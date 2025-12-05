株式会社幻冬舎ゴールドオンライン(本社：東京都渋谷区千駄ケ谷4丁目9番7号、代表取締役：山下征孝)は、同社が運営する「話題の本.com」(https://wadainohon.com)にて2025年12月3日（水）、『ReikoSensei流 8つの価値観でわかる！「自分らしい自分」の見つけ方』を刊行した、著者・ReikoSenseiのインタビュー記事を公開しました。

『ReikoSensei流 8つの価値観でわかる！「自分らしい自分」の見つけ方』著者・ReikoSenseiインタビュー｜大切なのは「考え続ける」こと。あなたを動かす『価値観』とは

自分らしさとは何か。自分らしく生きるにはどうすればよいのか。--多くの人が生涯向き合い続けるこの問いに、考えるための指標を与えてくれるのが、新刊『8つの価値観でわかる！「自分らしい自分」の見つけ方』です。 著者は、感情的知性（EQ）の専門家であり、人材育成トレーナーとしても精力的に活動するReikoSensei。教育現場で日々感じていることや、本書の活用法について伺いました。

EQスキルを活かして人材育成トレーナーに

ーーご専門の領域と現在のお仕事についてお聞かせください。子どもの頃に海外で暮らした経験を生かし、通訳の仕事をしていた時期がありました。そのご縁で、海外の人材育成プログラムに関する翻訳を任されました。内容が非常に奥深く、中途半端な理解では訳せない。学ぶほどにその世界へ引き込まれていきました。そこで出会ったのが「感情的知性（EQ）」と「自己認識」の概念です。IQは知能指数として知られていますが、EQは「心の賢さ」を指します。人材育成の分野では20年以上前に注目され、日本の企業研修にも取り入れられました。近年、再び関心が高まっています。現在は、EQスキルの専門家として、英語教室や人材育成の現場でコンサルティング等を行っています。

自分らしさを探し続けた末に出会った学び

ーー著書のタイトルは『「自分らしい自分」の見つけ方』。普遍的なテーマですが、先生ご自身も「自分らしさ」を探し続けてこられたのでしょうか。これまでの人生で、「自分はどんな人間なのか」を幾度となく考えてきました。周囲からは「いつも元気で楽しそう」「君なら大丈夫」と言われるタイプでしたが、内心は長く孤独で、自分はそれほど強くないと感じていました。それでも、人前で弱さを見せることができなかったのです。人には見せられない悩みを抱えたまま、40歳頃まで必死に生きてきました。そんな折に出会ったのが、先ほど触れた「自己認識」の概念でした。ーー自己認識の概念を学ばれて、どのような変化がありましたか。多くの人が似た悩みを抱えており、それは昔から変わらない。強さも弱さも誰もが持っていて、ただ現れ方が人それぞれ違うのだ、と気づきました。不得意を無理に克服しようとするより、弱みを受け入れ、周囲の力を借りる。そのうえで自分の得意で返していく。そう考えられるようになってから、長年の重荷から解放されました。

『ReikoSensei流 8つの価値観でわかる！「自分らしい自分」の見つけ方 』（ReikoSensei [著]／幻冬舎）

自己理解で未来は変わる！ ポジティブに生きるための地図（ロードマップ）人間関係がうまくいかない、自信がない、何かを変えたいけれど、何から始めればいいかわからない――まずは今のあなたをキチンと知ることから始めましょう。毎日の考え方を少し変えるだけ。ニコッと笑って自分を好きになって。誰でもできる！ 世界が輝く！ ハッピーな自分に出逢えるチャンスです！！「自分を知ることは、生きるためのテクニック！」英語教室を経営するかたわら、国内外のグローバル企業でビジネストレーナーとして登壇してきたReikoSenseiが、豊富な経験から導き出した、ポップに楽しく、気軽にできる思考ワークを伝授。仕事、子育て、人間関係を楽にするヒントが満載！【目次】イントロダクションModule1 「自分らしい自分」を見失ってしまった時代 あなたのせいじゃないModule2 心の奥の本音を知る 無意識のメッセージを読み解くModule3 inner8価値観診断 自分自身の取扱説明書Module4 他者理解と子育てスキル 褒めて育てる実践法Module5 互いの強みを活かし合う チーム力を高める方法Module6 実践で活かす やらなきゃはじまらないModule7 あとがきとごあいさつ

著者

ReikoSensei

多文化環境で育ち、アフリカでの幼少期を経て、これまでに20か国以上を旅してきた。30代後半から海外人材育成に関心を持ち、子育てをしながら英語塾を経営。同時に人材育成講師としての資格を取得し、15年以上にわたり登壇・研修を続けている。現在は、自己認識とEQ（感情的知性）を専門分野とし、論理的思考・概念的思考・コミュニケーションスキルを融合した独自の人材育成プログラムをデザイン。英検1級を持ち、英語教育と子育て支援の経験を生かして、「子育てスキル」×「人材育成」という新しい教育の形を提唱している。

