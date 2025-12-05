Åç¤ÎÅß·Ê¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Û¤Ã¤È²¹¤Þ¤ë¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¡£Ã¸Ï©ÅçÀ¾³¤´ß¡Ømiele¡ÙÅß¤Î¥¯¥êー¥ßー¥Õ¥§¥¢ 12·î1Æü¤è¤ê³«»Ï¡ª
ÇÅËáÆç¤ÎÈþ¤·¤¤³¤¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ømiele¡Ê¥ß¥¨¥ì¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Åß¸ÂÄê¤Î¥¯¥êー¥à»ÅÎ©¤Æ¤Î¥Ô¥¶¤ä¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯2¼ï¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ØÅß¤Î¥¯¥êー¥ßー¥Õ¥§¥¢¡Ù¤ò¡¢12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÎÅß¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢½Ü¤Î¥¢¥¹¥Ñ¥é¤È¥«¥Ë¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿¡ÖÅß¤Î¥¯¥êー¥ßー¥Ô¥¶¡×¤ä¡¢¥«¥Ë¤Î»Ý¤ß¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡Ö¥«¥Ë¤Î¥È¥Þ¥È¥¯¥êー¥à¥Ñ¥¹¥¿¡×¡£¤É¤Á¤é¤âÃ¸Ï©Åç»º¶Ì¤Í¤®¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤È¡¢¼«²ÈÀ½¥¯¥êー¥à¤ä¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¤¬¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢Ã¸Ï©Åç¤ÎÊ¿²¬ÇÀ±à¤Î¥ì¥â¥ó¥Ôー¥ë¤¬ºÌ¤ê¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´¨¤¤Æü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿ÈÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é²¹¤Þ¤ëÅß¤Î¸ÂÄê¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¼«²ÈÀ½¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥¸¥ó¥¸¥ãー¥·¥í¥Ã¥×¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¥Ö¥ì¥Ã¥É¥é¥Æ¡×¤ä¡ÖHOT¥¸¥ó¥¸¥ãー¥ì¥â¥Íー¥É¡×¤âÅÐ¾ì¡£¼«²ÈÀ½¤ÎÀ¸Õª¤ÎÍ¥¤·¤¤»É·ã¤¬¡¢Îä¤¨¤¿¿ÈÂÎ¤ò¤Ý¤«¤Ý¤«¤ÈÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
½÷»Ò²ñ¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤À¤±¤ÎìÔÂô¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ÈÅß¤Î¡Ømiele¡Ù¤Ç¡È¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È¤È¤¡É¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©³¤ÊÕ¤Î·Ê¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿´¤È¤¤á¤¯ÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¥ß¥¨¥ì¡Êmiele¡Ë¡ØÅß¤Î¥¯¥êー¥ßー¥Õ¥§¥¢¡Ù³µÍ×
³«»ÏÆü¡§12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～2·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÎÁ¶â¡§¡¦Åß¤Î¥¯¥êー¥ßー¥Ô¥¶¡¿2,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿¥Ù¥·¥ã¥á¥ë¥½ー¥¹¤Ë¡¢½Ü¤Î¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤¿¥¢¥¹¥Ñ¥é¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥«¥Ë¤ò¾è¤»¤¿°ìÉÊ¡¦¥«¥Ë¤Î¥È¥Þ¥È¥¯¥êー¥à¥Ñ¥¹¥¿¡¿2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥«¥Ë¤Î¤Û¤°¤·¿È¤È¥«¥Ë¤Î¥¨¥¥¹¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢»Ý¤ß¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿°ìÉÊ¡¦¥¸¥ó¥¸¥ãー¥Ö¥ì¥Ã¥É¥é¥Æ¡¿800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¼«²ÈÀ½¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥¸¥ó¥¸¥ãー¥·¥í¥Ã¥×¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Î¹á¤ê¤¬Ë¤«¤Ë¹¤¬¤ë°ìÇÕ¡¦HOT¥¸¥ó¥¸¥ãー¥ì¥â¥Íー¥É¡¿600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÃ¸Ï©Åç¥ì¥â¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼«²ÈÀ½¥ì¥â¥Íー¥É¥·¥í¥Ã¥×¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥¸¥ó¥¸¥ãー¥·¥í¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿²¹¤Þ¤ë°ìÇÕÄêµÙÆü¡§¿å¡¦ÌÚÍËÆü±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü¡¿10:30～18:00¡ÊL.O. 17:30¡Ë¡¢ÅÚÆü½Ë¡¿10:00～18:00¡ÊL.O. 17:30¡ËHP¡§https://miele-da-scuola.com/Instagram¡§https://www.instagram.com/miele_awaji/¤ªÌä¹ç¤»¡§¥ß¥¨¥ì¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥½¥Ê¤Õ¤ë¤µ¤È¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó±¿±Ä¡ËTEL 0799-82-1820https://miele-da-scuola.com/