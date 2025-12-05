¥¨¥Õ¥Ô¥³¡ßÅÚº´»Ô¡ß¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡¡¾®³ØÀ¸¤Î¡Ö4¥³¥ÞÌ¡²è¡×¤¬¿©ÉÊ¥È¥ìー¤Ë¡ª ～12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ìー¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï～
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥Ô¥³¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§º´Æ£ ¼éÀµ¡¢°Ê²¼¡Ö¥¨¥Õ¥Ô¥³¡×¡Ë¤Ï¡¢¹âÃÎ¸©ÅÚº´»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§ÈÄ¸¶ ·¼Ê¸¡¢°Ê²¼¡ÖÅÚº´»Ô¡×¡Ë¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥Á¥§ー¥óËÜÉô¡ÊËÜ¼Ò¡§¹âÃÎ¸©¹âÃÎ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§耼Ì¾ ½ÓÆó¡¢°Ê²¼¡Ö¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤Ë¤ÆÅÚº´»Ô¤Î¾®³ØÀ¸¤¬¹Í¤¨¤¿£´¥³¥ÞÌ¡²è¤ò°õºþ¤·¤¿´Ä¶·¼È¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ìー¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢´Ä¶¾Ê¤Î¡Ö¥íー¥«¥ë¡¦¥Ö¥ëー¡¦¥ªー¥·¥ã¥ó¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¿ä¿Ê»ö¶È¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡¢ÅÚº´»Ô¤Î³¤ÍÎ¤´¤ßÂÐºö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾®³ØÀ¸¤¬ºîÀ®¤·¤¿4¥³¥ÞÌ¡²è¤ò°õºþ¤·¤¿´Ä¶·¼È¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ìー
¢£ ¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ó¤¬²¦¹ñ¡¦ÅÚº´¡×¤ÎÆÃ¿§¤ò³è¤«¤·¡¢¾®³ØÀ¸¤¬½ÀÆð¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¹Í¤¨¤¿4¥³¥ÞÌ¡²è¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿©ÉÊ¥È¥ìー¤ò¤Ä¤¯¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£ ËèÆü¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤³¤Î¥È¥ìー¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ½ÐÁ°¼ø¶È¤«¤éÀ½ÉÊ²½¤Þ¤Ç
º£Ç¯9·î¡¢ÅÚº´»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»4¹»¡Ê¿·µï¡¦ËÌ¸¶¡¦¸ÍÇÈ¡¦¹âÀÐ¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥¨¥Õ¥Ô¥³¡¢ÅÚº´»Ô¡¢¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë½ÐÁ°¼ø¶È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¼ø¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä½ÅÍ×À¤ò³Ø¤ó¤À¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ÎÃÎ¼±¤ò¤â¤È¤Ë´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ë4¥³¥ÞÌ¡²è¤òºîÀ®¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿Á´72ºîÉÊ¤«¤é3¼Ô¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¾Þ¡¢»ÔÄ¹¾Þ¡¢¶µ°éÄ¹¾Þ¡¢¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¾Þ¡¢¥¨¥Õ¥Ô¥³¾Þ¤Î³Æ¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ¤¬·èÄê¤·¡¢Âç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥Á¥§ー¥óÁ´Å¹¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ìー¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£±¿ÍÑ³«»Ï¤ËÀèÎ©¤Á¡¢11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï³Æ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤ÎÉ½¾´¼°¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥Õ¥Ô¥³¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¾®³ØÀ¸¤¿¤Á
¢£ ¡Ö¥È¥ìーto¥È¥ìー¡×¤Ë¤è¤ëCO2ºï¸º¤Ø¤Î¹×¸¥
º£²óºîÀ®¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ìー¤Ï¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß¿©ÉÊ¥È¥ìー¤ò¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÍÆ´ï¡Ö¥¨¥³¥È¥ìー¡×¤Ç¤¹¡£ ¥¨¥Õ¥Ô¥³¤Ï¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß¥È¥ìー¤òºÆ¤Ó¿·¤¿¤Ê¥È¥ìー¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¡Ö¥È¥ìーto¥È¥ìー¡×¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿·ÉÊ¤Î¸¶ÎÁ¤«¤éÀ½Â¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÍÞÀ©¤Ç¤¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ë¹×¸¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Õ¥Ô¥³¤Ïº£¸å¤â¡¢´Ä¶¶µ°é³èÆ°¤Î¿ä¿Ê¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»²²è¤Ø¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´»²¹Í¡Û¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥Ô¥³¡ä
¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë´Ê°×¿©ÉÊÍÆ´ï¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂç¼ê¡¡¡¡¡¡¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¥¨¥Õ¥Ô¥³Êý¼°¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ö¥È¥ìーto¥È¥ìー¡×¡Ö¥Ü¥È¥ëtoÆ©ÌÀÍÆ´ï¡×¤Ë¤è¤ëÃÏ¾å»ñ¸»¤Î½Û´Ä¡¢µÚ¤ÓCO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¤¤ÍÆ´ï¤Î³«È¯¤Ë¤è¤ë¾Ê»ñ¸»²½¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§¢©163-6036¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É£¶ÃúÌÜ£¸ÈÖ£±¹æ¿·½É¥ªー¥¯¥¿¥ïー36³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡º´Æ£¡¡¼éÀµ¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°ÂÅÄ¡¡ÏÂÇ·
Àß Î©¡§1962Ç¯7·î24Æü
H P¡§https://www.fpco.jp/
¡Ú¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÆÃÀß¥Úー¥¸¡Û ¥¨¥Õ¥Ô¥³ ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë(https://fpco-info.jp/)
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥Á¥§ー¥óËÜÉô¡ä
¹âÃÎ¸©¤òÃæ¿´¤Ë26Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤Î¡Ö¥µ¥ó¡×¤ÏÂÀÍÛ¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤Ïµ±¤¯¤È±¾¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ê¡¢ËüÊª¤ò°¦¤·¡¢ÃÈ¤á¡¢°é¤à¡¢ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ªÇã¤¤Êª¹¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÊÂ·¤¨¡¢¿·Á¯¤µ¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¡Ö°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÎÄó¶¡¡×¡Ö·ò¹¯¡¦ÈþÍÆ¤ÎÄó°Æ¡×¡Ö¿´¤Ë¶Á¤¯ÀÜµÒ¤È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤ËÅØ¤á¡¢³Ú¤·¤¯¤ªÇãÊª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅ¹¤Å¤¯¤ê¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§¢©781-0814¡¡¹âÃÎ»Ô°ð²ÙÄ®11-45
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡耼Ì¾ ½ÓÆó
Àß Î©¡§1961Ç¯4·î1Æü
H P¡§https://sunshinechain.com/