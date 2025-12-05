ËÌ³¤Æ»¤Î137»ÔÄ®Â¼¤¬¸Ø¤ëÊÖÎéÉÊ¤ò¸·Áª¡Ö¿Íµ¤¤ÎÉÊ¡¦±£¤ì¤¿°ïÉÊ¤¬Âç½¸¹ç¡ªÅß¤ÎÂçËÌ³¤Æ»Å¸¡×³«ºÅÃæ¡ª
ËÌ³¤Æ»¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¼è¤ê°·¤¦¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ 2026Ç¯£±·î£¹Æü(¶â)¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¿Íµ¤¤ÎÉÊ¡¦±£¤ì¤¿°ïÉÊ¤¬Âç½¸¹ç¡ªÅß¤ÎÂçËÌ³¤Æ»Å¸¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÊª»ºÅ¸¤Ç¤Ï¡¢Æ»Æâ137»ÔÄ®Â¼¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ïÉÊ¤òÃÏ¸µ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤È¤â¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¥Û¥¿¥Æ¡×¤ä¡Ö¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡×¤Ê¤É¡¢ËÌ³¤Æ»¤¬À¸»ºÎÌ¤äµù³ÍÎÌ¤Ê¤É¤ÇÁ´¹ñ£±°Ì¤ò¸Ø¤ë¼«Ëý¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»Ä£¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤ËËÌ³¤Æ»¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊª»ºÅ¸¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Æ»Æâ»ÔÄ®Â¼¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëÊÖÎéÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤è¤ê³«ºÅ¤·¡¢º£Ç¯¤Ç£³²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëËÜÊª»ºÅ¸¤Ç¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤Î¡Ö»ÔÄ®Â¼¿¦°÷¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥á¥ó¥È¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÃÏ¸µPR¡×¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÖÎéÉÊ°Ê³°¤Ë¤â´óÉíÀè¤ÎÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¤¤·¤µ¤â³Ú¤·¤µ¤â¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤ÊËÌ³¤Æ»ÂÎ¸³¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.furusato-tax.jp/feature/a/municipality_exhibition_hokkaido#seafood¡¡
¡ÚËÌ³¤Æ»¤ÎÎëÌÚÃÎ»ö¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
¤¤¤Ä¤âËÌ³¤Æ»¤ª¤è¤ÓÆ»Æâ»ÔÄ®Â¼¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤â¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥¹¥È¥Ð¥ó¥¯ÍÍ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡Ö¿Íµ¤¤ÎÉÊ¡¦±£¤ì¤¿°ïÉÊ¤¬Âç½¸¹ç¡ªÅß¤ÎÂçËÌ³¤Æ»Å¸¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£²¦Æ»¤ÎÌ¾ÉÊ¤«¤éÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë°ïÉÊ¤Þ¤Ç¡¢Æ»Æâ³ÆÃÏ°è¤¬¸Ø¤ëÆÃ»ºÉÊ¤Î¿ô¡¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤È¤ªµ¤¤Ë¾¤¤¹¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÀ§Èó¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÄÌ¤¸¤ÆËÌ³¤Æ»¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ãËÌ³¤Æ»¤¬µù³ÍÎÌ1°Ì¤ò¸Ø¤ë¿å»ºÊª¤ò¤´¾Ò²ð¡ª¡ä
¢£»É¿È¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ªÁ´¹ñ¤Ë¸Ø¤ëÍºÉð(¤ª¤¦¤à)Ä®»º¥Û¥¿¥Æ
