³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥êー¥Þ¥ó(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¡§Ä¹ºÊ ·¯¹¾)¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¥è¥ó»Ô¤Ë¤Æ2026Ç¯3·î16Æü～17Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè16²ó¥ê¥è¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥³¥ó¥¯ー¥ë¡ã¥ê¥¥åー¥ë¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥ÄÉôÌç¡ä¡×¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¥¨¥ó¥È¥êー¼õÉÕ¤ò2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥È¥êー¼ò¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÈþ¿©¤ÎÅÔ¥ê¥è¥ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÉÊ¼Á¤È³×¿·À¤ò¶¥¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ https://freeman-pr.com/concourslyon/
¡ã¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÎÍÍ»Ò¡ä
LWC ¿³ºº¤ÎÍÍ»Ò
LWC ²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¢£¥ê¥è¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ê¥è¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ï¡¢Èþ¿©¤È¥ï¥¤¥ó¤ÇÌ¾¹â¤¤¥ê¥è¥ó»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¥·¥§¥Õ¶¨²ñ ¥ì¡¦¥È¥Ã¥±¡¦¥Ö¥é¥ó¥·¥§¡×¤È¡Ö¥íー¥Ì¡¦¥¢¥ë¥×¥¹¥½¥à¥ê¥¨¶¨²ñ¡×¤Î¸å±ç¤ò¼õ¤±¤¿¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¡¢¾úÂ¤²È¤ä¥½¥à¥ê¥¨¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥·¥§¥Õ¡¢¥ï¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¥ªー¥Êー¤Ê¤É¡¢°ûÎÁ¶È³¦¤ÎÀìÌç²È¤È°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÁÐÊý¤Î¿³ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ½ÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¤È¥æ¥Ëー¥¯¤µ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÏÀ¤³¦55¤«¹ñ¤«¤é10,000¼ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥ï¥¤¥ó¡¢¥Óー¥ë¡õ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥¥åー¥ë¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥ÄÉôÌç¤Ï2015Ç¯¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¡¢°ÊÍèµÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥£¥¹¥ー¡¢¥Ðー¥Ü¥ó¡¢¥Ö¥é¥ó¥Çー¡¢¾ÆÃñ¡¢¥¸¥ó¡¢¥¦¥©¥Ã¥«¡¢¥é¥à¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¡¢¥ê¥¥åー¥ë¡¢¥·¥§¥êー¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë159¥«¥Æ¥´¥êー¤¬¿³ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÅ¬¤ÊÃùÂ¢¾ò·ï¤Î¤â¤È¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢100ÅÀËþÅÀ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³ÆÉôÌç¤Î¾å°Ì33¡ó¤¬Æþ¾ÞÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¶â¾Þ¤ä¶ä¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢¤½¤ÎÌÃÊÁ¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤òÂç¤¤¯¸þ¾å¤µ¤»¡¢ÈÎÏ©¤Î³ÈÂç¤ä¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë½ÅÍ×¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Î°ÕµÁ¤ÈÆüËÜ¤Î»²²Ã¾õ¶·
ÆüËÜ¤Î¥ê¥¥åー¥ë¤ÏÉÊ¼ÁÌÌ¤ÇÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¾ì¤äÈ¯¿®µ¡²ñ¤¬¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤Ê¸¢°Ò¤ò»ý¤ÄËÜ¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÂ¤¤ê¼ê¤¬³¤³°»Ô¾ì¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹µ®½Å¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÌÃÊÁ¤âÉý¹¤¯¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó ROKU¡×¡¢ÃæÌîBC³ô¼°²ñ¼Ò¡Öµª½£¤Î¤æ¤ºÇß¼ò¡×¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ¤Ç¤âÌ¾¤ÎÃÎ¤ì¤¿Âç¼ê¡¦Ï·ÊÞ¥áー¥«ー¤Î¶â¾Þ¼õ¾Þ¼ÂÀÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÊ¡²¬¥ï¥¤¥ë¥É¥Õ¥¡ー¥à¡ÖÅ·Á³¹ÈÍÕ¥¤¥Á¥´¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥ê¥¥åー¥ë Ì¯¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÇÆÈ¼«¤Î¼òÂ¤¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÀ¸»º¼Ô¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¼ê¤«¤éÃÏ°è¤Î¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤Â¤¤ê¼ê¤¬¹ñºÝÅª¤ÊÉñÂæ¤ÇÉ¾²Á¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢ËÜ¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¾ÞÌÃÊÁ¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¤ä¥Ð¥¤¥äー¤òÄÌ¤¸¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ»º¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ëº£¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜ¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Î³èÍÑ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×À¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥ó¥È¥êー³µÍ×¡Û
¥¨¥ó¥È¥êー¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)～2026Ç¯1·î26Æü(·î)
½ÐÉÊ¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1ÌÃÊÁ¤¢¤¿¤ê¡¢2ËÜ(250ml～750ml)¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨½ÐÉÊ¤Ï°ìÈÌ¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÍÆ´ï¤Ï¥Ü¥È¥ë¡¢´Ì¡¢¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤â·ë¹½¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò±£¤·¤Æ¤Î¿³ºº¤Î¤¿¤á¥Ü¥È¥ë¤ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥é¥Ù¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¿³ººÂÐ¾Ý³°¡£
½ÐÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§159¼ïÎà¤ËÊ¬Îà¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ê¥¹¥È¤«¤éÁªÂò¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÉÊ¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ÎÁ÷ÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·îËöÆüÅþÃå(¹ñÆâ)
¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥£ー¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥ê¥¥åー¥ë¡¡1ÌÃÊÁ¡¡34,500±ß(ÀÇÊÌ)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾øÎ±¼ò40ÅÙÌ¤Ëþ¡¡1ÌÃÊÁ¡¡35,500±ß(ÀÇÊÌ)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾øÎ±¼ò40ÅÙ°Ê¾å¡¡1ÌÃÊÁ¡¡40,500±ß(ÀÇÊÌ)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ë¤Ï¡¢Æ±ÌÃÊÁ2ËÜ¤ÎÁ÷ÉÕ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥ó¥È¥êー¿½¹þÊýË¡¡§ https://freeman-pr.com/concourslyon/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤³¤Á¤é¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊªÎ®²ñ¼Ò¤Ë°ÍÍê¤·¡¢¥³¥ó¥¯ー¥ë²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤Î±¿Á÷¶ÈÌ³¤ò°ì³çÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊªÎ®¤Î°ÂÁ´À¤È¸úÎ¨²½¤òÂ¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Â¢¸µ¤¬ÀìÍÑÈ¢¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¸µÊ§¤¤¤Ë¤ÆÈ¯Á÷¼êÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ê¥è¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥³¥ó¥¯ー¥ë¡Û
¼çºÅ¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Armonia¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Parc du Peloux, 331 Chemin de la Croix de Fer,69400 Limas, France
±¿±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡¡¡¡¡§Victor P. Gomez
¿³ºº·ë²Ì¤ÎÈ¯É½¡§2025Ç¯3·î20Æü¥³¥ó¥¯ー¥ë¸å¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½
¥ê¥è¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥³¥ó¥¯ー¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.concourslyon.com/