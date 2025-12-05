¼ÖÎ¾¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¹©»ö¡¢»ÜÀß²þ½¤¹©»ö¤ËÈ¼¤¦Ï»¹Ã¥±ー¥Ö¥ë±¿Å¾µÙ»ßµÚ¤ÓÂå¹ÔÍ¢Á÷¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
2025Ç¯9·î29ÆüÉÕ¤Î¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¿À¸ÍÏ»¹ÃÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿À¸Í»ÔÆç¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÀîîµÄ¾ºÈ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´À¸þ¾å¡¦¥µー¥Ó¥¹²þÁ±¤òÌÜÅª¤Ë¼ÖÎ¾¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¹©»öµÚ¤Ó¥±ー¥Ö¥ë¥«ー»ÜÀß¤Î²þ½¤¹©»ö¤ò2025Ç¯¤«¤é2´ü2¤«Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè2´ü¹©»ö¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é2026Ç¯4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Ï»¹Ã¥±ー¥Ö¥ë²¼±Ø～Ï»¹Ã»³¾å±Ø´Ö¤ÎÏ»¹Ã¥±ー¥Ö¥ëÁ´Àþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ±Ä¶È±¿Å¾¤òµÙ»ß¤·¤Æ¹©»ö¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥±ー¥Ö¥ë¥«ー¤Î±¿µÙ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥Ð¥¹Ëô¤Ï¥¿¥¯¥·ー¤Ë¤è¤ëÂå¹ÔÍ¢Á÷¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤´ÉÔÊØ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤È¤¾¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
1¡¥±¿µÙ´ü´Ö
2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
2¡¥±¿µÙ¶è´Ö
Ï»¹Ã¥±ー¥Ö¥ë²¼±Ø～Ï»¹Ã»³¾å±Ø´Ö¡ÊÁ´Àþ¡Ë
3¡¥Âå¹ÔÍ¢Á÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡Ë±¿¹Ô¶è´Ö
Ï»¹Ã¥±ー¥Ö¥ë²¼±Ø～¡ÊÉ½Ï»¹Ã¥É¥é¥¤¥Ö¥¦¥§¥¤·ÐÍ³¡Ë～Ï»¹Ã»³¾å±Ø´Ö
¡Ê2¡Ë±¿Å¾ËÜ¿ô
Ï»¹Ã¥±ー¥Ö¥ë²¼±Ø ¢ª Ï»¹Ã»³¾å±Ø¡Ê¾å¤ê¡ËÊ¿Æü27ËÜ¡¢ÅÚµÙÆü35ËÜ
Ï»¹Ã»³¾å±Ø ¢ª Ï»¹Ã¥±ー¥Ö¥ë²¼±Ø¡Ê²¼¤ê¡ËÊ¿Æü27ËÜ¡¢ÅÚµÙÆü35ËÜ
¡Ê3¡Ë»Ï½ªÈ¯»þ¹ïµÚ¤Ó±¿Å¾´Ö³Ö
¡ÚÂå¹ÔÍ¢Á÷È¯¼Ö»þ¹ïÉ½¡§»²¹Í»ñÎÁ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Û
¡ã1¡äÊ¿Æü¥À¥¤¥ä
Ï»¹Ã¥±ー¥Ö¥ë²¼±ØÈ¯ 7»þ00Ê¬～20»þ30Ê¬
Ï»¹Ã»³¾å±ØÈ¯ 7»þ00Ê¬～20»þ30Ê¬
¢¡Ëè»þ0Ê¬¡¦30Ê¬È¯¡Ê12»þÂæ¤Ï12»þ00Ê¬È¯¤Î¤ß¡Ë
¢¡7»þ00Ê¬¡¦30Ê¬È¯¡¢20»þ30Ê¬È¯¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·ー¤Ç±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã2¡äÅÚµÙÆü¥À¥¤¥ä¡Ê2·î16Æü¡Ê·î¡Ë～2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤ò´Þ¤à¡Ë