¸·Åß´ü¤Î¥ª¥Ûー¥Ä¥¯³¤¤Ï¡¢Î®É¹¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢³¤°ìÌÌ¤¬Çò¶ä¤ÎÀ¤³¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½Õ¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤Ë¿å²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤È¡¢Î®É¹¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÉÙ¤Ê¥ß¥Í¥é¥ë¤¬³¤¤ØÍÏ¤±½Ð¤·¡¢³¤Ãæ¤ËË¤«¤Ê±ÉÍÜ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼«Á³´Ä¶¤¬¡¢ÍºÉðÄ®¤Î¥Û¥¿¥Æ¤òÂç¤¤¯°é¤Æ¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¹¡£½ÕÀè¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤È±ÉÍÜ¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¿å²¹¤Î¾å¾º¤È¤È¤â¤Ë¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£µù³Í¸å¤Ï¡¢¿·Á¯¤Ê¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¿×Â®¤Ë³³Ì¤ò³°¤·¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¥Õ¥êー¥¶ー¤ÇµÞÂ®ÎäÅà¤·¤Þ¤¹¡£ºÙË¦¤ò²õ¤µ¤º°ìµ¤¤ËÅà·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²òÅà¸å¤Ç¤âÇ»¸ü¤Ê´Å¤ß¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£»É¿È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥¿ー¾ßÌý¾Æ¤¡¢¥«¥ìー¤ä¥·¥Á¥åー¤Ê¤É¤Î¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤Ç¤â¡¢¥Û¥¿¥Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¼¤¤¥³¥¯¤È½Ð½Á¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.furusato-tax.jp/product/detail/01563/6561056
¢£ÍºÉðÄ®Ìò¾ì¿¦°÷¤ÎÀ¼
¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éÌÜ¤òÎ±¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªÍºÉðÄ®¤Î³¤»ºÊª¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë¸Ø¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Û¥¿¥Æ¤Ï²òÅà¸å¤Ç¤â»ÝÌ£¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»É¿È¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ÍºÉðÄ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÍºÉðÄ®¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎËÌÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ª¥Ûー¥Ä¥¯³¤±è´ß¤ÎÄ®¤Ç¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥³¥Ð¥ë¥È¥Ö¥ëー¤Î³¤¤ËÎ×¤à³¤´ßÀþ¤¬35£ë£í¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢³¤´ß¤«¤éÆîÀ¾¤Ë¤ÏËÒÁðÃÏ¤¬°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¸¶À¸ÎÓ¤¬»Ä¤ë¡¢Èë¶¡Ö¥Ô¥ä¥·¥ê¼¾¸¶¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»³¡¹¤¬Ï¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä®Æâ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥Ûー¥Ä¥¯³¤¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¡ÖÆü¤Î½ÐÌ¨¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¿ôÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷¡¦¸òÎ®»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢Å·Á³²¹Àô¤äÁí¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÅ¸Ë¾Âæ¡¢¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ê¤É¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Á¥ë¥É¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ªÍø¿¬Åç³¤°è¤ÎÉÍè§¤ÇÌÓ¥¬¥Ë
