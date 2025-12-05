¥¸ー¥Í¥¯¥¹¥È¡¢¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¤Î¶µ°éµ¡´ØTUMO¡¦Armath¤È¤ÎÏ¢·È¡¦¸òÎ®¤ò²ÃÂ®
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥Í¥¯¥¹¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼ÅÄ ¼Â¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4179¡¢°Ê²¼¡Ö¥¸ー¥Í¥¯¥¹¥È¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î25Æü¤Ë¡¢¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢È¯¡¦¹ñºÝÅª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡ÖTUMO¥»¥ó¥¿ー¡×¤ò¡¢¤Þ¤¿11·î27Æü¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢È¯¤ÎSTEAM¶µ°éµ¡´Ø¡ÖArmath¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ìË¬Ìä¤·¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤È»ë»¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
TUMO¥»¥ó¥¿ー
Armath
ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡¶áÇ¯¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¤ä STEAM ¶µ°é¡Ê²Ê³Ø¡¦µ»½Ñ¡¦¹©³Ø¡¦·Ý½Ñ¡¦¿ô³Ø¡Ë¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Åö¼Ò¤Ï³¤³°¤ÎÀè¿Ê¶µ°éµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¼¡À¤Âå¿Íºà°éÀ®¤ª¤è¤Ó¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Î¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÃµµá¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯11·î25Æü¤Ë¡¢¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢È¯¡¦¹ñºÝÅª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡ÖTUMO ¥»¥ó¥¿ー¡×¤ª¤è¤Ó 11·î27Æü¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢È¯¤ÎSTEAM¶µ°éµ¡´Ø¡ÖArmath¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ìË¬Ìä¤·¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤È»ë»¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤¬»ý¤Ä¹âÅÙ¤Ê¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¼ãÇ¯ÁØ¤Ø¤Î³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡ÊýË¡¤Ë¿¼¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¶¨ÎÏ¤Î²ÄÇ½À¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÎÏ¢·È¡¦¸òÎ®¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ°éµ¡µ¡´Ø¤Î¾Ò²ð
¡ÚTUMO ¥»¥ó¥¿ー¡Û
¡¡TUMO ¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢È¯¤Î STEAM ¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¡¢12～18 ºÐ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤É¤Î¹âÅÙ¤Ê³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤òÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¤³¦³ÆÃÏ¤ËµòÅÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¡¢¥¢¥¸¥¢½é¤È¤Ê¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢TUMO Gunma¡Ê·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¡Ë¤¬³«Àß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¡¡§https://tumo.org/tumo-armenia/
¡ÚArmath¡Û
¡¡Armath ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¤Ëµ¯¸»¤ò»ý¤Ä STEAM ¶µ°é¤ÎÈó-Àµ¼°¶µ°é¥â¥Ç¥ë¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¶µ°é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ»½Ñ¿Íºà¤Î°éÀ®¡¢ÃÏ°è³«È¯¡¢¤ª¤è¤Ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¼çÆ³¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Ë¥é¥Ü¡¿¥×¥í¥°¥é¥àÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅ¸³«¼ÂÀÓ¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¡¡§https://armath.am/
11·î¤ÎË¬Ìä¡¦»ë»¡³µÍ×¤ª¤è¤ÓÀ®²Ì
¡¡11·î25Æü¡§TUMO¥»¥ó¥¿ー´Ø·¸¼Ô¤ØÉ½·ÉË¬Ìä¡¦»ë»¡¡£¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¶µ°é¤Î¸½¾õ¡¢¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ¡¢±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡£Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢º£¸åÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¶µ°é»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢TUMO ¥»¥ó¥¿ー¤È¶¨ÎÏ²ÄÇ½¤ÊÎÎ°è¤ò¶¨µÄ¡£