Ï»¹Ã¥±ー¥Ö¥ë²¼±ØÈ¯ 7»þ00Ê¬～20»þ30Ê¬
Ï»¹Ã»³¾å±ØÈ¯ 7»þ00Ê¬～20»þ45Ê¬
¢¡Ëè»þ0Ê¬¡¦30Ê¬È¯
¡ÚÏ»¹Ã¥±ー¥Ö¥ë²¼±ØÈ¯¡Û
7»þÂæ¡¢12»þ30Ê¬～15»þ30Ê¬È¯¡¢19»þ30Ê¬～20»þ30Ê¬È¯
¡ÚÏ»¹Ã»³¾å±ØÈ¯¡Û
7»þÂæ¡¢12»þ30Ê¬～15»þ30Ê¬È¯¡¢19»þ30Ê¬～20»þ30Ê¬È¯¡¢20»þ45Ê¬È¯
¢¡Ëè»þ0Ê¬¡¦20Ê¬È¯¡¦40Ê¬È¯
¡ÚÏ»¹Ã¥±ー¥Ö¥ë²¼±ØÈ¯¡Û
8»þ00Ê¬È¯～12»þ00Ê¬È¯¡¢16»þ00Ê¬～19»þ00Ê¬È¯
¡ÚÏ»¹Ã»³¾å±ØÈ¯¡Û
8»þ20Ê¬È¯¢¨～12»þ00Ê¬È¯¡¢16»þ00Ê¬～19»þ00Ê¬È¯
¢¨8»þÂæ¤Ï¡¢8»þ20Ê¬È¯¡¦40Ê¬È¯¤Î¤ß
¢¡Ï»¹Ã¥±ー¥Ö¥ë²¼±ØÈ¯¡Ê7»þ00Ê¬¡¦30Ê¬È¯¡¢20»þ30Ê¬È¯¡Ë¡¢Ï»¹Ã»³¾å±ØÈ¯¡Ê7»þ00Ê¬¡¦30Ê¬È¯¡¢8»þ20Ê¬È¯¡Ë¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·ー¤Ç±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Ð¥¹¡¢¥¿¥¯¥·ー¤ÎÊØ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º®»¨»þ¤ÏÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÖÎ¾¤Î±¿ÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¼Ö¼ï¤Ê¤É¤¬Âå¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÆ»Ï©¸òÄÌ¾õ¶·¤äÅ·¸õ¾õ¶·¤Ë¤è¤ê»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»þ¹ï¤É¤ª¤ê±¿¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê4¡Ë½êÍ×»þ´Ö
Ìó25Ê¬
¡Ê5¡Ë¾è¼Ö·ôÅù¤Î¼è°·¤¤
Ï»¹Ã¥±ー¥Ö¥ë¤Î¾è¼Ö·ôÅù¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢Âå¹ÔÍ¢Á÷¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Âå¹ÔÍ¢Á÷¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÏ»¹Ã¥±ー¥Ö¥ë¤Î¾è¼Ö·ôÅù¤ò¤ªÇãµá¤á¤Î¤¦¤¨¡¢¤´¾è¼Ö¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê6¡Ë¾è¤ê¾ì
Ï»¹Ã¥±ー¥Ö¥ë²¼±Ø¡¢Ï»¹Ã»³¾å±Ø¤½¤ì¤¾¤ì±ØÁ°¤«¤éÈ¯¼Ö¤·¤Þ¤¹¡£
4¡¥¼ÖÎ¾¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¹©»ö¡¢»ÜÀß²þ½¤¹©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2´ü2¤«Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥±ー¥Ö¥ë¥«ー¼ÖÂÎ¤ÎÂæÏÈ¹¹¿·¢¨¥±ー¥Ö¥ë¥«ー¼ÖÆâÀßÈ÷¡Ê¾²¡¦ºÂÀÊÅù¡Ë²þ½¤¡¢¼ÖÎ¾¸¡½¤ÀßÈ÷¤Î²þ½¤¹©»öÅù¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡§1´üËè¤Ë³Æ1ÊÔÀ®2Î¾
5¡¥¤ªÌä¹ç¤»Àè
¿À¸ÍÏ»¹ÃÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò ±¿Í¢Éô±Ä¶È²Ý¡Ê9»þ～18»þ¡Ë
¡ÊÅÅÏÃ¡Ë078-861-5288
¡¡¡¡¡¡¡¡Âçºå»ÔËÌ¶è¼ÇÅÄ1-16-1