Âç¥µ¥¤¥º£²Èø¡¡Ìó1.3kg
£²～£´·î¤¬µù´ü¤ÎÍø¿¬Åç³¤°è¤Ç³Í¤ì¤¿½Ü¤ÎÌÓ¥¬¥Ë¤ò¡¢¿·Á¯¤Ê¤¦¤Á¤Ëè§¤Ç¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡ªè§¤ÇÌÓ¥¬¥Ë¤ÏÎäÅàÊª¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä®Æâ¤ÎÊ¡»Î¿å»º¤Ç¤Ï¡¢°ìÅÙ¤âÎäÅà¤»¤º¤Ë¡Ö¥Á¥ë¥É¡×¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡Öè§¤Ç¤¿¤Æ¡×¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã»¤¤µù´ü¤Î´Ö¤À¤±¤Ç¤¹¡£¶Ë´¨¤Î³¤¤Ç°é¤Ã¤¿ÌÓ¥¬¥Ë¤Ï¿È¤ÎÄù¤Þ¤ê¤¬È´·²¡£¥Á¥ë¥É¤À¤«¤é¤³¤½Ì£¤ï¤¨¤ë¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¿È¤È¡¢Ç»¸ü¤Ê¥ß¥½¤òÀ§Èó¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.furusato-tax.jp/product/detail/01519/6583735?query_id=0a786259-fb71-4466-9ad5-2ed1d8a9dd35&ss_request_id=bfc60ac1-4f0c-44ef-be24-b5a3e530a708(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/01519/6583735?query_id=0a786259-fb71-4466-9ad5-2ed1d8a9dd35&ss_request_id=bfc60ac1-4f0c-44ef-be24-b5a3e530a708)
¢£Íø¿¬ÉÙ»ÎÄ®Ìò¾ì¿¦°÷¤ÎÀ¼
ÃÏ¸µ¤Ç¤âÆÃÊÌ¤Ê»þ¤ËÌ£¤ï¤¦¤´¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç»¸ü¤Ê¥«¥Ë¤ß¤½¤âÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥¤¥ëºÑ¤ß¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¼ê·Ú¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢£Íø¿¬ÉÙ»ÎÄ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Íø¿¬ÉÙ»ÎÄ®¤Ï¡¢²Ð»³³èÆ°¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Íø¿¬Åç¤Ë½êºß¤·Ž¤¤¹¤Ù¤Æ¤¬Íø¿¬»³¡ÊÍø¿¬ÉÙ»Î¡Ë¤Î»³¿þ¤È¤Ê¤ê¡¢³¤È´¥¼¥í¥áー¥È¥ë¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž¡¤Þ¤¿Ž¤¡Ö¥ê¥·¥ê¡×¤ÈÌ¾¤Î¤Ä¤¯¹â»³¿¢Êª¤ä¡¢À¡¤ó¤À¸ÐŽ¤Ä¦¹ï¤Î¤è¤¦¤Ê³¤´ßÀþ¤Ê¤ÉŽ¤ÂÀ¸Å¤Î¼«Á³¤¬º£¤Ê¤ª»Ä¤ëÉ÷·Ê¤ÏÀ¶Î÷¤Ç²ÄÎù¤Ê¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÍºÂç¤ÊÍø¿¬ÉÙ»Î¤Ï¡ÖÇò¤¤Îø¿Í¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤âÉÁ¤«¤ì¡¢Á´¹ñ¤ÎÊý¤Ë¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÓ¥¬¥Ë¤ä¥¦¥Ë¡¢Íø¿¬º«ÉÛ¤Ê¤É³¤»ºÊª¤¬¼«Ëý¤ÎÄ®¤Ç¤¹¡£´Ñ¸÷¤ä¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¼¤ÒÍø¿¬ÉÙ»ÎÄ®¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£½½¾¡²ê¼¼Ä®¡¡¤È¤«¤ÁÀ²¤ì¡¡½½¾¡¤á¤à¤í¥¹¥¤ー¥È¥³ー¥ó
