¡Ö¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æ¥ê¥¾ー¥È¥Õ¥¡ー¥à¡×¤ÎÌ¾ÇÏ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥ï¥¤¥ó¤¬¡Ö¥·¥ã¥Èー¥¸¥å¥ó¡×¤«¤éÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥å¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´¡¹ÌÚ¿Ê¡Ë¤ÎÄ¾±Ä¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ç¤¢¤ë¡¢Chateau Jun(¥·¥ã¥Èー¥¸¥å¥ó¡Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®¤Ë¤¢¤ë¶¥Áö°úÂàÇÏËÒ¾ì¡Ö¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æ¥ê¥¾ー¥È¥Õ¥¡ー¥à¡×¤Î¿Íµ¤ÇÏ¡Ö¥ª¥¸¥å¥¦¥Á¥ç¥¦¥µ¥ó¡×¡Ö¥¿¥Ë¥Î¥®¥à¥ì¥Ã¥È¡×¡Ö¥¨¥¤¥·¥ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥áー¥¸¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ù¥ë¤Ë¤ÆÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æ¥ê¥¾ー¥È¥Õ¥¡ー¥à¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®¤Ë¤¢¤ë¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¶¥Áö°úÂàÌ¾ÇÏºßÀÒËÒ¾ì¤Ç¤¹¡£¡È°úÂàÇÏ¤È¸Æ¤Ð¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Ø¡É¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¶¥ÁöÇÏ¤ä¡¢¼ï²´ÇÏÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤¿ÇÏ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¡¢¥µー¥É¥é¥¤¥Õ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ë¸áÇ¯¤Ë¡¢Ì¾ÇÏ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥é¥Ù¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥ï¥¤¥ó¤òÀ§Èó¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Çä¾å¤Î°ìÉô¤ÏÆ±¥Õ¥¡ー¥à¤Î°úÂàÇÏÍÜÀ¸Èñ¤ËÅö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ChardonnaySparkling2023 -OjuChosan-
¥·¥ã¥ë¥É¥Í¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°2023 ¥ª¥¸¥å¥¦¥Á¥ç¥¦¥µ¥ó
¹ü³Ê¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥·¥ã¥ë¥É¥Í¤ò¡¢20¥ö·î¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤´ü´ÖÃ®½ÏÀ®¡£ÃÆ¤±¤ë¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥íー¥¹¥È¤·¤¿¥Ê¥Ã¥Ä¤Ê¤ÉÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¤Ö¤É¤¦Í³Íè¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë1ËÜ¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§5,000 ±ß(ÀÇÈ´)
ÆâÍÆÎÌ¡§750ml
À¸»ºÇ¯¡§2023 Ç¯
ÉÊ¼ï¡§»³Íü¸©»º ¥·¥ã¥ë¥É¥Í100¡ó
Marselan2019 -TaninoGimlet-
Æ±ÇÏ¤Î¥â¥Áー¥Õ¤ÎÌÚÈ¢Æþ¤ê
¥Þ¥ë¥¹¥é¥ó2019 ¥¿¥Ë¥Î¥®¥à¥ì¥Ã¥È
¥Ûー¥íー¥¿¥ó¥¯¤ÈÌÚÃ®¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1Ç¯¤Å¤Ä½ÏÀ®¡£±Ô¤¤´ã¸÷¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¿ー¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢²¿ÁØ¤Ë¤âÀÞ¤ê½Å¤Ê¤ê¼¡¡¹¤ÈÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¹á¤ê¤ÈÉ÷Ì£¤¬Ê£»¨¤ÇÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ëÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§10,000 ±ß(ÀÇÈ´ ¡¦ÌÚÈ¢Æþ¤ê)
