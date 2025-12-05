¡ÚÊ¡ÅçÆü»º Ê¡Åç³ùÅÄÅ¹¡Û¥»ー¥ë¥¹¤òÌÜÅª¤È¤·¤Ê¤¤Àè¿Êµ»½ÑÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖHELLO NISSAN¡×¤ÎÍ½Ìó¤¬¥¹¥¿ー¥È
Ê¡ÅçÆü»º¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡Åç¸©Ê¡Åç»Ô¡¢ÂåÉ½¡§¶â»Ò çÐ»Ö¹¬¡¢°Ê²¼¡¢Ê¡ÅçÆü»º¡Ë¤Ï¡¢ÅìËÌ½éÆ³Æþ¤È¤Ê¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³·¿Å¹ÊÞ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖHELLO NISSAN¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÍ½Ìó¤¬¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³·¿Å¹ÊÞ¤Ï¡¢¹ØÆþ¸¡Æ¤¤Î½é´üÃÊ³¬¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÍèÅ¹¤·¤ä¤¹¤¤Å¹ÊÞ·ÁÂÖ¤Ç¡¢Æü»º¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇ»Ì©¤ÊÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤¬2021Ç¯¤ËÁ´¹ñÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³·¿Å¹ÊÞ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖHELLO NISSAN¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥»ー¥ë¥¹¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÀìÌç¤Ç¹Ô¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÖÆü»º¥Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ëー¡×¤Ë¤è¤ëÀÜµÒ¤È¡¢ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤60Ê¬°Ê¾å¤ÎÄ¹»þ´Ö»î¾è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÀè¿Êµ»½Ñ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò°Â¿´¤·¤Æ¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆü»º¥Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ëー¡×¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÆü»º¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤ËÆü»º¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢Æü»º¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¡¢¥¹¥Èー¥êー¤òÅÁ¤¨¡¢²¿¤è¤êÆü»º¤é¤·¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡¦¤ªµÒÍÍÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÆü»º¥Õ¥¡¥ó¡×¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡ÅçÆü»º Ê¡Åç³ùÅÄÅ¹¤Ï¡¢ÅìËÌÃÏ°è¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³·¿Å¹ÊÞ¤ÎÆ³ÆþÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¡Åç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶áÎÙÃÏ°è¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÆü»º¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¿È¶á¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅ¹ÊÞ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Àè¿Êµ»½ÑÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖHELLO NISSAN¡×³µÍ×
ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¡ÖÆü»º¥êー¥Õ¡×¡¢¡ÖÆü»º¥µ¥¯¥é¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÅÆ°¶îÆ°£´ÎØÀ©¸æµ»½Ñ¡Öe-4ORCE¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¡×Åù¤Î»î¾è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æü»º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅÅÆ°²½µ»½Ñ¤ª¤è¤ÓÃÎÇ½²½µ»½Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë°Ê²¼£³¤Ä¤Î¥³ー¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯£µ·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥º¥ª¥Õ¥É¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¥³ー¥¹¡×¤Ë¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î¥Ï¥ó¥º¥ª¥Õ»î¾è¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥»¥ì¥Ê e-POEWR LUXION¡Ê¥ë¥¥·¥ª¥ó¡Ë¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È 2.0¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¤Î¥³ー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ª¹¥¤ß¤Î£±Âæ¤¸¤Ã¤¯¤êÂÎ¸³¥³ー¥¹¡¡ÂÎ¸³»þ´Ö 90Ê¬¡Ê»î¾è»þ´Ö 60Ê¬¡Ë
¡¦ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Þ¤ë¤´¤ÈÂÎ¸³¥³ー¥¹¡¡ÂÎ¸³»þ´Ö 90Ê¬¡Ê»î¾è»þ´Ö 60Ê¬¡Ë
¡¦¥Ï¥ó¥º¥ª¥Õ¥É¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¥³ー¥¹¡¡ÂÎ¸³»þ´Ö 120Ê¬¡Ê»î¾è»þ´Ö 90Ê¬¡Ë
ÂÎ¸³Í½ÌóÊýË¡
°Ê²¼ÆÃÀß¥Úー¥¸Æâ¤Î¡ÚÂÎ¸³¤ÎÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Û¥Ü¥¿¥ó¤è¤ê¡¢ÀìÍÑÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ÊWEBÍ½Ìó¤Î¤ß¡Ë¡£
¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆüÄø¤Ï¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÆü¤È¤Ê¤ë19Æü¡Ê¶â¡Ë°Ê¹ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://ni-fukushima.nissan-dealer.jp/info/fair/kamata_bes_12.html
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§Ê¡ÅçÆü»º¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶â»Ò çÐ»Ö¹¬
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©960-8102¡¡Ê¡Åç»ÔËÌÄ®2ÈÖ32¹æ
ÀßÎ©¡§1938Ç¯8·î18Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ê¡Åç¸©Æâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆü»º¼«Æ°¼Ö¤ÎÀ½Â¤¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤ÎÈÎÇäÊÂ¤Ó¤Ë½¤Íý¡¢Ãæ¸Å¼ÖÈÎÇä¡¢ÉôÉÊ¡¢ÍÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¼«Æ°¼Ö¥êー¥¹¡¢¥ì¥ó¥¿¥«ー¡¢¼«Æ°¼Ö½ý³²ÊÝ¸±ÂåÍý¶ÈÌ³¤Ê¤É¡£
¼Ò°÷¿ô¡§635Ì¾¡Ê2025Ç¯8·î1Æü¸½ºß¡Ë
»ö¶È½ê¡§Ê¡Åç¸©Æâ¤Ë41Å¹ÊÞ¡¡¢¨¸½ºßÉÙ²¬Å¹¤Ï±Ä¶È¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://ni-fukushima.nissan-dealer.jp/
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§024-523-2111¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡ã ´ë¶È¥á¥Ã¥»ー¥¸ ¡ä
ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¤È¥µー¥Ó¥¹¤ÇÊ¡Åç¸©¤Î³§ÍÍ¤Ë°Â¿´¤Î¥«ー¥é¥¤¥Õ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¥«ー¥Ç¥£ー¥éー¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¡£¿Í¸ý¸º¾¯¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¡¢²áÁÂ¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¤Ê¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¼Ò²ñ¡¢SDGs¡¢ºÒ³²ÂÐºö¡¢¤½¤·¤ÆÉü¶½¡£ÃÏ°è¤¬Êú¤¨¤ëÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê²ò·è¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÑ²½¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÑ²½¤òµ¯¤³¤¹»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»þÂå¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¡£ÃÏ°è¤Ë½ÀÆð¤Ë¡£¤¤¤Á¡¢¤Ï¤ä¤¯¡£