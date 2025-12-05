¡Ö¤ª³¨¤«¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー(R)¡×163Ì¾¤¬¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¡ª¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥¢¥«¥Ç¥ßー13´ü½¤Î»¼°³«ºÅÊó¹ð
¡Ö¥¹¥Èー¥êー¡×¤È¡Ö¼êÉÁ¤É½¸½¡×¤Ç´ë¶È¤äµ¯¶È²È¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¾¦ÉÊPR¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ö¤ª³¨¤«¤¥àー¥Óー(R)¡×¤ÎÄó¶¡¤È¡Ö¤ª³¨¤«¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー(R)¡×°éÀ®¤ò¹Ô¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥¢¥«¥Ç¥ßー(±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¢¥Õ¥£ー¥ë¥ÉµÚ¤Ó°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¹ñºÝ¤¸¤Ö¤ó¥¹¥Èー¥êー¶¨²ñ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¡§Çò Ãû¾Ï¡Î¥Ï¥¯¥Î¥Ö¥¢¥¡Ï)¤Ï¡¢2025Ç¯11·î8Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥¢¥«¥Ç¥ßーÂè13´ü¤Î½¤Î»¼°µÚ¤Ó½¤Î»¥Ñー¥Æ¥£ー¤Î¥ì¥Ýー¥È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¼õÉÕ
¢£½¤Î»¼°µÚ¤Ó½¤Î»¥Ñー¥Æ¥£ー³«ºÅ¤ÎÌÜÅª
¡Ö¤ª³¨¤«¤¥àー¥Óー(R)¡×¤ÎÀ©ºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥Èー¥êーÉ½¸½¤ä±ÇÁüÊÔ½¸¡¢¥¤¥é¥¹¥Èµ»½Ñ¤ò¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¿»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ®²Ì¤ò¶»¤Ë¡¢À²¤ì¤Æ½¤Î»¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£½¤Î»¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ï¡¢¤ª³¨¤«¤¥àー¥Óー¤ò°ì¤«¤é³Ø¤Ö¥»¥ó¥È¥é¥ë13´ü¡¢¾å°Ì¥¯¥é¥¹¤Ç¤¢¤ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹9´ü¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥é¥¤¥ó7´ü¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー4´ü¤Î¹çÆ±¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò½¤Î»¼°³µÍ×¡Ó
¡¦Ç§Äê¤ª³¨¤«¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÇ§Äê¾Ú¼øÍ¿
¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¤È»²²Ã¼Ô³Æ°Ì¤Îº£´ü¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê
¡¦À®²ÌÊó¹ð
¡Ò½¤Î»¥Ñー¥Æ¥£ー³µÍ×¡Ó
¡¦¾åµé¤ª³¨¤«¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÇ§Äê¾Ú¼øÍ¿
¡¦Ç§Äê¥¹¥Èー¥êー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÇ§Äê¾Ú¼øÍ¿
¡¦³Æ¼ïÉ½¾´¼°
¢£Âè13´üÇ§Äê»ñ³Ê¼èÆÀ¼Ô¿ô
2025Ç¯6·î～2025Ç¯11·î¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¹ñºÝ¤¸¤Ö¤ó¥¹¥Èー¥êー¶¨²ñÈ¯¹Ô¤ÎÇ§Äê»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¿Í¿ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Ç§Äê¤ª³¨¤«¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¡¡§163Ì¾
¾åµé¤ª³¨¤«¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¡¡§16Ì¾
Ç§Äê¥¹¥Èー¥êー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§20Ì¾
¡ÈÇ§Äê¥¹¥Èー¥êー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤ª¤è¤Ó¡È¾åµé¤ª³¨¤«¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡É¤Ï¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò°éÀ®¤¹¤ë¾å°Ì¥¯¥é¥¹¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥³ー¥¹¡×¤ä¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥³ー¥¹¡×¤Ç³Ø¤Ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´ü´ÖÆâ¤ËÇ§Äê»î¸³¤ò¥Ñ¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤ë»ñ³Ê¤Ç¤¹¡£
