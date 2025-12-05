¡Ö¥¹¥Èー¥êー¡×¤È¡Ö¼êÉÁ¤­É½¸½¡×¤Ç´ë¶È¤äµ¯¶È²È¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¾¦ÉÊPR¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ö¤ª³¨¤«¤­¥àー¥Óー(R)¡×¤ÎÄó¶¡¤È¡Ö¤ª³¨¤«¤­¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー(R)¡×°éÀ®¤ò¹Ô¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥¢¥«¥Ç¥ßー(±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¢¥Õ¥£ー¥ë¥ÉµÚ¤Ó°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¹ñºÝ¤¸¤Ö¤ó¥¹¥Èー¥êー¶¨²ñ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¡§Çò Ãû¾Ï¡Î¥Ï¥¯¥Î¥Ö¥¢¥­¡Ï)¤Ï¡¢2025Ç¯11·î8Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥¢¥«¥Ç¥ßーÂè13´ü¤Î½¤Î»¼°µÚ¤Ó½¤Î»¥Ñー¥Æ¥£ー¤Î¥ì¥Ýー¥È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£


¢£½¤Î»¼°µÚ¤Ó½¤Î»¥Ñー¥Æ¥£ー³«ºÅ¤ÎÌÜÅª

¡Ö¤ª³¨¤«¤­¥àー¥Óー(R)¡×¤ÎÀ©ºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥Èー¥êーÉ½¸½¤ä±ÇÁüÊÔ½¸¡¢¥¤¥é¥¹¥Èµ»½Ñ¤ò¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤­¤¿»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ®²Ì¤ò¶»¤Ë¡¢À²¤ì¤Æ½¤Î»¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£½¤Î»¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ï¡¢¤ª³¨¤«¤­¥àー¥Óー¤ò°ì¤«¤é³Ø¤Ö¥»¥ó¥È¥é¥ë13´ü¡¢¾å°Ì¥¯¥é¥¹¤Ç¤¢¤ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹9´ü¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥é¥¤¥ó7´ü¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー4´ü¤Î¹çÆ±¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£


¡Ò½¤Î»¼°³µÍ×¡Ó

¡¦Ç§Äê¤ª³¨¤«¤­¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÇ§Äê¾Ú¼øÍ¿

¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¤È»²²Ã¼Ô³Æ°Ì¤Îº£´ü¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê

¡¦À®²ÌÊó¹ð


¡Ò½¤Î»¥Ñー¥Æ¥£ー³µÍ×¡Ó

¡¦¾åµé¤ª³¨¤«¤­¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÇ§Äê¾Ú¼øÍ¿

¡¦Ç§Äê¥¹¥Èー¥êー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÇ§Äê¾Ú¼øÍ¿

¡¦³Æ¼ïÉ½¾´¼°



¢£Âè13´üÇ§Äê»ñ³Ê¼èÆÀ¼Ô¿ô

2025Ç¯6·î～2025Ç¯11·î¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¹ñºÝ¤¸¤Ö¤ó¥¹¥Èー¥êー¶¨²ñÈ¯¹Ô¤ÎÇ§Äê»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¿Í¿ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£

Ç§Äê¤ª³¨¤«¤­¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¡¡§163Ì¾

¾åµé¤ª³¨¤«¤­¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¡¡§16Ì¾

Ç§Äê¥¹¥Èー¥êー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§20Ì¾


¡ÈÇ§Äê¥¹¥Èー¥êー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤ª¤è¤Ó¡È¾åµé¤ª³¨¤«¤­¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡É¤Ï¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò°éÀ®¤¹¤ë¾å°Ì¥¯¥é¥¹¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥³ー¥¹¡×¤ä¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥³ー¥¹¡×¤Ç³Ø¤Ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´ü´ÖÆâ¤ËÇ§Äê»î¸³¤ò¥Ñ¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤­¤ë»ñ³Ê¤Ç¤¹¡£


Ç§Äê¾Ú


¢£º£´ü¹Ô¤Ã¤¿»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊó¹ð

¡Ö¹¥¤­¤ò»Å»ö¤Ë¤¹¤ë¡×¤½¤·¤Æ¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤ÆË­¤«¤Ë¹¬¤»¤ËÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¯¡×