½½¾¡¤á¤à¤í»º¤Î¥¹¥¤ー¥È¥³ー¥ó¤ÎÉÊ¼ï¤Ï¡Ö¥´ー¥ë¥É¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ç¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤È¥·¥ã¥¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÎÃ¤·¤¤Ä«¤Ë¡¢ÃëÌë¤Î´¨ÃÈº¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Å¤ß¤¬¤·¤Ã¤«¤êÃß¤¨¤é¤ì¤¿¥¹¥¤ー¥È¥³ー¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Ë¤È¤ì¤¿¡Ö°ìÈÖ²Ì¡×¤À¤±¤ò¼ý³Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤òÆ¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÇÀ²È¤ÇÁªÊÌ¸å¡¢JA½Ð²Ù»þ¤Ë¤Ï¿¿¶õÍ½Îäµ¡¤Ç²¹ÅÙ¤òÁÇÁá¤¯²¼¤²¤ë¤³¤È¤ÇÁ¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÊ¼Á¤Î¹â¤¤¾õÂÖ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡ü¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.furusato-tax.jp/product/detail/01637/5445749
¢£²ê¼¼Ä®Ìò¾ì¿¦°÷¤ÎÀ¼
²ê¼¼Ä®¤Î¥¹¥¤ー¥È¥³ー¥ó¤Ï¡¢ÇÀ²È¤µ¤ó¤¬¼ý³Ï¤·¤Æ£Ê£Á¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¿¿¶õÍ½Îäµ¡¤È¤¤¤¦ÁõÃÖ¤Ç¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Î²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¡¢Á¯ÅÙ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÈþÌ£¤·¤µ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Þ¤é´Å¤¯¤Æ»Ý¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢¨¡Ö¤Ê¤Þ¤é¡×¤ÏËÌ³¤Æ»ÊÛ¤Ç¡Ö¤È¤Æ¤â¡×¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¢£²ê¼¼Ä®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ê¼¼Ä®¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î½½¾¡¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¤ー¥È¥³ー¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÇÀºîÊª¤òÀ¸»º¤¹¤ëÇÀ¶È²¦¹ñ¤Ç¤¹¡£¥²ー¥È¥Üー¥ëÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ËèÇ¯²Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈ¯¾Í¤ÎÃÏÇÕ¡×¤È¤¤¤¦¥²ー¥È¥Üー¥ëÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½ÐÍè¤¿¤Æ¤Î¥Û¥¯¥Û¥¯´¶¡ªÆîÉÙÎÉÌîÄ®¤ÎÁÇËÑ¤Ç¹á¤Ð¤·¤¤¥Ð¥¿¤¸¤ã¤¬
¿¹¤È¸Ð¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÆîÉÙÎÉÌîÄ®¤«¤é¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¤¿¡Ö¥Ð¥¿¤¸¤ã¤¬¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¤Û¤¯¤Û¤¯¤ÎÃË¼ß¤¤¤â¤Ë¥Ð¥¿ー¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤é¤·¤¤ÁÇËÑ¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.furusato-tax.jp/product/detail/01462/5262377
¢£ÆîÉÙÎÉÌîÄ®Ìò¾ì¿¦°÷¤ÎÀ¼
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç½ÐÍè¤¿¤Æ¤ÎÌ£¡ªÃÏ¸µÆ»¤Î±Ø¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¥Û¥Ã¤È¤Ç¤¤ë¡¢»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÈþÌ£¤·¤¤¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢ÆîÉÙÎÉÌîÄ®¤ÎÂçÃÏ¤ÎÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÆîÉÙÎÉÌîÄ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆîÉÙÎÉÌîÄ®¤Ï¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¼«Á³¤¬Â©¤Å¤¯¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¤Þ¤Á¡£¥«¥Ìー¤ä¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤«¤éÂç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£À¡¤ó¤À¿å¤ÈÈîÍà¤ÊÂçÃÏ¤¬°é¤à¿©¤Î·Ã¤ß¤âË¤«¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´´óÉí¤¬¡¢Èþ¤·¤¤¼«Á³¤äÃÏ°è¤ÎÊë¤é¤·¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÆîÉÙÎÉÌîÄ®¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã»²¹Í¾ðÊó¡¡ËÌ³¤Æ»¤ÎÆüËÜ°ì¡Êµù¶È¡¢ÇÀ¶È¡¢ÇÀÃÜ»ºÊª¡Ë¡ä