Ç§Äê¾Ú
¢£º£´ü¹Ô¤Ã¤¿»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊó¹ð
¡Ö¹¥¤¤ò»Å»ö¤Ë¤¹¤ë¡×¤½¤·¤Æ¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤ÆË¤«¤Ë¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡×
¤½¤Î¤è¤¦¤Êºß¤êÊý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë´Ä¶¤ÈÊ¸²½¤ÎÁÏÂ¤¡¦¾úÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ª¤è¤Ó°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¹ñºÝ¤¸¤Ö¤ó¥¹¥Èー¥êー¶¨²ñ¤Ç¤¹¡£
ËÜ´ü´Ö(Âè13´ü)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³µÍ×¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´î¤Ó¤ÎÀ¼Çã¼è¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¥Ï¥Ô¥·¥§¥¢¡ÙËÜ³Ê»ÏÆ°
¡¡Çã¼è¼ÂÀÓÎß·×41·ï
¡¦¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÇ§ÃÎ¹¹ð±¿ÍÑ¤Î·ÑÂ³
¡¡¹¹ðÈñ¤ËºÇ¿·1Ç¯´Ö(2024/11/1～2025/10/31)¤Ç¡¢Ìó7,727Ëü±ß¤ò»ÈÍÑ¡¢
¡¡³¤³°¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î¹¹ð¤ËÃíÎÏ¤·ÇÛ¿®
¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー»²²Ã¼Ô¤¬¤µ¤é¤Ë¡Ö¹¥¤¡×¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¹×¸¥¤¬¹¤¬¤ë
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ödots¡×¤Î·ÑÂ³
¡¦¥Ï¥¯¥Î¥Ö¥¢¥Ãø¡Øº¹ÊÌ²½¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°3.0¡Ù¤ÎKindle½ÐÈÇ
¡¡(Amazon¥é¥ó¥¥ó¥°28´§Ã£À®)
¡¦CSR¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÀÖ½½»ú¼Ò¤Ø¤Î´óÉÕ¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¥Á¥ã¥ó¥¹¡¦¥Õ¥©ー¡¦
¡¡¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤Ø¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¥ê¥ó¥°
¡¦ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë´ë²è
¡¡¡Ø¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³¨²è¥¹¥¯ー¥ë¡¡¥¢¥È¥ê¥¨¥é¥ó¥Ç¥ôー¡Ù³«¹Ö
¡¦Ç§Äê¥¹¥Èー¥êー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ÄÅ¸³«ºÅ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¡¡¡Ø¤¢¤±¤ï¤«Èþ½Ñ´Û¡¡µ°À×Å¸¡Ù
¢£À®²ÌÊó¹ð(´ü´ÖÆâÇä¾å¤ª¤è¤ÓÎßÀÑÇä¾å)
1´ü¤«¤é¤ÎÇä¾åÎß·×(À®²ÌÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¿ôÃÍ¤Î¤ß)¤Ï¡¢7²¯8,617Ëü4,517±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£(2025Ç¯11·î8Æü¸½ºß)
¥¢¥«¥Ç¥ßーÀ¸¤Ë¤è¤ëÎß·×Çä¾å¥°¥é¥Õ
¢£½¤Î»¥Ñー¥Æ¥£ー¥É¥ì¥¹¥³ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½¤Î»¼°ÅöÆü¤Ï¡¢¡ÖÈ¾Ç¯´Ö¤òÁö¤êÀÚ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ËÁê±þ¤·¤¤°áÁõ¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥É¥ì¥¹¥³ー¥É¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°áÁõ¤ÎÁªÂò¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢³Ø¤Ó¤ÎÀ®²Ì¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë°ì¤Ä¤Î¼êÃÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤â»²²Ã¼Ô¤Î²ÈÂ²¤âÂ¿¤¯Æ±È¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»²²Ã¼ÔËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤Ë¤â±þ±ç¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¹¥¤¤ò»Å»ö¤Ë¤¹¤ë¡×Ä©Àï¤ò³Ú¤·¤ß¡¢À®²Ì¤ò´î¤Ó¹ç¤¨¤ë¥ªー¥×¥ó¤ÊÊ¸²½¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
