³ô¼°²ñ¼Ò¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºäËÜ¡¡ÔèÃË¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î9Æü(²Ð)¤Ë¡Ö¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ ¶á¹¾È¬È¨Å¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÆü¾ï¡×¤«¤é¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¡×¤Þ¤Ç¡ª2¤Ä¤Î´é¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡Ö¶á¹¾È¬È¨±Ø¡×¤Ë¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤¬¥ªー¥×¥ó¡ª
½ÐÅ¹ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶á¹¾È¬È¨±Ø¡×¤Ï¡¢µþºå¿À¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÍÎÏ¤ÊÄÌ¶ÐµòÅÀ¤È¤·¤ÆÃëÌëÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤¦¡ÖÅÔ»Ô¤ÎÍøÊØÀ¡×¤È¡¢¸©Æâ¶þ»Ø¤ÎÎò»Ë´Ñ¸÷ÃÏ¤Ø¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤¤¤¦¡ÖÎò»Ë¾ð½ï¡×¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
Ê¿Æü¤ÏÄÌ¶ÐµÒ¤äÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤ÎÀ¸³èµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ½µËö¤ÏÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ò·Þ¤¨¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢°Û¤Ê¤ëÆó¤Ä¤Î´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤¤Î©ÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î¡ÖÆü¾ï¤Î³Ú¤·¤ß¡×¤«¤é¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Î³§ÍÍ¤Î¡ÖÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¡×ºî¤ê¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÅ¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ½ÐÅ¹¤Þ¤Ç»Ä¤ê2¸©¡ÊÏÂ²Î»³¸©¡¢Ä»¼è¸©¡Ë¡£
º£¸å¤â¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤Ï¡¢¡Ö¶ú¥«¥Ä¤ò¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿©Ê¸²½¤Ë¤¹¤ë¡×¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶á¹¾È¬È¨Å¹ ¾ÜºÙ
¡ÚÅ¹ÊÞÌ¾¡Û
¡¡¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡¡¶á¹¾È¬È¨Å¹
¡Ú½êºßÃÏ¡Û
¡¡¼¢²ì¸© ¶á¹¾È¬È¨»Ô Âë»ôÄ®572
¡ÊJRÈüÇÊ¸ÐÀþ ¶á¹¾È¬È¨±Ø ËÌ¸ý ÅÌÊâ1Ê¬¡Ë
¡ÚÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Û
¡¡0748-34-1494
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û
¡¡·îÍËÆü 17:00～24:00
¡¡²Ð～¶â 17:00～25:00
¡¡ÅÚÍËÆü 12:00～25:00
¡¡Æü½ËÆü 12:00～24:00
¡ÚÅ¹ÊÞÀÊ¿ô¡Û
¡¡44ÀÊ
¡Ú¥ªー¥×¥óµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
2025Ç¯12·î9Æü(²Ð)～12·î15Æü(·î)¤Þ¤Ç
¡¦¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥ë¥Ä¹á¤ë¥¨ー¥ë¤ò290±ß¡ÊÀÇ¹þ319±ß¡Ë¤Ë¤ÆÄó¶¡
»²¹Í²èÁü
¡Ú¶ú¥«¥Ä¡Û
¥½ー¥¹¡¢°á¡¢Ìý¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¥ì¥·¥Ô¤ÏÌç³°ÉÔ½Ð¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ÅÄÃæ¤ÎÌ£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ç¯Æâ¤ÇÈÎÇä½ªÎ»¡ª
ÈÎÇä³«»ÏÈ¾Ç¯¤¿¤¿¤º¤Ç¡¢1,000ËüËÜÆÍÇË¤Î¿·Ì¾Êª¡ª¡ÖÌµ¸Â¥Ë¥ó¥Ë¥¯¥Û¥ë¥â¥ó¶ú¡×
¤ª¼ò¤Ë¹ç¤¦¡¦¤ª¼ò¤¬¤¹¤¹¤à¡¦°Â¤¯¤ÆºÇ¹â¤Ê¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡É¤òÌÜ»Ø¤·³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤Î¿·Ì¾Êª¤È¤Ê¤ë¶ú¥«¥Ä¤Ç¤¹¡£ÆÃÀ½¤Î»ÝÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥¯¾ßÌý¥¿¥ì¤ËÉÕ¤±¤¿¾õÂÖ¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