¡ÚËÌ³¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¦ÆüËÜ³¤¡¦¥ª¥Ûー¥Ä¥¯³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢ÍºÂç¤ÇÊÑ²½¤ËÉÙ¤à»³¡¹¤ä¹Âç¤Ê¼¾¸¶¡¢À¡¤ó¤À¸Ð¾Â¤Ê¤É¡¢Ë¤«¤ÇÈþ¤·¤¤¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Íµ¨¤Î°Ü¤í¤¤¤¬Á¯¤ä¤«¤Ç¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÇÀ¿å»ºÊª¤¬Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿å»ºÊª¡Û
¤«¤ËÎà¡¢¥Û¥¿¥Æ¥¬¥¤¤Îµù³ÍÎÌ¤ÏÆüËÜ°ì¡ª
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¤Ë¤·¤ó¡¢¤Þ¤¹Îà¡¢¤µ¤±Îà¡¢¤¢¤µ¤êÎà¡¢¤Û¤Ã¤±¡¢¤³¤ó¤ÖÎà¡¢¤¹¤±¤È¤¦¤À¤é¡¢¤Þ¤À¤é¡¢¤¤Á¤¸¡¢¤¿¤³Îà¡¢¤«¤ì¤¤¡¢¤¦¤ËÎà¡¢¤µ¤ó¤Þ¡¢¤Õ¤°¡¢¤Ê¤Þ¤³Îà¡¢¤Ò¤é¤á¡¢¤Ö¤ê¤Îµù³ÍÎÌ¤ÏÆüËÜ°ì¡ª
¡ÌÇÀ¿å¾Ê,R6µù¶È¡¦ÍÜ¿£¶ÈÀ¸»ºÅý·×¡Í
¡ÚÇÀ¶È¡Û
£±.ÆüËÜ¤ÎÅÄÈª¤Î4Ê¬¤Î1¤¬ËÌ³¤Æ»¤Ë¤¢¤ë¡ª
¢Í¹ÌÃÏ¡ÊÇÀÃÏ¡ËÌÌÀÑ¤¬ÆüËÜ°ì¡ÊÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î4Ê¬¤Î1¡Ë¡Ä Á´ÂÎ4,239Àé¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢1,133Àé¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¡Ê26.7¡ó¡Ë
¡ÌÇÀ¿å¾Ê,R7¹ÌÃÏÌÌÀÑ¡Í
£².ËÌ³¤Æ»¤Î°ìÇÀ²È¤ÎÅÄÈª¤Ï¡¢Â¾ÉÜ¸©¤Î20ÇÜ¤â¹¤¤¡ª
¢Í°ì·Ð±ÄÂÎ¤¢¤¿¤ê¤Î¹ÌÃÏÌÌÀÑ¤¬21.6ÇÜ¡¢¼ù±àÃÏ¤Ï4.3ÇÜ¡¢ÅÄ¤Ï11.2ÇÜ¡¢Èª¤Ï50.4ÇÜ
¡ÌÇÀ¿å¾Ê, R6ÇÀ¶È¹½Â¤Æ°ÂÖÄ´ºº¡Í
£³.ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È»º½Ð³Û¤ÎÌó14¡ó¤òËÌ³¤Æ»¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¡ª
¢ÍÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È»º½Ð³ÛÌó9Ãû±ß¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó14.3¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ëÌó1.3Ãû±ß¤¬ËÌ³¤Æ»¤Ç»º½Ð
¢¨¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2°Ì¤Î¼¯»ùÅç¸©¤ÏÌó0.5Ãû±ß¡ÊËÌ³¤Æ»¤ÈÌó2.6ÇÜ¤Îº¹¡Ë
¡ÌÇÀ¿å¾Ê, R5À¸»ºÇÀ¶È½êÆÀÅý·×¡Í
¡ÚÇÀÃÜ»ºÊª¡Û
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡ÊÇÏÎë½ò¡Ë¡¦¥¹¥¤ー¥È¥³ー¥ó¤Î¼ý³ÏÎÌÆüËÜ°ì¡ª
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¾®Çþ¡¢¤Æ¤ó¤µ¤¤¡Êº½ÅüÂçº¬¡Ë¡¢¿©ÍÑ¤æ¤ê¡Ê¤æ¤êº¬¡Ë¡¢¤¤¤ó¤²¤ó¡¢¾®Æ¦¡¢¤¿¤Þ¤Í¤®¡¢À¸Æý¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¡¢¤ä¤Þ¤¤¤â¡¢ÂçÆ¦¡¢¤½¤Ð¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢ÆùÍÑµí¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡¢¤¨¤À¤Þ¤á¡¢¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¤Î¼ý³ÏÎÌ¤¬ÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¢Í¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÏÆ»Æâ¤Ç50ÉÊ¼ï°Ê¾åºÏÇÝ¡£
¡ÌÇÀ¿å¾Ê,R6Ç¯»ººîÊªÅý·×¡ÊÉáÄÌºîÊª¡¦»ôÎÁºîÊª¡¦¹©·ÝÇÀºîÊª¡Ë
R6µíÆýÆýÀ½ÉÊÅý·×,R5ÃÜ»ºÅý·×,R5ÌîºÚÀ¸»º½Ð²ÙÅý·×,R4ÃÏ°èÆÃ»ºÌîºÚÀ¸»º¾õ¶·Ä´ºº¡Í