½¤Î»¥Ñー¥Æ¥£ー»²²Ã¼Ô½¸¹ç¼Ì¿¿
¢£³Æ¼ïÉ½¾´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£´ü´Ö(2025Ç¯6·î～2025Ç¯11·î)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤òÉ½¾´¤·¡¢¥È¥í¥Õ¥£ー¤ÈÉû¾Þ¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ÎÊ¸²½¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Êý
¡¦¹¹ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥³¥ó¥ÚºÇÍ¥½¨¾Þ(Ê£¿ô)¤ÎÃæ¤«¤éºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿Êý
¡¦¾å°Ì¥¯¥é¥¹¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼õ¹Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý
¡¦¾å°Ì¥¯¥é¥¹¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢º£´üÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À©ºîµ»Ç½¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿Êý¡¢º£´ü¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯À©ºîÊª¤òÇ¼ÉÊ¤·¤¿Êý
¥È¥í¥Õ¥£ー
¢£14´ü¤Î³«»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯12·î¤«¤é2026Ç¯5·î¤Þ¤Ç¤Î6¥«·î¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë14´ü¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô417¿Í¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£(2025Ç¯11·î24Æü¸½ºß¡Ë
¢£¡Ö¤ª³¨¤«¤¥àー¥Óー(R)¡×¤È¤Ï
µ¯¶È²È¡¢´ë¶È¤ÎÇº¤ß¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¡Ö¥¹¥Èー¥êー¡×¤È¡Ö¼êÉÁ¤É½¸½¡×¤Ç²ò·è¤¹¤ëÆ°²è¼êË¡¤Ç¤¹¡£2013Ç¯¤ËYouTuber¥µ¥à¥Ú¥Ã¥Ñー»á¤¬½é¤á¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥É¤ò»È¤Ã¤¿¡ØDraw My Life¡Ù¤È¤¤¤¦Æ°²è¤Î¼êË¡¤ò¸µ¤ËÅö¼ÒÂåÉ½¤Î¥Ï¥¯¥Î¥Ö¥¢¥¤¬¡¢¥¹¥Èー¥êー¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ø¥»ー¥ë¥¹¤¤¤é¤º¤Î¤ª³¨¤«¤¥àー¥Óー¡Ù¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥»ー¥ë¥¹¤¤¤é¤º¤Î¤ª³¨¤«¤¥àー¥Óー¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://oekaki-movie.co.jp
¢£¡Ö¤ª³¨¤«¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー(R)¡×¤È¤Ï
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¹ñºÝ¤¸¤Ö¤ó¥¹¥Èー¥êー¶¨²ñ¤«¤éÇ§Äê¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤«¤é¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Î¥·¥Ê¥ê¥ªºîÀ®¡¢¥¤¥é¥¹¥ÈÆ°²èºîÀ®¡¢Ç¼ÉÊ¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¦¤ª³¨¤«¤¥àー¥Óー¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£
¢§¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥¢¥«¥Ç¥ßー¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://creators-academy.co.jp/
¢£¾¦É¸ÅÐÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤ª³¨¤«¤¥àー¥Óー(R)¡×¡Ö¤ª³¨¤«¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー(R)¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¤ª³¨¤«¤¥àー¥Óー¡¡¡¡¡¡¾¦É¸ÅÐÏ¿Âè6430649¹æ¡¢Âè6819250¹æ
¤ª³¨¤«¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¡¾¦É¸ÅÐÏ¿Âè6430650¹æ
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¢¥Õ¥£ー¥ë¥É
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡¡¡§Çò Ãû¾Ï¡Î¥Ï¥¯¥Î¥Ö¥¢¥¡Ï
²ñ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è°ÂÅÚÄ®2ÃúÌÜ3-13 Âçºå¹ñºÝ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