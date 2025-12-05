¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ëKFC¥«ー¥É¤¬1,225Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡ª¡Û ¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Î¥Ç¥Ñー¥È¡Ù¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤¬´ë²è¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Î¥Ç¥Ñー¥È¡Ù¤Ï¡¢X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー)¤ÎÂÐ¾Ý¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëKFC¥«ー¥É¡×500±ßÊ¬¤¬1,225Ì¾¤µ¤Þ¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¡¢2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¤«¤é2025Ç¯12·î25Æü(ÌÚ)¤Î´ü´Ö³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Æüº¢¤«¤é¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹(12·î25Æü)¤Ë¤¢¤ï¤»¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Î¥Ç¥Ñー¥È¡Ù¤«¤é1,225Ì¾¤µ¤Þ¤Ø¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Î¥Ç¥Ñー¥È¡Ù
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡ä
ÂÐ¾Ý¥¢¥«¥¦¥ó¥È( @GBO_official ) ( @gasha_official )¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤ÆÂÐ¾Ý¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëKFC¥«ー¥É¡×500±ßÊ¬¤òÃêÁª¤Ç1,225Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¢¨¥Í¥Ã¥È¥ªー¥Àー¤Ç¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£¢¨°ìÉôÆÃ¼ìÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û
2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ý¥¹¥ÈÅê¹Æ¸å¤«¤é2025Ç¯12·î25Æü(ÌÚ)23:59¤Þ¤Ç
¡Ú¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
https://bandainamco-am.co.jp/others/capsule-toy-store/topics/20251205_kfc_cp.html
¢¨¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£È¯É½¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¢¨¾¦ÉÊ¡¦ÆÃÅµ¡¦·ÊÉÊ¡¦¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ï¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÊÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó(R)¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
(C)Bandai Namco Experience Inc.