ÆâÍÆÎÌ¡§750ml
À¸»ºÇ¯¡§2019 Ç¯
ÉÊ¼ï¡§»³Íü¸©»º ¥Þ¥ë¥¹¥é¥ó100¡ó
CabernetSauvignon2022 -EishinFlash-
Æ±ÇÏ¤Î¥â¥Áー¥Õ¤ÎÌÚÈ¢Æþ¤ê
¥«¥Ù¥ë¥Í¥½ー¥ô¥£¥Ë¥è¥ó2022 ¥¨¥¤¥·¥ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å
¥«¥·¥¹¤ä¿ù¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¹á¤ê¡¢¿§Ä´¤ÏÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÀÖ»ç¤¬ºã¤¨ºã¤¨¤È¤·¤¿°õ¾Ý¡£Á®¸÷¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ãー¥×¤Ê»À¤¬¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤ò½Å¤Í´Ý¤¯¤Ê¤ê»ÝÌ£¤òÈ¼¤Ã¤¿¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
ÆâÍÆÎÌ¡§750ml
À¸»ºÇ¯¡§2019 Ç¯
ÉÊ¼ï¡§»³Íü¸©»º ¥«¥Ù¥ë¥Í¥½ー¥ô¥£¥Ë¥è¥ó100¡ó
¢¨¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÊÖÎéÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Versailles Resort Farm ¡ß ChateauJun¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://chateaujun.theshop.jp/
¥·¥ã¥ë¥É¥Í¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°2023 ¥ª¥¸¥å¥¦¥Á¥ç¥¦¥µ¥ó(https://chateaujun.theshop.jp/items/126998977) (Í½Ìó¾¦ÉÊ/12·îËöÈ¯Á÷Í½Äê)
¥Þ¥ë¥¹¥é¥ó2019 ¥¿¥Ë¥Î¥®¥à¥ì¥Ã¥È(https://chateaujun.theshop.jp/items/127003821) (Í½Ìó¾¦ÉÊ/12·îËöÈ¯Á÷Í½Äê)
¥«¥Ù¥ë¥Í¥½ー¥ô¥£¥Ë¥è¥ó2022 ¥¨¥¤¥·¥ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å(https://chateaujun.theshop.jp/items/127003863) (¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÊÖÎéÉÊ/6·î¤´¤íÈ¯Á÷Í½Äê)
¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æ¥ê¥¾ー¥È¥Õ¥¡ー¥à
ËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®¤Ë¤¢¤ë¡¢°úÂàÌ¾ÇÏ¿ô¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î°úÂàÇÏ¤¬Í¾À¸¤ò²á¤´¤¹°úÂàÇÏËÒ¾ì¡£
¸½ºß¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î°úÂàÇÏ¤Î¹¬¤»¤ÊÍ¾À¸¤ò´ê¤¤¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°(https://readyfor.jp/projects/VersaillesResortFarm2025)¤ËÄ©ÀïÃæ¡£
½êºßÃÏ¡§ ¢©059-2124 ËÌ³¤Æ»º»Î®·´Æü¹âÄ®¸ËÉÙ739
URL¡§ https://www.versailles-resort.com
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æ¥ê¥¾ー¥È¥Õ¥¡ー¥à
ÂåÉ½¼Ô¡§ ´äºê ¿òÊ¸
¥·¥ã¥Èー¥¸¥å¥ó
1979Ç¯ÁÏ¶È¡£ÆüËÜÍ¿ô¤Î¥Ö¥É¥¦¤ÎÎ¤¡¢»³Íü¸©¹Ã½£»Ô¾¡¾ÂÄ®¤Ëµï¤ò¹½¤¨¤ë¥¸¥å¥ó¥°¥ëー¥×Ä¾±Ä¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¡£¼«¼ÒÈª¡¢¤ª¤è¤Ó·ÀÌóÇÀ²È¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥É¥¦¤«¤é¡¢Ë§½æ¤Ê¥ï¥¤¥ó¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¿ô¡¹¤Î¹ñ»º¥ï¥¤¥ó¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÇÆþ¾Þ¡£´ÇÈÄ¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë"¹Ã½£" ¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿G20 Âçºå¥µ¥ß¥Ã¥È¤Î¼óÇ¾Í¼¿©²ñ¤Ë¤Æ¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
https://chateaujun79.official.ec/