À©¤¬Ãæ¾®´ë¶È¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤«¡¢»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
¡¦¤³¤ì¤«¤éÃ¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¤ò»Ï¤á¤¿¤¤·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý
¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¶Ð¤á¤Î´ÉÍýÉôÌç¡¢´ë²èÉôÌç¡¢¤½¤ÎÂ¾Ã¦ÃºÁÇ¿ä¿ÊÃ´Åö¤ÎÊý
¡¦Ã¦ÃºÁÇ¤Î¿Ê¤áÊý¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¡¦Ã¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¡Ú ¥Æー¥Þ ¡Û¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó³«¼¨¤ÏµÁÌ³¡©Ã¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ò²òÀâ
¡Ú Æü»þ ¡ÛÎáÏÂ7Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00～16:30
¡Ú ³«ºÅÊýË¡ ¡ÛÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3-1-30 PASONA SQUARE 16³¬¡¡¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã²Ä
¡Ú ÂÐ¾Ý¼Ô ¡ÛÃæ¾®´ë¶È¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤Ë¤´¶½Ì£¤¢¤ë·Ð±Ä¼ÔÍÍ¡¦¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ë¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý
¡Ú »²²ÃÈñ ¡ÛÌµÎÁ
¡Ú ¹Ö»Õ ¡ÛÍ¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í¥Èー¥Þ¥Ä¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³«¼¨¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥°¥ëー¥×¡¡¥Þ¥Í¥¸¥ãー
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¾¾±Ê È»ÂÀ¡Ê¤Þ¤Ä¤Ê¤¬ ¤Ï¤ä¤¿¡Ë»á
¢£·ÐÎò
¡¦2011Ç¯¤è¤ê´Ä¶¾Ê´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤Ë¤Æ¡¢´Ä¶¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉáµÚµÚ¤Ó»º³Ø´±Ì±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë´Ä¶·Ð±Ä¥êー¥Àー°éÀ®»ö¶È¤òÃ´Åö
¡¦2018Ç¯¤è¤êÂç¼ê·úÀß¡¦ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¤Æ´Ä¶·Ð±Ä¿ä¿ÊÃ´Åö
¡¦2024Ç¯¤è¤ê´ÆººË¡¿Í¥Èー¥Þ¥Ä¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³«¼¨¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êーÉô¤ËÆþ½ê¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÈóºâÌ³¾ðÊó³«¼¨¡ÊCSRD¡¦SSBJ¡ËÂÐ±þ¤Î½õ¸À¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö
¡Ú ¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ ¡Û
ÂèIÉô¡¡¹Ö±é
£±¡Ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó³«¼¨µ¬À©¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ
£²¡ËÆüËÜ¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó³«¼¨´ð½à¡ÊSSBJ¡Ë¤Î³µÍ×ÀâÌÀ
£³¡ËÂç´ë¶È¤Î¾ðÊó³«¼¨µ¬À©¤¬Ãæ¾®´ë¶È¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á
£´¡ËÃæ¾®´ë¶È¤¬¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤Ã¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÈÂÐ±þºö
£µ¡Ë¼Áµ¿±þÅú
ÂèIIÉô¡¡ÅìµþÅÔ¤ÎHTT¤Î¼èÁÈ¡¦»Ù±çºö¤Î¤´°ÆÆâ
¡Ú¤´Íè¾ìÆÃÅµ¡Û¥»¥ß¥Êー½ªÎ»¸å¡¢HTT¼ÂÁ©¿ä¿Ê¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤¬ÅìµþÅÔ¤Î½õÀ®¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡ª
Åö»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢HTT¼ÂÁ©¿ä¿Ê¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤¬HTT¡ÊÅÅÎÏ¤ò¤Ø¤é¤¹¡¢¤Ä¤¯¤ë¡¢¤¿¤á¤ë¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÅìµþÅÔ¤Î½õÀ®¶â¤ò¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÃúÇ«¤Ë¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê´°Á´ÌµÎÁ¡Ë
¡Ú ¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û
¡¡HTT¼ÂÁ©¿ä¿Ê¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー»ö¶È »öÌ³¶É
¡¡¼õÂ÷»ö¶È¼Ô¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥½¥Ê
¡¡¢©102-0072¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÈÓÅÄ¶¶3-6-5¡¡ÈÓÅÄ¶¶±ØÅì¸ý¥Ó¥ë3³¬
¡¡ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6633-3615
