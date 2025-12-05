VERY30¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤Î85.9¡ó¤¬ËþÂ¡ª¡È¥Þ¥Þ¡õ¥¥Ã¥º¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¡É¤¬Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡ÚVERY FES. 2025¡Û
»£±Æ¡¿ºæ Í¥»Ë¡ÒMOUSTACHE¡Ó
³ô¼°²ñ¼Ò¸÷Ê¸¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÇÃ °ì¼÷¡Ë¤Î½÷À»ï¡ØVERY¡Ù¤Ï2025Ç¯10·î11Æü¡¢ÁÏ´©30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖVERY FES. 2025¡×¤ò½ÂÃ«¥¹¥È¥êー¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¢¥ë¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ï¼Â¤Ë7Ç¯¤Ö¤ê¡£º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Èº£¤Î¤ï¤¿¤·¤¬¡¢¤Þ¤ë¤´¤È¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¡×¡ª¡É¡£ÅöÆü¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÅ·¸õ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Á´¹ñ¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤¬Ë¬¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï3,687Ì¾¤¬Íè¾ì¡ª °ìÆü¤òÄÌ¤·¤ÆÂç¤¤ÊÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²ÌPOINT¡Û
¡ü»²²Ã¼Ô¤Î85.9¡ó¤¬¡ÖËþÂ¡×¤È²óÅú
¡üÆ´¤ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤äVERY¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Ë¿Íµ¤¤¬½¸¤Þ¤ë
¡üVERY¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥Þ¥Þ¡õ¥¥Ã¥º¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê²ñ¾ì¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤ËËþÂ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÈþÍÆ¤â´¶Æ°¤â¡¡30¼þÇ¯¤òºÌ¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¡õÅ¸¼¨¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡ª
Ä«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿VERY FES.¥¹¥Æー¥¸¡£ Ëë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¡Öº£¤Î¤ï¤¿¤·¤¬¡¢Ãå¤¿¤¤Éþ¡£ supported by £²£³¶è¡×¤Ç¤Ï¡¢2018Ç¯¤ÎVERY FES.¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¿À»³¤Þ¤ê¤¢¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ë¥Ã¥¯¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Èー¥¯¥·¥çー supported by KANEBO¡×¤Ç¤Ï¡¢ÈþÍÆ²È¤Î²¬ËÜÀÅ¹á¤µ¤ó¡¢¡ØVERY¡Ù¥â¥Ç¥ë¤ÎºûÀîÍ§Î¤¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡ØVERY¡ÙÊÔ½¸Ä¹¡¦±©¾ëËã»Ò¤¬ÅÐÃÅ¡£Ë»¤·¤¤¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Èー¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¡ØVERY¡Ù¥«¥Ðー¥â¥Ç¥ë¤ÎÉð°æºé¤µ¤ó¤È¶ÍÃ«ÈþÎè¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¥·¥çー¡£»öÁ°¤ÎÃêÁª¤Ë¤ÏÂ¿¿ô¤Î±þÊç¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤éÅöÁª¤µ¤ì¤¿150Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ò¤µ¤é¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¤Î¤¬¡Ö¡È²ñ¤¨¤ë¡ÉVERY¡×¥¹¥Æー¥¸¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎºÇ¸å¡¢¸µ¡ØVERY¡Ù¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¡ØVERY NaVY¡Ù¥«¥Ðー¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÂìÂôâÃµ¬»Ò¤µ¤ó¡Ê¥¿¥¥Þ¥¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£Ìó10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡ØVERY¡Ù¤Î»ïÌÌ¤òºÌ¤ê¡¢º£¤âÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëÂìÂô¤µ¤ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìµ¤¤ËÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖVERY ¥Ù¥¹¥È¥¢¥¦¥¿ーÂç¾Þ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¡×¡£¡ØVERY¡Ù¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤¬¤³¤ÎÅßÃíÌÜ¤Î¥¢¥¦¥¿ー¤ò²Ú¤ä¤«¤ËÃå¤³¤Ê¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏVERY FES.¥¹¥¿¥Ã¥ÕT¥·¥ã¥Ä¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÊÄËë¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¾ìÆâ¤Ç¤Ï¡¢30¼þÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃÊÌÅ¸¼¨¡¢¤Þ¤ê¤¢¿·Ê¹¤Î¹æ³°ÇÛÉÛ¡¢¡ÖVERY STORE¡×»îÃå²ñ¡¢¹ë²Ú¤Ê¤ª¤ß¤ä¤²¤Ê¤É¥¹¥Æー¥¸°Ê³°¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥Þ¤ÎËèÆü¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ÂºÝ¤Ë»î¤»¤ë¶¨»¿¼Ò¥Öー¥¹¤âÂç¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡ª
»²²Ã¼Ô¤ÎËþÂÅÙ85.9¡ó¡ª¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»²²Ã¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ê²óÅú¼Ô¿ô385Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼Â¤Ë85.9¡ó¤ÎÊý¤¬¡Ö¤È¤Æ¤âËþÂ¡×¡ÖËþÂ¡×¤È²óÅú¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÆÃ¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤ò3¤Äµó¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤«¤Ã¤¿²óÅú¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢
