コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」の開発・販売を行う株式会社シンカ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO 江尻高宏、以下「シンカ」）は、2026年1月6日（火）から9日（金）[米国時間] まで、米国ネバダ州ラスベガスで開催される世界最大級のテクノロジー見本市「CES 2026」に初出展いたします。私たちは「カイクラ」を通じて、日本のおもてなし文化をテクノロジーの力で進化させてまいりました。本展では、CES公認・日本パビリオン「JAPAN TECH」内のJAPAN TECH 01（Eureka Park）にブースを構え、誰もが高度で温かみのある顧客コミュニケーションを実現できる新しい顧客体験モデルとして、世界へ向けて発信します。

CES 2026について

CES（Consumer Electronics Show）とは、毎年米国ラスベガスで開催される世界最大規模のテクノロジー展示会です。AI、モビリティ、ヘルスケア、IoTなど多岐にわたる最新技術が一堂に集まり、世界中の企業・メディア・投資家が未来のイノベーションを体感する国際イベントとして知られています。CES 2025には4,500社以上の企業が出展し、142,000人超の来場者が参加しました。2026年はさらなる規模拡大が見込まれており、「カイクラ」を世界に向けて発信する重要な機会となります。【参考】CES 公式サイト https://www.ces.tech/

CES 2026の出展の目的

「カイクラ」は、顧客とのコミュニケーション履歴を一元管理し、誰でも高品質で心地よい対応を提供できるクラウド型プラットフォームです。国内では、日本独自のおもてなし文化をテクノロジーで進化させる取り組みとして高く評価され、多くの企業に導入されています。今回のCES初出展では、世界の企業や投資家、メディアに向けて本サービスの価値を直接提案し、日本発の顧客体験モデルが持つ国際的なビジネス価値を伝えます。人の温かみや気配りをテクノロジーで補完することで、接客品質と顧客満足度を最大化し、世界中のビジネスシーンにおける新たな価値創造に挑戦します。この取り組みにより、グローバル市場での認知拡大やビジネスパートナーの獲得、さらには海外展開の加速を目指します。

出展概要（JAPAN TECH 2026）

展示会名称：CES 2026会期：2026年1月6日（火）～9日（金）［米国時間］展示会公式サイト：https://www.ces.tech/パビリオン名：JAPAN TECH（CES公認・日本パビリオン）出展エリア：JAPAN TECH 01（Venetian Expo 1F「Eureka Park」内）ブース番号：#61415会場住所：Venetian Expo, 201 Sands Ave, Las Vegas, NV 89169シンカは、このブースから日本発の顧客コミュニケーションDXの価値を世界に発信し、グローバルなCXイノベーションへの貢献を目指します。

カイクラについて

「カイクラ」は、お客様との“会話”をクラウド管理する次世代型コミュニケーションプラットフォームです。電話・メール・SMS・LINEなど多様なコミュニケーション手段の履歴を顧客ごとに整理します。担当者以外でもこれまでの経緯を正確に把握できるため、属人化を防ぎ、誰でも高い品質で顧客対応ができる環境を実現します。通話は固定電話・携帯電話を問わず時間無制限で録音でき、さらに生成AIが録音データを自動で文字起こし・要約します。加えて、「クレーム・カスハラの可能性がある会話」や「応対品質」もAIが自動判定。これにより、電話対応の負荷軽減だけでなく、誰でも高品質な電話応対ができる運用を支援します。カイクラは、これらの機能を通じて顧客対応の品質向上、業務効率化、顧客満足度・従業員満足度の向上、事業の成長に貢献します。2014年8月のサービス開始以来、3,000社・6,000拠点以上に導入され、継続率99.9%を達成。近年も「ITreview Grid Award」のCTI部門「2023 Winter Leader」の受賞や、「BOXIL SaaS AWARD Winter 2023」コールセンターシステム(インバウンド)部門で「Good Service」「カスタマイズ性No.1」に選出されるなど、高い評価を得ています。次世代型コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」公式サイト：https://kaiwa.cloud/

株式会社シンカについて

社名：株式会社シンカ(東証グロース：149A)代表者：代表取締役社長 CEO 江尻 高宏所在地(本社)：〒101-0054 東京都千代⽥区神⽥錦町3-17 廣瀬ビル10階設立：2014年1月8日事業内容：ITを活⽤したシステム企画・開発及び運⽤、クラウドサービス商品の企画・開発及び販売運⽤、ITサービス利⽤のコンサルティング資本金：394百万円従業員数：71名(2025年9月末時点)URL：https://www.thinca.co.jp/