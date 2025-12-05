¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þºî²È¤ò¼¡¡¹¤ÈÇÚ½Ð¡ª Ê¸³Ø³¦¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ä·ÝÂç¤Î¾¦¶ÈÊ¸·Ý»ï¡Ö301¡Ê¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¤¥Á¡Ë¡×ºÇ¿·¹æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¡ÊµþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¡¿³ØÄ¹¡§º´Æ£ Âî¡Ë¤Ï¡¢ÄÌ³Ø²ÝÄø¡¦ÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¤¢¤ï¤»¤ÆÌó23,000Ì¾¤¬³Ø¤ÖÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÁí¹ç·Ý½ÑÂç³Ø¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÌó18,000Ì¾¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»äÎ©Âç³ØÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¤È¤·¤Æ¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î³Ø¤Ó¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓËÜ³ØÊ¸·ÝÉ½¸½³Ø²Ê¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤Ç¤¢¤ë¶µ°÷¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ©ºî¤¹¤ë¡ØÊ¸·Ý»ï 301¡Ê¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¤¥Á¡Ë¡Ù¤ÎÂè6¹æ¤ò´©¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¹æ¤ÎÂçÆÃ½¸¤Ï ¡ÉÀï¸å80Ç¯¡É¡ª
º£¹æ¤Ï¡¢ÂçÆÃ½¸¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¡ÖÀï¸å80Ç¯¡¡¤Æ¤Î¤Ò¤é¤ÎÊý½®¡×¤ò·Ç¤²¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ç³©Àî¾Þºî²È¤ÎËôµÈÄ¾¼ù¤µ¤ó¡¢»í¿Í¤ÇËÝÌõ²È¤Î»³ºê²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¡¢·²Áü¿·¿ÍÊ¸³Ø¾Þ¡¢Ìî´ÖÊ¸·Ý¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þºî²È¤ÎË±Ê¹ÀÊ¿¤µ¤ó¤é¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÂèÆóÆÃ½¸¤Î¡Ö¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÆþÌç¡×¤Ç¤Ï¡¢4¿Í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë½ñÉ¾¤ò¼ýÏ¿¡£ËÜ³ØÊ¸·ÝÉ½¸½³Ø²ÊÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¹áÄÇ¥â¥¤¥ß¤äKanaria¤Ê¤É¤ÎMV¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÃíÌÜ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦Çòºé¤Þ¤°¤ë¤µ¤ó¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±³Ø²ÊÂ´¶ÈÀ¸¤Îºî²È¡¢¶ðÅÄÈ»Ìé¤µ¤ó¡Ê·²Áü¿·¿ÍÊ¸³Ø¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤ÈÆ±³Ø²ÊÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¸½ºßÂç³Ø±¡¤Ëºß³ØÃæ¤Î¾åÂ¼Íµ¹á¤µ¤ó¡Ê½÷¤Ë¤è¤ë½÷¤Î¤¿¤á¤ÎR-18Ê¸³Ø¾Þ Âç¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤ÎÂÐÃÌ¤â·ÇºÜ¡£
·ÝÂçÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Í³¤Ç¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤´¶À¤¬¸÷¤ë¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ»Ä¤·¤¿¤¤°ìºý¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
――¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊª¸ì¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤·¤«¤·¤½¤ì¤é¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÎò»Ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê²Ï¤ÎÄì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿Êª¸ì¤ò¤³¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç¤¹¤¯¤¤¾å¤²¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë±¿¤ó¤ÇÅÁ¤¨¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯Ê¸·Ý»ï¤âÊý½®¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊËÜÊ¸¤è¤ê¡Ë
Âè£±ÆÃ½¸¡ÖÀï¸å80Ç¯ÆÃ½¸¡¡¤Æ¤Î¤Ò¤é¤ÎÊý½®¡×