1ËÜ50±ß(ÀÇ¹þ55±ß)¤ÈÍê¤ß¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¡¢¤½¤·¤ÆÄÌ¾ï¤Î¶ú¥«¥Ä¤è¤ê¤â¾®¤Ö¤ê¤Î¤¿¤á·Ú¤¯¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ÎÌ£¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤ª¼ò¤ËÈó¾ï¤Ë¹ç¤¦Ì£ÉÕ¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡Û
¤´¼«Âð¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯°Â¿´¤·¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ªÁÚºÚ¤Î°ìÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¹ë²Ú¤Ê¿©»ö¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢²ÈÆÝ¤ß¤Î¤ª¶¡¤È¤·¤Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçºåÌ¾Êª¡Û
¢£ÅÄÃæ¤Î¤«¤¹¤¦¤É¤ó
¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤ÎÌ¾Êª¡£ÅÄÃæÆÃÀ½¤Î¤ª½Ð½Á¤ËÌý¤«¤¹¤Î»ÝÌ£¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£¤µ¤¤¤Ü¤·
ÇÏÆù¤òßîÀ½¤Ë¤·¤¿²ÏÆâÃÏÊý¡¢ÂçºåÉÜ±©±ÈÌî»Ô¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£Ç¬¤Þ¤ß¤ì¥ÁーÊ¿¾Æ¤
ÂçºåÀ¸¤Þ¤ì¤ÎBµé¥°¥ë¥á¡£¤¿¤Þ¤´¤ÎÃæ¤â³°¤âÇ¬¤Þ¤ß¤ì¡ª¥Áー¥º¤È¥Þ¥è¥Íー¥º¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£ÆùµÛ¤¤¡¡Æ¦ÉåÆþ¤ê
ÆóÆü¿ì¤¤¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬¡ØÆù¤¦¤É¤ó¤¦¤É¤óÈ´¤¤Ç¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦ÃíÊ¸¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÂçºåÌ¾Êª¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³·¿¥á¥Ë¥åー¡Û
¢£¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À
¤ª¹¥¤ß¤ÎÂç¤¤µ¤ËÄÙ¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Êý¡¹¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£
¢£¤¿¤³¾Æ¤
À¸ÃÏ¤Ë½Ð½Á¤È¾ßÌý¤ÎÌ£¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯¾¤¤·¾å¤¬¤ì¤ë¤¿¤³¾Æ¤¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤Ç¾Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨9¸ÄÆþ¤ê¤Ï¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ìÌµÎÁ¡£
¡Ú¤ª»ÒÍÍ¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡Û
10Ç¯¸å20Ç¯¸å¤âÄ¹¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤ª»ÒÍÍ¤âÂçÀÚ¤Ê¤ªµÒÍÍÁØ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ SNS¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È :
https://x.com/kushitanaka
¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È :
https://www.instagram.com/kushikatsu_tanaka/
KT¥êー¥°¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È :
https://x.com/kt_league
³ô¼°²ñ¼Ò¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀßÎ©¡§2002Ç¯3·î20Æü¡¡»ñËÜ¶â¡§3²¯±ß¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºäËÜ¡¡ÔèÃË
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ1-7-6¡¡Æ£ÏÂÅì¸ÞÈ¿ÅÄ¥Ó¥ë5³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä¡¢FC³«È¯
URL¡§https://kushi-tanaka.co.jp/
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡¿TANAKA INTERNATIONAL INC.¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥Æ¥£ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿³ô¼°²ñ¼ÒUKYE¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥½¥é