¤½¤Î¤è¤¦¤Êºß¤êÊý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë´Ä¶­¤ÈÊ¸²½¤ÎÁÏÂ¤¡¦¾úÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ª¤è¤Ó°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¹ñºÝ¤¸¤Ö¤ó¥¹¥Èー¥êー¶¨²ñ¤Ç¤¹¡£

ËÜ´ü´Ö(Âè13´ü)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³µÍ×¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£


¡¦¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´î¤Ó¤ÎÀ¼Çã¼è¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¥Ï¥Ô¥·¥§¥¢¡ÙËÜ³Ê»ÏÆ°

¡¡Çã¼è¼ÂÀÓÎß·×41·ï

¡¦¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÇ§ÃÎ¹­¹ð±¿ÍÑ¤Î·ÑÂ³

¡¡¹­¹ðÈñ¤ËºÇ¿·1Ç¯´Ö(2024/11/1～2025/10/31)¤Ç¡¢Ìó7,727Ëü±ß¤ò»ÈÍÑ¡¢

¡¡³¤³°¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î¹­¹ð¤ËÃíÎÏ¤·ÇÛ¿®

¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー»²²Ã¼Ô¤¬¤µ¤é¤Ë¡Ö¹¥¤­¡×¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¹×¸¥¤¬¹­¤¬¤ë

¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ödots¡×¤Î·ÑÂ³

¡¦¥Ï¥¯¥Î¥Ö¥¢¥­Ãø¡Øº¹ÊÌ²½¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°3.0¡Ù¤ÎKindle½ÐÈÇ

¡¡(Amazon¥é¥ó¥­¥ó¥°28´§Ã£À®)

¡¦CSR¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÀÖ½½»ú¼Ò¤Ø¤Î´óÉÕ¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¥Á¥ã¥ó¥¹¡¦¥Õ¥©ー¡¦

¡¡¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤Ø¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¥ê¥ó¥°

¡¦ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë´ë²è

¡¡¡Ø¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³¨²è¥¹¥¯ー¥ë¡¡¥¢¥È¥ê¥¨¥é¥ó¥Ç¥ôー¡Ù³«¹Ö

¡¦Ç§Äê¥¹¥Èー¥êー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ÄÅ¸³«ºÅ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×

¡¡¡Ø¤¢¤±¤ï¤«Èþ½Ñ´Û¡¡µ°À×Å¸¡Ù



¢£À®²ÌÊó¹ð(´ü´ÖÆâÇä¾å¤ª¤è¤ÓÎßÀÑÇä¾å)

1´ü¤«¤é¤ÎÇä¾åÎß·×(À®²ÌÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¿ôÃÍ¤Î¤ß)¤Ï¡¢7²¯8,617Ëü4,517±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£(2025Ç¯11·î8Æü¸½ºß)


¥¢¥«¥Ç¥ßーÀ¸¤Ë¤è¤ëÎß·×Çä¾å¥°¥é¥Õ


¢£½¤Î»¥Ñー¥Æ¥£ー¥É¥ì¥¹¥³ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

½¤Î»¼°ÅöÆü¤Ï¡¢¡ÖÈ¾Ç¯´Ö¤òÁö¤êÀÚ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ËÁê±þ¤·¤¤°áÁõ¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥É¥ì¥¹¥³ー¥É¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°áÁõ¤ÎÁªÂò¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢³Ø¤Ó¤ÎÀ®²Ì¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë°ì¤Ä¤Î¼êÃÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤â»²²Ã¼Ô¤Î²ÈÂ²¤âÂ¿¤¯Æ±È¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»²²Ã¼ÔËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤Ë¤â±þ±ç¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¹¥¤­¤ò»Å»ö¤Ë¤¹¤ë¡×Ä©Àï¤ò³Ú¤·¤ß¡¢À®²Ì¤ò´î¤Ó¹ç¤¨¤ë¥ªー¥×¥ó¤ÊÊ¸²½¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£