¡Î´ó¹Æ¡Ï»³ºê²ÂÂå»Ò¡Ö¥È¥Í¥ê¥³¤Î¿¹¡×¡¢ËôµÈÄ¾¼ù¡Ö¼«¾Ê¤È¾Ð¤¤¡×
¡Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡ÏË±Ê¹ÀÊ¿¡ÖÎò»Ë¤Î°Å°Ç¤«¤éËÂ¤°²«¶â¸ÀÍÕ¡×
»³ËÜ¾¹ÇÏ¡Êàèàá½ñË¼¡Ë¡¢ÅÄÃæÍ´²ð¡Ê¸¦µæ¼Ô¡Ë¡¢»ÖÎÉÆ²Àµ»Ë¡Ê¼êÄ¢Îà¿Þ½ñ¼¼¡Ë¡¢µï¸¶ÅÄÍÚ¡Ê¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡¦¥¥å¥ìー¥¿ー¡Ë¡¢ÁáÀî¹¬À¸¡ÊÔ¤¸÷»û¥ª¥Þー¥ë¤µ¤ó¤ò¸ì¤ë²ñ¡Ë¡¢°ËÆàÆ©¸÷¡Ê¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¡Ë
¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Î²Î»ì¤òÆÉ¤à
Âè2ÆÃ½¸¡Ö¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÆþÌç¡×
¡Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë½ñÉ¾¡Ï»°Àî¤ß¤ê¡Ê¾®Àâ²È¡Ë¡¢ËÌÂô·Ä¡Ê¾®Àâ²È¡¦¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡Ë¡¢Çòºé¤Þ¤°¤ë¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡Ë¡¢ÀçÅÄ³Ø¡Ê¾®Àâ²È¡Ë
¡ÎÂÐÃÌ¡Ï¶ðÅÄÈ»Ìé ¡ß ¾åÂ¼Íµ¹á
¡Î¾®Àâ¡ÏÂ¿ÅÄÀé²Æ¡ÖÀöÂõ²ÈÂ²¡×¡¡¤Û¤«
ËÜ³ØÊ¸·ÝÉ½¸½³Ø²ÊÂ´¶ÈÀ¸¤Î¶ðÅÄÈ»Ìé¤µ¤ó¡Ê·²Áü¿·¿ÍÊ¸³Ø¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤È¾åÂ¼Íµ¹á¤µ¤ó¡Ê½÷¤Ë¤è¤ë½÷¤Î¤¿¤á¤ÎR-18Ê¸³Ø¾Þ Âç¾Þ¼õ¾Þ¡Ë
½ñÀÒ¾ðÊó
¡ØÊ¸·Ý»ï 301¡ÙÂè6¹æ
2025Ç¯12·î5Æüº¢¤è¤êµþºå¿À¤Î½ñÅ¹¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇä³«»Ï¡¡Äê²Á1000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
A5ÈÇ¡¡192¥Úー¥¸
µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø Ê¸·ÝÉ½¸½³Ø²Ê 301Ê¸¸Ë
¡ö½é²ó¸ÂÄêÉô¿ô¡Ê½ÅÈÇ¤Ê¤·¡Ë¤Î¤¿¤á¡¢½éÈÇ´°Çä¤ÇÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµá¤á¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
⬛︎ ¡ØÊ¸·Ý»ï301¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
µþÅÔ·Ý½ÑÂç³ØÊ¸·ÝÉ½¸½³Ø²Ê¤Î½ÐÈÇ¥ìー¥Ù¥ë¡Ö301Ê¸¸Ë¡×¤«¤éÈ¯¹Ô¤¹¤ëÊ¸·Ý»ï¡£2021Ç¯4·î¤ËÁÏ´©¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÁ´6¹æ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡£ÊÔ½¸Éô¤Ï³ØÀ¸¤È¶µ°÷¤Ç¹½À®¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤Î½ñÅ¹¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇäÃæ¡£
⬛︎ µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î·Ý½ÑÂç³Ø¤È¤·¤ÆÄÌ³Ø²ÝÄø¡¢ÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é23,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÇ¯ÎðÁØ¤Î°ÕÍßÅª¤Ê³ØÀ¸¤¬½¸¤Þ¤ë¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£·Ý½Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ÇÉ¬Í×¤ÊÎÏ¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ý½Ñ¤ò³Ø¤ó¤À³ØÀ¸¤¬¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¡Öéº½ÑÎ©¹ñ¡×¤ò¶µ°éÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢ÄÌ³Ø²ÝÄø¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë"¼Ò²ñ¤È·Ý½Ñ"¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò½Å»ë¤·¤¿·Ý½Ñ¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¡£´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ò¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¥¢ー¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡Ö¼Ò²ñ¼ÂÁõ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÇ¯´Ö100·ï°Ê¾å¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø²Ê¤òÄ¶¤¨¤¿¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤ä¼ÂºÝ¤Î»Å»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÀ¤òÈ÷¤¨¤¿É½¸½¼Ô¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§¢©606-8271 µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ôº¸µþ¶èËÌÇòÀî±»À¸»³Ä®2-116
URL¡§https://www.kyoto-art.ac.jp/