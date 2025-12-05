¥Ç¥å¥ïー¥º¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥ó¥Àー ¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ëー¡¦¥Þ¥¯¥é¥¦¥É¤¬¡ÖWorld Whiskies Awards¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥ó¥Àー¥ª¥Ö¥¶¥¤¥äー¤ò³ÍÆÀ
¥Ð¥«¥ë¥Ç¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÅìÃÒÆÁ¡Ë¤¬Í¢Æþ¤·¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »þ¾¾¹À¡Ë¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¥¹¥³¥Ã¥Á¥¦¥¤¥¹¥ー¥Ö¥é¥ó¥É¹ñÆâÇä¾åNo.1¡Ê¢¨£±¡Ë¤Î¥Ç¥å¥ïー¥º¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ê£¿ô¤ÎÀ¤³¦Åª¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë¥¦¥¤¥¹¥ーÉÊÉ¾²ñ¤Ë¤Æ¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥å¥ïー¥º¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥ó¥Àー¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ëー¡¦¥Þ¥¯¥é¥¦¥É¤Ï¡ÖWorld Whiskies Awards¡×¤Ë¤Æ¡ØMaster Blender of The Year¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨£±¡§¥¤¥ó¥Æー¥¸SRI¡Ü2024Ç¯7·î～2025Ç¯6·î¥¹¥³¥Ã¥Á¥¦¥¤¥¹¥ーÈÎÇä¶â³Û¤è¤ê¡££·¶ÈÂÖ·×¡ÊSM¡¦CVS¡¦HC¡¦DRUG¡¦¼òÎÌÈÎÅ¹¡¦°ìÈÌ¼òÈÎÅ¹¡¦¶ÈÌ³ÍÑ¼òÈÎÅ¹¡Ë
¢£2025Ç¯¼çÍ×ÉÊÉ¾²ñ ¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¤Î¤¦¤Á¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
¥Ç¥å¥ïー¥º¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿°Ê²¼¤Î¼çÍ×¤ÊÀ¤³¦Åª¥¦¥¤¥¹¥ーÉÊÉ¾²ñ¤Ë¤Æ¡¢¹ç·×36¸Ä¤Î¥¢¥ïー¥É¤ò¼õ¾Þ¡£¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¤ÎÆâ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚInternational Whisky Competition 2025¡Û
¡¦¡ØBest Blended Scotch¡Ù¼õ¾Þ¡§¡Ö¥Ç¥å¥ïー¥º ¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë 32Ç¯¡×
¡¦¡ØBest Blended Scotch 25+ Years Old¡Ù¼õ¾Þ¡§¡Ö¥Ç¥å¥ïー¥º ¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë 32Ç¯¡×
¡ÚSan Francisco World Spirits Competition 2025¡Û
¡¦¡ØPlatinum¡Ù¼õ¾Þ¡§¡Ö¥Ç¥å¥ïー¥º ¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë 21Ç¯¡×¡¢¡Ö¥Ç¥å¥ïー¥º ¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë 32Ç¯¡×¡¢¡Ö¥Ç¥å¥ïー¥º ¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë 37Ç¯¡×
¡¦¡ØDouble Gold¡Ù¼õ¾Þ¡§¡Ö¥Ç¥å¥ïー¥º ¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë 21Ç¯¡×¡¢¡Ö¥Ç¥å¥ïー¥º ¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë 27Ç¯¡×¡¢¡Ö¥Ç¥å¥ïー¥º ¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë 32Ç¯¡×¡¢¡Ö¥Ç¥å¥ïー¥º ¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë 37Ç¯¡×¡¢¡Ö¥Ç¥å¥ïー¥º ¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë 21Ç¯ ¥ß¥º¥Ê¥é¡×
¡ÚWorld Whiskies Awards 2025¡Û
¡¦¡ØBest Scotch Blended¡Ù¼õ¾Þ¡§¡Ö¥Ç¥å¥ïー¥º ¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë 21Ç¯¡×
¡¦¡ÖBlended Malt 21 Years & Over, Scotland¡×ÉôÌç¡ØCategory Winner¡Ù¤ª¤è¤Ó¡ØGold Winner¡Ù¼õ¾Þ¡§¡Ö¥Ç¥å¥ïー¥º ¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë 37Ç¯¡×
¡¦¡ÖBlended 21 Years & Over, Scotland¡×ÉôÌç¡ØCategory Winner¡Ù¤ª¤è¤Ó¡ØGold Winner¡Ù¼õ¾Þ¡§¡Ö¥Ç¥å¥ïー¥º ¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë 21Ç¯¡×
¡¦¡ÖBlended Malt 12 Years & Under, Scotland¡×ÉôÌç¡ØGold Winner¡Ù¼õ¾Þ¡§¡Ö¥Ç¥å¥ïー¥º 12Ç¯¡×
¡¦¡ØMaster Blender of The Year¡Ù¼õ¾Þ¡§¥Ç¥å¥ïー¥º¡¡¥Þ¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥ó¥Àー¡Ö¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ëー¡¦¥Þ¥¯¥é¥¦¥É¡×
¡ÚInternational Spirits Challenge 2025¡Û
¡¦¡ØGold¡Ù¼õ¾Þ¡§¡Ö¥Ç¥å¥ïー¥º ¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë 21Ç¯ ¥ß¥º¥Ê¥é¡×¡¢¡Ö¥Ç¥å¥ïー¥º ¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë 27Ç¯¡×¡¢¡Ö¥Ç¥å¥ïー¥º ¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë 32Ç¯¡×¡¢¡Ö¥Ç¥å¥ïー¥º ¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë 37Ç¯¡×
¡ÚInternational Wine & Spirits Competition 2025¡Û
¡¦¡ØSpirit Gold Outstanding¡Ù¼õ¾Þ¡§¡Ö¥Ç¥å¥ïー¥º ¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë 32Ç¯¡×
¢£¥Þ¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥ó¥Àー¡Ö¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ëー¡¦¥Þ¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ç¥å¥ïー¥º¤Î³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ç¥å¥ïー¥º»Ë¾å½é¤Î½÷À¥Þ¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥ó¥Àー¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ëー¡¦¥Þ¥¯¥é¥¦¥É¡£½÷À¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥ó¥Àー¤Ï¶È³¦¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£²Ú¤ä¤«¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ø¤ÎÉ½¸½¤Ï¹ñºÝÅª¤Ë¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2019Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¦¥¤¥¹¥ー¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÍ¥½¨¥Þ¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥ó¥Àー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¤Ë¡¢2025Ç¯¤Î¥ïー¥ë¥É ¥¦¥¤¥¹¥ー¥¢¥ïー¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Þ¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥ó¥Àー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Dewar's¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1846Ç¯¤Ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢180Ç¯¶á¤¯À¤³¦¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥¹¥³¥Ã¥Á¥¦¥¤¥¹¥ー¡£ÁÏ¶È¼Ô¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥ïー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¡¢¥À¥Ö¥ë¥¨¥¤¥¸À½Ë¡¤Ë¤è¤ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¡×¤Î¥Ç¥å¥ïー¥º¤Ï¡¢Èà¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤Î¡Ö³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Ç°¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ê¥¦¥¤¥¹¥ー¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Ç¥å¥ïー¥º¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.dewars-jp.com
¢£¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¡Ê³ô¡Ë¤ªµÒÍÍ¥»¥ó¥¿ー
TEL 0120-207-800
¢£¤½¤ÎÂ¾¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥Ð¥«¥ë¥Ç¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê³ô¡Ë»ö¶È¿ä¿ÊÉô
https://www.bacardijapan.jp/contact/form/