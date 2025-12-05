Lazuli³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖAI-Ready Marketing Shift¡×¤ËÅÐÃÅ
¥×¥í¥À¥¯¥È¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖLazuli PDP¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëLazuli³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Çë¸¶ ÀÅ¸·¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒSUPER STUDIO¤È¶¦Æ±¼çºÅ¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖAI-Ready Marketing Shift - ¥Çー¥¿´ðÈ×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢AI¼ÂÁõ¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¿Ê²½¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¾¦ÉÊ¥Çー¥¿¡ßAI¡Ù¤¬¤â¤¿¤é¤¹¼¡À¤Âå¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¤È¤Ï¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥áー¥«ー¤ä¾®Çä´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¥Çー¥¿À°È÷¤Î²ÝÂê¡¢AI³èÍÑ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥Çー¥¿¤Î¹½Â¤²½¡¦À¸À®¥¢¥×¥íー¥Á¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÎÊÑ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢AI³èÍÑ¤äEC¥µ¥¤¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¢POS¡¦CRM¤È¤ÎÏ¢·È¹âÅÙ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¼ÒÆâ³°¤ËÅÀºß¤¹¤ë¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¼ý½¸¡¦À°Íý¤·¡¢³Æ¼ï¥Äー¥ë¤ØÅý¹ç¤¹¤ë¶ÈÌ³Éé²Ù¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Lazuli¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¥Çー¥¿¤ÎÌ¾´ó¤»¡¦Åý¹ç¡¢¥á¥¿¥¿¥°ÉÕÍ¿¡¢ÀâÌÀÊ¸À¸À®¡¢Â°À¿äÄê¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥»¥¹¤òÀ¸À®AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¥Çー¥¿À°È÷¤Î¸úÎ¨²½¤È¡¢AI³èÍÑ¤ËÅ¬¤·¤¿¾¦ÉÊ¥Çー¥¿´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤È¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó»ëÄ°ÊýË¡¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ãÅÐÃÅ³µÍ×¡ä
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§AI-Ready Marketing Shift -¥Çー¥¿´ðÈ×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢AI¼ÂÁõ¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¿Ê²½
³«ºÅÆü»þ¡¡¡§2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00～16:30
³«ºÅ·Á¼°¡¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§Zoom¡Ë
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒSUPER STUDIO¡¢Lazuli³ô¼°²ñ¼Ò
»²²ÃÈñ¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ
¿½¹þURL¡¡¡§https://lp.ec-force.com/lp?u=ai-ready_marketing_shift(https://lp.ec-force.com/lp?u=ai-ready_marketing_shift&utm_source=lazuli&utm_medium=email&utm_campaign=-&utm_content=-&utm_term=-)
LazuliÅÐÃÅ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¡Ö¾¦ÉÊ¥Çー¥¿¡ßAI¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹¼¡À¤Âå¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¤È¤Ï
ÅÐÃÅ¼Ô¡¡¡¡¡§¼ÆÅÄ æÆÊ¿ / Solution Engineer
¡ãLazuli¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
Lazuli³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2020Ç¯7·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿AI¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£Lazuli¤Ï¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¾¦ÉÊ¾ðÊó¡×¤ò¶¥ÁèÎÏ¤òÀ¸¤à¡Ö·Ð±Ä»ñ»º¡×¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¡¢¾¦ÉÊ¾ðÊó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¤ò¶¦¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÎÏ»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò³Ë¤È¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖLazuli PDP¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼ÒÆâ³°¤ËÊ¬»¶¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¡¦À°È÷¡¦³È½¼¤·¤Þ¤¹¡£Lazuli PDP¤Ï¡¢AI PIM*/AI DAM**¤òÃæ¿´µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢AI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°²½¤È³ÈÄ¥¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¼¡À¤Âå¤Î¾¦ÉÊ¥Çー¥¿´ðÈ×¤Ç¤¹¡£¹âÅÙ¤ÊAI¤òÍÑ¤¤¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê¥Çー¥¿½èÍý¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢ÉôÌç¤ä¥·¥¹¥Æ¥à´Ö¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¥Çー¥¿¤Î¥µ¥¤¥í²½¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£°ì¸µ´ÉÍý¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë¥Çー¥¿¤òAI¤äÂ¾¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ËÂÐ¤·¤Æ¿×Â®¤Ë³èÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À½Â¤¶È¡¦¾®Çä¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤È»Ô¾ìÊÑ²½¤Ø¤Î¿×Â®¤ÊÅ¬±þ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://lazuli.ninja/(https://lazuli.ninja/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ss-seminar-251218)
*1¡§Product Information Management¡§¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¡¦¥Çー¥¿¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥×¥í¥»¥¹
*2 ¡§Digital Asset Management¡§¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æ¥¥¹¥È¡¢Æ°²è¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´ÉÍý¡¦ÇÛ¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥×¥í¥»¥¹