¡¦5¤Ä¤Î¥¹¥Æー¥¸¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡¦ÎòÂå¥«¥Ðー¥â¥Ç¥ë¤ÎÉ½»æ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¡Ö¥«¥Ðー¥â¥Ç¥ëHISTORY¡×
¡¦30¼þÇ¯¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë
¡¦¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡õ¤ª¤ß¤ä¤²
¡¦³Æ¶¨»¿¼Ò¥Öー¥¹
¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Áª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¿´Ìö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÂìÂôâÃµ¬»Ò¤µ¤ó¤ÈÄÔ¸µ Éñ¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡ª¤ªÏÃ¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿(¥Ïー¥È)¡×
¤Ê¤É¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦ÃøÌ¾¿Í¤Ë²ñ¤¨¤¿´¶Æ°¡¢´î¤Ó¤òµó¤²¤ëÀ¼¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØVERY¡Ù¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡Ö¥«¥Ðー¥â¥Ç¥ëHISTORY¡×¤ä¡Ö30¼þÇ¯¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡×¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢
¡ÖÎòÂå¤Î¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ä»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¡¢²û¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ö30Ç¯´Ö¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤Ë´Ä¶¤âÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¾ï¤Ë¥Þ¥Þ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿VERY¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×
¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¡£
»£±Æ¡¿ºæ Í¥»Ë¡ÒMOUSTACHE¡Ó ¡¢¸÷Ê¸¼Ò¼Ì¿¿¼¼
Íè¾ì¼Ô¤ÎÀ¼¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÒÏ¢¤ì¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤·¤¿
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤ËºÝÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Þ¥Þ¡õ¥¥Ã¥º¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê²ñ¾ì¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤ËËþÂ¤·¤¿À¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦¡Ö»Ò¤É¤â¤¬´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¦¡ÖÅ·µ¤¤¬°¤¤Ãæ¡¢»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ¤Î»²²Ã¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¥Ã¥º¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢»Ò¤É¤â¤âË°¤¤º¤Ë²á¤´¤»¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤°¤º¤Ã¤Æ¤â¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤»¤ë¥¹¥Úー¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÍøÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç°Â¿´¤Ç¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥Èー¥¯¤¬Â¿¤¯¡¢¤È¤Æ¤â¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡ªÌÀÆü¤«¤é¤â¡¢ÈþÍÆ¤â»Ò°é¤Æ¤â»Å»ö¤âÄü¤á¤Ê¤¤¤¾¡ª¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ïー¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¦¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤óÏ¢¤ì¤âOK¤Ê¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡ÚVERYÊÔ½¸Ä¹ ±©¾ëËã»Ò¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎVERY FES.¡£1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¤³¤ÎÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤ÎÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¡¢»öÁ°¿½¹þ¤ßÀ©¤Î¥¹¥Æー¥¸¡¢SNS¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢FES.¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ëÃæ¤ÇÆÃ¤ËÂçÀÚ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¥Ã¥º¥¹¥Úー¥¹¤ä¼øÆý¼¼¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤ê¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¥Ù¥Óー¥«ー¤òÃÖ¤±¤ë¾ì½ê¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤ê¡ÄÊÔ½¸Éô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¡¢ÅöÆüÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Þ¥Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡ª¤È»×¤Ã¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÅ·¸õ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Åö½é¤Î2,000¿Í¤ÎÍ½ÁÛ¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¡¢3,600¿Í°Ê¾å¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤Î¹â¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯¤¯¼Â´¶¤Ç¤¤¿°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
VERYÊÔ½¸Ä¹ ±©¾ëËã»Ò
¡ÚProfile¡Û2003Ç¯¸÷Ê¸¼ÒÆþ¼Ò¡£ »¨»ï¡ØGainer¡Ù¡¢¡ØCLASSY.¡Ù¡¢¡ØJJ¡Ù¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯¤è¤ê¡ØVERY¡ÙÊÔ½¸Éô¤ËºßÀÒ¡£ 2022Ç¯11·î¤«¤éÉûÊÔ½¸Ä¹¤È¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯3·î¤è¤ê¸½¿¦¡£
¡Ú¥¢¥ó¥±ー¥È³µÍ×¡Û
Ä´ººÊýË¡_WEB¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ê²óÅú¿ô¡á385Ì¾¡Ë
Ä´ºº´ü´Ö_2025Ç¯10·î11Æü～15Æü
Ä´ºº¼çÂÎ_¸÷Ê¸¼ÒVERYÊÔ½¸ÉôÊÂ¤Ó¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Éô
