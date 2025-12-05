ËÈÅÄ»ÔÇÀ¶ÈÂÎ¸³¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè¸ÞÃÆ¡Ö¿©°é¡ß¤Ë¤ó¤¸¤ó¼ý³Ï¡×¸Þ±¦±ÒÌç.farm¤ÇÇÀ¶ÈÂÎ¸³ ¿Æ»Ò»²²Ã¤âÂç´¿·Þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥ê¥ó¥¯¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐ°æ¾æÀ²¡¢°Ê²¼ FLN¡Ë¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©ËÈÅÄ»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡Ö¥Á¥¤¥ª¥·ËÈÅÄ»ÔÇÀ¶ÈÂÎ¸³¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×Âè¸ÞÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë～25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¸Þ±¦±ÒÌç.farm¡×¤Ç¤Î¤Ë¤ó¤¸¤ó¼ý³ÏÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÃÏ°è³°¤Î¿Í¡¹¤¬ÇÀ¶È¤Î¸½¾ì¤Ë¼ÂºÝ¤ËÆþ¤ê¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¼ý³Ï¤«¤éÂÞµÍ¤á¡¦È¢µÍ¤á¤Þ¤Ç¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿©¤ÈÇÀ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡È´Ñ¸÷°Ê¾å¡¦Äê½»Ì¤Ëþ¡É¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò°é¤à´Ø·¸¿Í¸ýÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë²è¤ÎÇØ·Ê
ËÈÅÄ»Ô¤Ï¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬¸øÉ½¤¹¤ë»ÔÄ®Â¼ÊÌÇÀ¶È»º½Ð³Û¡ÊÌîºÚ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ10Ç¯Ï¢Â³Á´¹ñ1°Ì¤ò¸Ø¤ë¡ÈÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÌîºÚ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Þ¤Á¡É¤Ç¤¹¡£
Ë¤«¤ÊÇÀÃÏ¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊºîÊª¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î¿Í¡¹¤Ë·ÑÂ³Åª¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢´Ñ¸÷¿¶¶½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ø·¸¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
FLN¤Ç¤Ï2024Ç¯¤è¤ê¡¢ËÈÅÄ»Ô¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ¡¢À¸»º¼Ô¤ÈÅÔ»ÔÉô¤Î¿Í¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤°ÇÀ¶ÈÂÎ¸³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òFLN¤Î´Ø·¸¿Í¸ýÁÏ½Ð¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥Á¥¤¥ª¥·～ÃÏ°è¿ä¤·³è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È～¡×¤ØÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸»º¼Ô¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¡¢ÃÏ°è¤Î²ÁÃÍ¤òÂÎ¸³Åª¤ËÍý²ò¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤¬¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¡È·ÑÂ³Åª¤Ê´Ø¤ï¤ê¤ÎÆþ¤ê¸ý¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ´ë²è¤Ï¤½¤ÎÂè¸ÞÃÆ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡Ö¸Þ±¦±ÒÌç.farm¡×¤Ï¡¢ËÈÅÄ»Ô¤Ç¤Ë¤ó¤¸¤ó¤òÃæ¿´¤ËÌîºÚ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦ÇÀ²È¤Ç¡¢¿©°é¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£À¸»º¼Ô¼«¿È¤ÎÁÛ¤¤¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤ò»²²Ã¼Ô¤ËÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÀ¶È¤ÈÊë¤é¤·¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¼Â´¶¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆÃÄ§£±.¤Ë¤ó¤¸¤ó¼ý³Ï¤«¤éÂÞµÍ¤á¡¦È¢µÍ¤á¤Þ¤Ç¤ò¡È¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¡ÉÂÎ¸³
¼ý³ÏÂÎ¸³¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÂÞµÍ¤á¡¦È¢µÍ¤á¤Ê¤É¤Î½Ð²ÙÁ°¤Î¹ÔÄø¤Þ¤Ç¡¢°ìÏ¢¤Îºî¶È¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌîºÚ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤Æ»Ô¾ì¤ØÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¡ÈÎ¢Â¦¡É¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
