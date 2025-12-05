アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也)は、2025年12月14日（日）にエスパルスドリームプラザで開催される、清水警察署主催の地域安全啓発イベント「しみずGuardian EXPO 2025」に出展いたします。

本イベントは、清水地域の“安全・安心”を支える車両・装備が集結し、来場者が見て・触れて・体験できる体験型イベントです。当社は、飲酒運転防止の専門企業として、アルコールインターロック装着車両の展示や、飲酒運転の危険性を疑似体験できる各種プログラムを提供し、地域の交通安全意識向上に貢献してまいります。【イベント概要】日時：令和7年12月14日（日）10:00～15:00場所：エスパルスドリームプラザ（静岡市清水区入船町13番15号）主催：清水警察署アルコールインターロック装着車は、スルガ自動車学校様の教習車に実際に搭載されている車両を特別展示いたします。実用化されているインターロック車を、ぜひ間近でご覧ください。

東海電子 体験コーナー

体験1：ドライブシミュレータを使った飲酒運転模擬体験飲酒運転の危険性をシミュレーターで安全にご体験いただけます。

体験2：飲酒ゴーグルを使ったほろ酔い歩行体験飲酒ゴーグルにて、酔っ払いの危うさを体験できます。

体験3：アルコールパッチテストご自身のお酒の体質をチェックできる試験パッチをお試しいただけます。

お子様から大人まで楽しめる内容となっております。お誘い合わせの上、ぜひご参加ください！■本件に関するお問い合わせ先：東海電子株式会社 IL推進事業部E-mail:info@tokai-denshi.co.jp ■東海電子株式会社 IL推進事業部Instagram：https://www.instagram.com/tokai_denshi_ilX：https://x.com/tokai_denshiLine：@700xyfip ■東海電子は、交通安全・地域啓発イベントの参加を希望しています！地域の安全管理に関わるみなさま、ぜひお声がけください。https://transport-safety.jp/archives/26257 ■アルコール・インターロックの社会実装と個人装着を推進する特設サイトアルコールインターロック.com：https://alcohol-interlock.com/

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/