株式会社ジーニー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下ジーニー）のグループ会社である、AIを活用したプロダクト開発・販売を行うJAPAN AI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下JAPAN AI）は、自律型AIエージェント「JAPAN AI AGENT」のラインナップとして、コーポレート部門の業務を効率化する3種のAIエージェントの提供を開始したことをお知らせします。

■定型業務が多いコーポレート部門の負担

近年、企業のコーポレート部門では、業務の複雑化や作業量の増加に伴い、効率化への要求が高まっています。特に経理、法務、広報の各部門では、定型的でありながらも高い正確性が求められる業務が多く、人的リソースの負担が課題となっています。このような背景から、各部門の特性に応じた専門的なAIエージェントの開発・提供に至りました。

■コーポレート部門向けのAIエージェント3種とは

経理、法務、広報の各部門の特性に応じて定型業務を自動化し、業務効率化を実現します。

〈経理AIエージェント〉

経理業務の自動化を実現する本エージェントは、領収書や請求書のPDFをAIが内容を読み取り自動で仕訳を行います。また、海外取引における為替レートを自動で取得・換算する機能も備えており、取引データを基に経理レポートを自動生成することで、経理担当者の作業負担を軽減します。

〈法務AIエージェント〉

契約書の確認業務を効率化する本エージェントは、日本語と英語の契約書を相互に翻訳する機能を搭載しています。さらに、契約書の雛形作成支援や重要なポイントの要約、過去の契約書との差分を自動で比較・検出する機能も備えています。また、関連する法令情報を即座に検索し、契約書内の表記揺れや不適切な表現も自動でチェックします。

〈広報AIエージェント〉

広報活動を総合的に支援する本エージェントは、プレスリリースの作成支援から配信後の効果測定までを一貫して行います。競合他社の動向や業界のトレンド情報を自動で収集・分析する機能を備え、さらにSNS上での反応を分析してレポートを作成することで、より効果的な広報戦略の立案をサポートします。

■JAPAN AIの今後の展望

今後はAI開発・運用プラットフォーム「JAPAN AI STUDIO」を基盤として、組織内に蓄積された各種データや業務ナレッジを効果的に活用することで、AIエージェントの処理精度と利便性を向上させていきます。各業界の特性に応じた専門的なナレッジベースを構築し、AIエージェントの活用範囲を順次拡大していく予定です。

■JAPAN AIについて

JAPAN AI株式会社は「AIで持続可能な未来の社会を創る」をビジョンに掲げ、AIに関連するプロダクトやサービス開発を行い、多様な業界や産業のさらなる発展に貢献していきます。【会社概要】社 名：JAPAN AI株式会社代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階設 立：2023年4月14日事業内容：人工知能の研究開発、人工知能に関するコンサルティングサービスURL：https://japan-ai.co.jp/

■ジーニーについて

ジーニーは、「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」、「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という2つのPurpose（企業の存在意義）のもと、企業の収益拡大・生産性向上など様々な課題解決につながるソリューションを開発・提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。【会社概要】社 名：株式会社ジーニー代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階設 立：2010年4月資 本 金：100百万円（連結、2025年3月末現在）従業員数：877名（連結、2025年3月末現在）海外拠点：米国、インド、シンガポール、ベトナム、インドネシア、UAE事業内容：広告プラットフォーム事業、マーケティングSaaS事業、デジタルPR事業U R L：https://geniee.co.jp/

■本件に関する報道関係のお問い合わせ先

株式会社ジーニー 広報担当TEL : 03-5909-8177MAIL : pr@geniee.co.jp