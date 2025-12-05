阪急阪神エクスプレスは、11月29日、神奈川県横浜市の横浜国際プールの竹林において、特定非営利活動法人 日本の竹ファンクラブが主催する竹林間伐整備に当社従業員とその家族26名がボランティアとして参加しました。





当社では環境保全活動の一環として、竹林保全活動に取り組んでいます。熟練した植栽従事者の指導のもと、参加者は安全に配慮しながら、のこぎりを使って不要な真竹を伐採し、選別したうえで枝を落とす作業に汗を流しました。また、8回目となる今回は垣根や灯籠用に選別した竹を利用して、電動ドリルで竹灯籠などの制作に挑戦。その他の竹はチッパーで粉砕し、肥料として再利用されます。

当日は天候にも恵まれ、さわやかな秋空の下、参加者全員楽しく活動することができました。疲れ知らずの子どもたちは作業を進め、大人が追いつくのに苦労する場面もあり、笑顔と活気にあふれた一日となりました。自然と触れ合いながら仲間と協力して取り組むことで、環境保全の大切さを改めて感じる機会となったことを願っています。





阪急阪神エクスプレスは、今後も地球環境の保全を重要な経営課題と捉え、環境に配慮した事業活動を通して地域や社会に貢献してまいります。













株式会社阪急阪神エクスプレス https://www.hh-express.com/jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/790274d82a6143a385873ff1cfb9d5db2e8352b8.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1