¡Úºù¤Î¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤¤Î¹Î©¤Á¡Û¥µ¥ó¡¦¥é¥¤¥Õ¡¢²ÈÂ²Áò¥Ûー¥ë¡ÖÂçÏÂºù¥öµÖ±ØÁ°¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ûー¥ë¡×¤ò2025Ç¯12·î¥ªー¥×¥ó
´§º§Áòº×»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¡¦¥é¥¤¥Õ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Ê¿ÄÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Èæ´ëÉð¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)¿ÀÆàÀî¸©ÂçÏÂ»Ô¤Ë²ÈÂ²Áò¥Ûー¥ë¡ÖÂçÏÂºù¥öµÖ±ØÁ°¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ûー¥ë¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ´ó±Ø¡¦ºù¥öµÖ±Ø¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ç¤â¤¢¤ë¡Öºù¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À½À¤é¤«¤¤¥¤¥áー¥¸¤ÎÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¤´²ÈÂ²¤ò¤½¤Ã¤ÈÊñ¤ß¤³¤à¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤¶õ´Ö¤ÎÃæ¡¢ÀÅ¤«¤Ê¤ªÊÌ¤ì¤Î»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
½¡»Ý½¡ÇÉÌä¤ï¤ºÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¥â¥À¥óº×ÃÅ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ·Ð¤ò´Þ¤ó¤À²ÈÂ²Áò¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢º£¤´Í×Ë¾¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÌµ½¡¶µÁò¤â¼¹¤ê¹Ô¤¦»ö¤¬¤Ç¤¤ëºØ¾ì¤Ç¤¹¡£
¢ãÅö¼ÒÁ´ÂÎ¤Ç48Å¹ÊÞÌÜ¡¦ÂçÏÂ»ÔÆâ¤Ç¤Ï3Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÂçÏÂºù¥öµÖ±ØÁ°¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ûー¥ë¡×¤Î¾ÜºÙ¢ä
¥µ¥ó¡¦¥é¥¤¥Õ¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡Ö¤ªÁò¼°¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌ°÷¥é¥¤¥Õ¤µ¤ó¡×¤È¤´°ÂÃÖ¼¼
ÂçÏÂºù¥öµÖ±ØÁ°¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ûー¥ë¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
1¡¥¡Öºù¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Í¥¤·¤¤¶õ´Ö
ºù¤Î²Ö¤¬»ý¤Ä¡ÖÑ³¤µ¡×¤ä¡ÖºÆÀ¸¡×¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ï¤´Áòµ·¤Î¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤È¹Í¤¨¡¢ÊÉ»æ¤ä¥Æー¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Ö¤Ó¤é¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ï¡¢¸Î¿ÍÍÍ¤ÎÀ¸³¶¤ò»¾¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤ÎÎ¹Î©¤Á¤ò¸«Á÷¤ë¤´²ÈÂ²¤ò¤½¤Ã¤ÈÊñ¤ß¤³¤ß¤Þ¤¹¡£
¸Î¿ÍÍÍ¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¡Ö¾ì½ê¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÅö¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤´Áòµ·¾ì¤Î°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤ë¿·¤·¤¤¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
Æâ´Ñ
ºù¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Áõ¾þÉÊ
2¡¥¡Ö¤½¤ÎÊý¤é¤·¤¤¤´Áòµ·¡×¤òºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¼°¾ì
¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Îº×ÃÅ¤Ï¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÀ¸²ÖÁõ¾þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ª·Ð¤Î¤¢¤ë¤ªÁò¼°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤Ìµ½¡¶µÁò¡Ê¤ªÊÌ¤ì¼°¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Áõ¾þ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢Éý¹¤¤¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥í¥Óー¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥³ー¥Êー¤Ë¤Ï¡¢¸Î¿ÍÍÍ¤Î¤ª¼Ì¿¿¤ä°¦ÍÑÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¡¢ºß¤ê¤·Æü¤Î¤ª»Ñ¤ò¼Å¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼°¾ì¡Ê20Ì¾Á°¸åÃåÀÊ²ÄÇ½¡Ë
¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥³ー¥Êー
3¡¥¸Î¿ÍÍÍ¤Ë¤ªµÙ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¤´°ÂÃÖ¼¼
¸Ä¼¼¤Î¤´°ÂÃÖ¼¼¤Ë¤Ï¤ªÉÛÃÄ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸Á°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿²¼¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀß¤¨¤Ç¸Î¿ÍÍÍ¤Î¤ªÈè¤ì¤òÌþ¤·¤Þ¤¹¡£
¤´²ÈÂ²¤¬´ó¤êÅº¤¦¡ÖÆü¾ï¡×¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ê¤ªÊÌ¤ì¤Î»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÉÂ±¡¤«¤éÄ¾ÀÜ¤ªÏ¢¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤´¼«Âð¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤Êý¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤´°ÂÃÖ¼¼
ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥«ー¥Ú¥Ã¥È
ÂçÏÂºù¥öµÖ±ØÁ°¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ûー¥ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
ºØ¾ì¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤´Áòµ·¤Î¤´ÁêÃÌ²ñ¤ä»ÜÀß¸«³Ø¤ò·ó¤Í¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÏÂºù¥öµÖ±ØÁ°¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ûー¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¥Á¥é¥·
¢£Æü»þ¡§2025Ç¯12·î19Æü(¶â)～22Æü(·î)¡¡³ÆÆü10:00～16:00
¢£¤´Í½Ìó¤´Íè´ÛÆÃÅµ¡§¿·ÊÆ¡Ê¾£À¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ë¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÃêÁª²ñ
¢£¤´Í½ÌóURL
12·î19Æü(¶â)¡§https://www.moshimo.net/event/40837/
12·î20Æü(ÅÚ)¡§https://www.moshimo.net/event/40836/
12·î21Æü(Æü)¡§https://www.moshimo.net/event/40835/
12·î22Æü(·î)¡§https://www.moshimo.net/event/40822/
ÂçÏÂºù¥öµÖ±ØÁ°¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ûー¥ë³µÍ×
¼°¾ì¡§1¼¼¡Ê20Ì¾Á°¸åÃåÀÊ²ÄÇ½¡Ë
¤´°ÂÃÖ¼¼¡§£±¼¼¡Ê¸Ä¼¼ÂÐÌÌ·¿¡Ë
¤½¤ÎÂ¾ÀßÈ÷¡§¿ÆÂ²¹µ¼¼¡¢¸Ä¼¼ÁêÃÌ¼¼·óÆ³»Õ¹µ¼¼¡¢Â¿ÌÜÅª¥È¥¤¥ì¡¢¥Ñ¥¦¥Àー¥³ー¥Êー¡¢µÊ±ì¼¼
Ãó¼Ö¾ì¡§5Âæ
½»½ê¡§¢©242-0024 ¿ÀÆàÀî¸©ÂçÏÂ»ÔÊ¡ÅÄ5515-5
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¾®ÅÄµÞ¹¾¥ÎÅçÀþ¡Öºù¥öµÖ±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâÌó1Ê¬
»ÜÀßÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§046-269-8822
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¡¦¥é¥¤¥Õ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°³µÍ×
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Ê¿ÄÍ»ÔÇÏÆþËÜÄ®13-11
¡¦ÀßÎ©¡§2018Ç¯10·î¡ÊÁÏ¶È1933Ç¯11·î¡Ë
¡¦»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Èæ´ëÉð
¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://sunlife-hd.jp/
¡¦¥µ¥ó¡¦¥é¥¤¥Õ¤Î¤ªÁò¼°¸ø¼°HP¡§https://www.moshimo.net/