£².À¸»º¼Ô¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È¿©¤ÎÇØ·Ê¡É¤òÍý²ò
¡Ö¸Þ±¦±ÒÌç.farm¡×¤Î¿ûÃ«¤µ¤ó¤¬¡¢ÅÚ¤Å¤¯¤ê¤Î¹Í¤¨Êý¤äºÏÇÝ¤Î¹©É×¡¢ÌîºÚ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹þ¤á¤ë»×¤¤¤òÄ¾ÀÜ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Èª¤Ç¸ò¤ï¤¹¸ÀÍÕ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÈÇÀ¶È¤¬¼«Ê¬¤´¤È¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
£³. ¿Æ»Ò¤Ç¤Î»²²Ã¤â²ÄÇ½
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¿©°é¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¿Æ»Ò¤Ç¤Î»²²Ã¤â´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸»º¼Ô¤ÎÀ¼¤äÈª¤Î¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°õ¾Ý¿¼¤¤³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤áÌ¤½¢³Ø»ù¤Ï¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£´. ´Ø·¸¿Í¸ýÁÏ½Ð¤ò¸«¿ø¤¨¤¿´ë²èÀß·×
Ã±È¯¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤È¤É¤á¤º¡¢ÇÀ¶È¤Î¸½¾ì¤Ë¤Õ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ê´Ø¿´¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ëÀß·×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤È¤Î´Ø·¸¤ò¡ÈÅÀ¤«¤éÀþ¤Ø¡ÉÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/58260/table/435_1_6f9a0107046a7ed6e4b851fcb2f9f7ed.jpg?v=202512050528 ]
ÂÎ¸³¤Î¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¤Ï¡¢Nativ.media·ÇºÜµ»ö¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://nativ.media/89372/
¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Ê»öÁ°¿½¤·¹þ¤ßÀ©¡Ë[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/58260/table/435_2_587c0c83a877453cfb3d7b8ec48a878c.jpg?v=202512050528 ]
¢¨¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÅ·¸õ¤äºî¶È¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1ÆüÌÜ¤Î¤ß¤ÎÆüµ¢¤ê»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡Ö¥Á¥¤¥ª¥·ËÈÅÄ»Ô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢ÇÀ¶ÈÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ø·¸¿Í¸ý¤òÁÏ½Ð¤·¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï»ÔÆâ¤ÎÂ¾¤ÎÇÀ²È¤Ë¤âÇÀ¶ÈÂÎ¸³¤òÅ¸³«¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤¬ÂÎ¸³¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë´Ø¤ï¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢¾ðÊó¡Û
´ØÏ¢¥ê¥êー¥¹URL
- °ñ¾ë¸©ËÈÅÄ»Ô¡ß¥Á¥¤¥ª¥· ¥³¥é¥Ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè»ÍÃÆ¤ò³«ºÅ¡È¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤ÂçÍÕ¡É¤Î¼ý³ÏÂÎ¸³¤È³Ø¤Ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü
- ¡Ú³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¡Û°ñ¾ë¸©ËÈÅÄ»Ô¤ÇÇÀ¶ÈÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥àÂèÆóÃÆ¤ò³«ºÅ¤·¡¢´Ø·¸¿Í¸ýÁÏ½Ð¤ò¿ä¿Ê¡¡¤ª¤ßÇÀ±à¤Ç¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¼ý³ÏÂÎ¸³
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥ê¥ó¥¯¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
´Ø·¸¿Í¸ýÁÏ½ÐÉô
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.futurelink.co.jp/inquiry/
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥ê¥ó¥¯¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»ÔÀ¾Á¥4-19-3 À¾Á¥À®Åç¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀÐ°æ¾æÀ²
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÃÏ°è¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¤Þ¤¤¤×¤ì¡×¤Î±¿±Ä¡¢´Ø·¸¿Í¸ýÁÏ½Ð»ö¶È¤Î¿ä¿Ê ¤Û¤«
URL¡§https://www.futurelink.co.jp