½¤Î»¥Ñー¥Æ¥£ー»²²Ã¼Ô½¸¹ç¼Ì¿¿


¢£³Æ¼ïÉ½¾´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

º£´ü´Ö(2025Ç¯6·î～2025Ç¯11·î)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤òÉ½¾´¤·¡¢¥È¥í¥Õ¥£ー¤ÈÉû¾Þ¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ÎÊ¸²½¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Êý

¡¦¹­¹ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥³¥ó¥ÚºÇÍ¥½¨¾Þ(Ê£¿ô)¤ÎÃæ¤«¤éºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿Êý

¡¦¾å°Ì¥¯¥é¥¹¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼õ¹Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý

¡¦¾å°Ì¥¯¥é¥¹¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢º£´üÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À©ºîµ»Ç½¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿Êý¡¢º£´ü¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯À©ºîÊª¤òÇ¼ÉÊ¤·¤¿Êý


¥È¥í¥Õ¥£ー


¢£14´ü¤Î³«»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

2025Ç¯12·î¤«¤é2026Ç¯5·î¤Þ¤Ç¤Î6¥«·î¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë14´ü¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô417¿Í¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£(2025Ç¯11·î24Æü¸½ºß¡Ë



¢£¡Ö¤ª³¨¤«¤­¥àー¥Óー(R)¡×¤È¤Ï

µ¯¶È²È¡¢´ë¶È¤ÎÇº¤ß¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¡Ö¥¹¥Èー¥êー¡×¤È¡Ö¼êÉÁ¤­É½¸½¡×¤Ç²ò·è¤¹¤ëÆ°²è¼êË¡¤Ç¤¹¡£2013Ç¯¤ËYouTuber¥µ¥à¥Ú¥Ã¥Ñー»á¤¬½é¤á¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥É¤ò»È¤Ã¤¿¡ØDraw My Life¡Ù¤È¤¤¤¦Æ°²è¤Î¼êË¡¤ò¸µ¤ËÅö¼ÒÂåÉ½¤Î¥Ï¥¯¥Î¥Ö¥¢¥­¤¬¡¢¥¹¥Èー¥êー¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ø¥»ー¥ë¥¹¤¤¤é¤º¤Î¤ª³¨¤«¤­¥àー¥Óー¡Ù¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¢§¥»ー¥ë¥¹¤¤¤é¤º¤Î¤ª³¨¤«¤­¥àー¥Óー¸ø¼°¥µ¥¤¥È

https://oekaki-movie.co.jp



¢£¡Ö¤ª³¨¤«¤­¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー(R)¡×¤È¤Ï

°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¹ñºÝ¤¸¤Ö¤ó¥¹¥Èー¥êー¶¨²ñ¤«¤éÇ§Äê¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤«¤é¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¿Í¤ò¼æ¤­¤Ä¤±¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Î¥·¥Ê¥ê¥ªºîÀ®¡¢¥¤¥é¥¹¥ÈÆ°²èºîÀ®¡¢Ç¼ÉÊ¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¦¤ª³¨¤«¤­¥àー¥Óー¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£


¢§¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥¢¥«¥Ç¥ßー¸ø¼°¥µ¥¤¥È

https://creators-academy.co.jp/



¢£¾¦É¸ÅÐÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¡Ö¤ª³¨¤«¤­¥àー¥Óー(R)¡×¡Ö¤ª³¨¤«¤­¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー(R)¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£

¤ª³¨¤«¤­¥àー¥Óー¡¡¡¡¡¡¾¦É¸ÅÐÏ¿Âè6430649¹æ¡¢Âè6819250¹æ

¤ª³¨¤«¤­¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¡¾¦É¸ÅÐÏ¿Âè6430650¹æ



¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¢¥Õ¥£ー¥ë¥É

ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡¡¡§Çò Ãû¾Ï¡Î¥Ï¥¯¥Î¥Ö¥¢¥­¡Ï

²ñ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è°ÂÅÚÄ®2ÃúÌÜ3-13 Âçºå¹ñºÝ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