株式会社日吉(本社：滋賀県近江八幡市)は、環境DNA分析の受託試験・解析サービスを本格的に開始いたしました。





【環境DNA分析紹介ページ】

https://www.hiyoshi-es.co.jp/service/analysis/environmental-dna-analysis/





■環境DNA分析とは

環境DNAとは水や土壌などの環境中に存在するDNAです。当社では環境DNA学会から公開されている環境DNA調査・実験マニュアルに準拠し、「種特異的解析」と「網羅的解析(環境DNAメタバーコーディング)」の二手法を用いて分析を行っており、淡水魚類の調査、外来種の検出、絶滅危惧種のモニタリングなど幅広い用途に対応しています。

さらに産学連携より取得した環境DNA保存液(特許第6788250号)を提供するとともに、宅配による採取容器の提供・分析依頼・分析データのダウンロードまでをオンライン上で一括で行える体制を整備しています。

また、国土交通省が実施する「河川水辺の国勢調査」において2026年度から環境DNA分析を利用した調査を行う準備も進めています。





環境DNA分析のイメージ図





■環境DNA学会への出展

当社は2025年12月10日～13日に山口県で開催される第8回環境DNA学会に企業として出展予定です。ぜひご来場ください。





【第8回環境DNA学会山口大会ホームページ】

https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/edna8









■環境DNA分析キャンペーン

【日吉オンライン検査Web 環境DNAの各商品ページ】

■お問い合わせ

■会社概要

