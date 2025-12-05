Hello, Tokyo Attends Girl. ¤Ä¤¤¤ËÅìµþÃ±ÆÈ½é¾åÎ¦¡ª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ¿¿ôÃåÍÑ¤¹¤ë´Ú¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAttends(¥¢¥Æ¥ó¥º)¡×¤¬¥é¥Õ¥©ー¥ì¸¶½É¤Ë¤Æ12/16～POPUP³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒMXN JAPAN(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÖÃ ßËÍ§)¤¬¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAttens¡Ê¥¢¥Æ¥ó¥º¡Ë¡×¤¬¡¢¥é¥Õ¥©ー¥ì¸¶½É¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Î³«ºÅ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Attends(¥¢¥Æ¥ó¥º)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄAttends¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ïº£Æü¡¢¤É¤ó¤Ê²Ä°¦¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¢¥Æ¥ó¥º¤Ï¡ÖÆü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÄÌ¤ê²á¤®¤ë¸¤¤äÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²Ä°¦¤µ¤ò´¶¤¸¤¿ÂÐ¾Ý¤äÊª¤Ë¥¢¥Æ¥ó¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¿¤«¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ë´°àú¤Ê²Ä°¦¤µ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤òÌä¤¤¤«¤±¡¢²Ä°¦¤µ¤Î¤¿¤á¤Î²Ä°¦¤µ¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¥¢¥Æ¥ó¥º¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨²ß¤ò¼è¤ê°·¤¦¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
Ìµ¸Â¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Cuteness for Cuteness, Attends.
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ü´Ö¡Ã2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡Ã11:00~20:00
¾ì½ê¡ÃLaforet HARAJUKU 2F CONATINER
´ü´ÖÃæ¥¤¥Ù¥ó¥È
£±.1ÆüÀèÃå20Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤ÇÀÇ¹þ5,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¥¢¥Æ¥ó¥º¥ー¥ê¥ó¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
£².ÀÇ¹þ10,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¥¢¥Æ¥ó¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
£³.ÀÇ¹þ20,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¥¢¥Æ¥ó¥º¥Ýー¥Á¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
£´.ÀÇ¹þ30,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¥¢¥Æ¥ó¥º¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¤µ¤é¤ËPOPUP²ñ¾ì¤Ë¤Ïº£Ç¯¤ÎSS¥·ー¥º¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥³ー¥Êー¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹(¥Ïー¥È)
¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¥«¥éー¤Ï¥é¥ó¥À¥à
¢¨¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¸Â¤ê
¢¨ºß¸Ë¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¾Ò²ð
¡Ú¥¢¥¤¥É¥ëÃåÍÑ¡ÛAttends girls chino pants (Navy) \22,500 (ÀÇ¹þ)
Babypink Long Sleeveless Tee \9,240¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥¢¥¤¥É¥ëÃåÍÑ¡ÛDotty boat neck long tee shirt \11,340¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Angel demon baby case (flower) \3,550 (ÀÇ¹þ)
¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥È/SNS¤Î³µÍ×
¸ø¼°SNS¡ÊInstagram¡Ë¡Ãhttps://www.instagram.com/shop.attends/
¾ÜºÙ
¤½¤ÎÂ¾¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆÅù¤Ï²¼µInstagram¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SNS¡ÊInstagram¡Ë¡Ãhttps://www.instagram.com/interculture_space/
¥é¥Õ¥©ー¥ì¸¶½ÉHP¡Ãhttps://www.laforet.ne.jp