¡¡11·î27Æü¡§Armath ¤òË¬Ìä¡£Armath ¤Î STEAM ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¹ñºÝÅ¸³«¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¶µ°é¼êË¡¡¢ÃÏ°è¡¿¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Î²ÄÇ½À¤ò³ÎÇ§¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ä¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë STEAM ¶µ°é¤Î¥Ëー¥º¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎË¬Ìä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢È¯¶µ°é¥â¥Ç¥ë¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó´µ¯¤ä¥¹¥¥ë³ÍÆÀ¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ä°ÛÊ¸²½¸òÎ®¤Î²ÄÇ½À¤ò²þ¤á¤Æ¶¯¤¯Ç§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÏ¢·È¹½ÁÛ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç TUMO ¥»¥ó¥¿ー¤ä Armath ¤È¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥àÆ³Æþ¤Î¸¡Æ¤
¡¡-TUMO ¥»¥ó¥¿ー¤¬À¤³¦Å¸³«¤·¤Æ¤¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ä¶µºà¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¼ãÇ¯ÁØ¡ÊÃæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤Ê¤É¡Ë¸þ¤±¤ÎSTEAM¡¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¶µ°é¤òÅ¸³«¡£
¡¡-Armath ¤ÎSTEAM¶µ°é¥â¥Ç¥ë¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤ä´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÄó¶¡¡£
¹ñºÝ¸òÎ®¤ª¤è¤ÓÊ¸²½¡¦µ»½Ñ¸òÎ®¤ÎÂ¥¿Ê¤Î¸¡Æ¤
¡¡-¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¤ÈÆüËÜ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë³ØÀ¸¤Î¸òÎ®¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼Â»Ü¡£
¡¡-ÁÐÊý¤Î¶µ°éµ¡´Ø¡¢»º¶È³¦¡¢¹ÔÀ¯¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¿·µ¬»ö¶È¤Î¸¡Æ¤¡£
¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ª¤è¤Ó¼¡À¤Âå¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ø¤Î¹×¸¥
¡¡-¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¶µ°é³Êº¹¡¢¾Íè¤Î»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ³×¡¢¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë´óÍ¿¡£
¡¡-¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÁªÂò»è¤Î³ÈÂç¡¢STEAM¶µ°é¤òÄÌ¤¸¤¿Â¿ÍÍ¤Ê²ÄÇ½À¤ÎÄó¶¡¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃ±¤Ê¤ë¡È»ë»¡¡É¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°¤ÈÊÑ³×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñºÝÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¤Î¶µ°é¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ËÅ¬ÀÚ¤Ë°Ü¿¢¡¦Å¸³«¤·¡¢¡ÖÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤¿¤Á¡×¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯»Ö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¸òÎ®¡¢Ï¢·È¤ÏÃ±¤Ê¤ëµ»½Ñ¶µ°é¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢°ÛÊ¸²½Íý²ò¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂº½Å¤È¤¤¤Ã¤¿¹¤¤»ëÌî¤ò»ý¤Ä¿Íºà°éÀ®¤Î°ì´Ä¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡Åö¼Ò¤Ï TUMO ¥»¥ó¥¿ー¤ª¤è¤Ó Armath ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ÊÄ½¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å¬µ¹¡¢¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿·µ¬¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆ³Æþ¡¢¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³«»Ï¡¢¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤¬·èÄê¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÇÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¸ー¥Í¥¯¥¹¥È¤Î³µÍ×¡Û
¡¡ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÊ¿²ÏÄ®2-8-9 HBÊ¿²ÏÄ®¥Ó¥ë3F
¡¡ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Â¼ÅÄ¡¡¼Â
¡¡ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2001Ç¯7·î
¡¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¡¡§https://www.gnext.co.jp/
¡¡¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://discoveriez.jp/
¡þ¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥Í¥¯¥¹¥È¡¡Ã´Åö¡§¼ò°æ
¡¡E-mail¡§info-ir@gnext.co.jp
¡þÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥Í¥¯¥¹¥È¡¡¹ÊóÃ´Åö
¡¡E-mail¡§info-ir@gnext.co.jp